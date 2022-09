La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha sido enfática en que la capital del país no es dominada por ninguna estructura delictiva ni narcotraficante.



Sin embargo, en los últimos meses, redes mafiosas se han estado esparciendo violentamente por varias localidades, desatando una disputa a sangre y fuego por el control del negocio de la droga.

A los 28 cuerpos torturados, embolsados y abandonados en diferentes zonas, que han generado zozobra, se le suman 243 actos de sicariato, que las autoridades han atribuido a los ajustes de cuentas producto de transacciones ilegales con estupefacientes.



De acuerdo con datos revelados por la Fiscalía General, en la ciudad están operando unas 9 bandas delincuenciales, que dominan el negocio de la droga en localidades como Bosa, Kennedy, Los Mártires, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Chapinero, Usme y San Cristóbal.



Dos de ellas, conocidas como el ‘Tren de Aragua’ y ‘los Maracuchos’ (ambas de origen venezolano), le apunta a quedarse con las líneas de narcotráfico del estratégico cinturón sur de la ciudad.



Por esa zona, que limita con la localidad de Sumapaz, llegan los cargamentos de cocaína desde los Llanos. También es la entrada de los alijos que vienen desde el Pacífico, por la autopista Sur, que se descargan y distribuyen desde la llamada puerta 6 de Corabastos.



Territorios infiltrados

En esta carreta estaban dispuestos los cuerpos encontrados en el Amparo. Foto: Archivo particular

Además de los cadáveres embolsados, un video publicado en redes el pasado 13 de julio se convirtió en una de las pistas clave para que autoridades empezaran a individualizar y judicializar a los miembros de estas bandas.



EL TIEMPO estableció en exclusiva que ya hay 25 integrantes del ‘Tren de Aragua’ identificados y en los próximos días empezarán las capturas.



En el video, dos hombres, presuntamente pertenecientes al ‘Tren de Aragua’, ahogaron a un joven y lo torturaron hasta ocasionarle la muerte.



Las investigaciones en contra de una estructura que se anidó en el corredor de la calle 38 sur, el barrio María Paz y la puerta 6 de Corabastos permitieron las capturas de Alfredo Brito, alias Alfredito, y Víctor Salazar, alias el Capi.



Ambos, según investigadores, estaban a cargo de aniquilar a los miembros de células residuales de la banda local de ‘los Camilos’.



Esta última operaba en esa zona desde antes de 2019. Y, según Jóse Manuel Martínez, director de la Fiscalía Bogotá, hay evidencia de que también ajusticiaron a miembros del ‘Tren de Aragua’ que vendían información o trabajaban para otros capos.



Según un investigador de la Unidad de Vida de la Fiscalía, en 2021, los de ‘Aragua’ se afianzaron en Kennedy luego de que la estructura de ‘los Camilos’ fuera impactada: “Están desplazando a las bandas locales y les han quitado varios puntos de venta de droga”.



A este sector ya había llegado otra célula delictiva venezolana que se hacía pasar por el ‘Tren de Aragua’ y contra ellos también emprendieron una especie de limpieza para sacarlos del lugar.



Información en poder de organismos de inteligencia señala que el ‘Tren de Aragua’ ya hace presencia en barrios como San Bernardino; Patio Bonito, I y II sector; Bellavista; María Paz; Llano Grande y El Amparo.



Y ahora ha empezado a extenderse a Los Mártires, Cuidad Bolívar, Usme y Suba.

Pero en esta última localidad no lograron sacar a la banda de ‘los Paisas’, que en 2021 se impuso con las mismas técnicas violentas. No obstante, llenaron espacios dejados por ‘los Boyacos’, ‘los Costeños’ y ‘los Moisés’, que fueron mermados por operativos de la Policía y de la Fiscalía.

Santa Fe, copada

‘Alfredito’ y ‘el Capi’ fueron capturados en julio. Foto: Fiscalía General de la Nación

Pero uno de los objetivos de la banda venezolana es lograr el control de las finanzas criminales en Santa Fe.



Desde antes de la pandemia ya manejan una tajada importante del negocio de las drogas, los prostíbulos, la trata de personas, los hurtos y las extorsiones. Varios de estos delitos son los que se coordinan desde cárceles venezolanas.



Para ese entonces, contó la Fiscalía, en Santa Fe había otras bandas organizadas como ‘los Maracuchos’ y otros actores de la banda de ‘Pedro Pablo’. “Ellos (el Tren) empiezan a tomarse la zona caliente de la localidad y le agregan un componente especial, la prostitución. Porque, aparte de ese negocio, todo en Santa Fe se vuelve una red de información y de encubrimiento, y ellos entienden ese juego”.



Un cruce de información hecho por la Fiscalía demostró que el desembarco de esta organización criminal en esa localidad coincide con las apariciones de los primeros cuerpos embolsados.



Las fechas encajan. En enero de este año, cuando se localizó el primer caso, a orillas de río Arzobispo (en Teusaquillo), también se presentaron los primeros hechos violentos a gran escala en Santa Fe.

Pero los 28 cuerpos embolsados que hasta ahora ha dejado el pulso por el manejo del narcotráfico en la ciudad podrían desencadenar una nueva ola de violencia.



Según le contó a EL TIEMPO un investigador del equipo de inteligencia de la Fiscalía, las autoridades se preparan porque podría venir una reconquista de ollas y sectores por parte de mafias locales. “Los grupos que antes controlaban esos sectores van a entrar a recuperar las líneas de sus negocios en Bogotá”, dijo.



Pero advierte que la ola de violencia podría ser aún peor pues, de acuerdo con el perfilamiento de las estructuras que tradicionalmente han estado detrás del negocio de la droga en la capital, hay hombres más violentos.



“El delincuente colombiano puede ser muchísimo más violento que el venezolano y ellos no están en capacidad de enfrentarlos, porque el ‘Tren’ es una estructura fundada en el miedo y la intimidación, no en el combate. En ese momento se nos van a presentar muchas muertes por la disputa de territorios”, recalcó.

El escenario del crimen

Casa allanada por las autoridades en Chapinero de donde pudo salir un carro Renault Logan con cuatro cuerpos embolsados. Foto: Angie Tellez /Citytv

Aunque desde el Distrito fueron enfáticos en que en Bogotá no existen las denominadas ‘casas de pique’, las mismas autoridades han informado sobre el allanamiento de cuatro propiedades, en diferentes puntos de la ciudad, en las que presuntamente se habrían cometido algunos de los macabros homicidios.



En tres de ellas se encontraron rastros de sangre y elementos como cuerdas, bolsas, palos y armas cortopunzantes con las que presuntamente se infligía dolor a las víctimas; incluso, una de las viviendas fue donde alias Alfredito grabó el video en el que asesina a otro joven.



Las propiedades están ubicadas en el barrio El Amparo, donde hallaron los tres cuerpos en una carreta; en Patio Bonito, en el lugar donde se grabó un asesinato; en San Bernardo, de donde habría salido el cuerpo de alguien al que le propinaron 161 puñaladas y envolvieron en un colchón, y en Chapinero, que estaría relacionado con el último hecho de los cuatro cuerpos que fueron encontrados en 15 bolsas en Suba y Engativá.



Esta arremetida criminal en Bogotá provocó la reacción de las autoridades y que se convocaran dos consejos extraordinarios de seguridad, en los que se establecieron las nuevas medidas para la capital del país.



Finalmente, la alcaldesa señaló: “Cualquiera que crea que va a desestabilizar al Gobierno mediante hechos escabrosos en Bogotá no lo va a lograr. No vamos a permitir que ningún hecho de inseguridad nos intimide”.

Las cinco medidas de choque

Claudia López habla luego de un Consejo de Seguridad. Foto: Alcaldía de Bogotá

Tras el consejo de seguridad que se llevó a cabo la semana pasada entre la alcaldesa López y todas las autoridades de seguridad de la ciudad se determinaron cinco medidas urgentes para frenar la avanzada de los grupos criminales en Bogotá.



La primera de las medidas anunciadas es la creación de un grupo élite especializado contra el multicrimen que contará con 34 investigadores criminales provenientes de la Dijín, Dipol, la Polfa y el Gaula; también, 10 agentes especialistas en inteligencia y otros 10 encargados de contrainteligencia. Se adicionará un equipo de fiscales especializados en finanzas criminales y una fiscal delegada contra el crimen organizado.



Además, la alcaldesa López le solicitó al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, que le pida al Gobierno de ese país que dos de los máximos cabecillas del ‘Tren de Aragua’ que están en la cárcel de Tocorón dando ordenes para delinquir en Colombia, sean aislados en prisiones de máxima seguridad.



Por otro lado, el comandante de la Policía Metropolitana, general Carlos Triana, confirmó que la tercera medida que se tomó es que a la ciudad llegará un refuerzo de 233 nuevos policías esta misma semana para complementar las labores de patrullaje en localidades críticas como Kennedy, Santa Fe y Los Mártires.



La alcaldesa señaló que los anillos de seguridad que se han ubicado de forma itinerante en todas las entradas y salidas de Bogotá se mantendrán al igual que los patrullajes mixtos, que cuentan con apoyo de la Policía Militar de la XIII Brigada del Ejército, en las zonas más álgidas de la capital.



Finalmente, el director de la Fiscalía seccional Bogotá, José Manuel Martínez, confirmó que otra de las medidas es asignar un equipo de fiscales especializados experto en finanzas criminales para “hacer persecución al lavado de activos a nueve de las estructuras criminales que están en Bogotá”.

