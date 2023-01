Una bogotana que quiere ser médico y un afrodescendiente que espera convertirse en profesor hacen parte de los 10.000 elegidos ayer en la cuarta convocatoria de Jóvenes a la U, que garantiza el 100 % de la matrícula y un salario mínimo al semestre.

Gean Carlos sueña con ser profesor

Facebook Twitter Linkedin

Gean Carlos Torres Cuero es un joven de 19 años, nacido en Guapi, Cauca, al que su pasión por la informática lo hizo ganador de una beca distrital. Foto: Archivo GEAN CARLOS

A Gean Carlos Torres lo engañaron. La supuesta llamada de validación de datos al programa Jóvenes a la U terminó siendo una de las mejores noticias de su vida. En la mañana de ayer, a este chico de 19 años le informaron desde la Alcaldía que le harían unas preguntas de rutina a través del celular con la cámara encendida.



Para este joven, nacido en Guapi, Cauca, era otro día normal de prácticas en la empresa Ticsocial, pues realiza un programa técnico en programación de software en el Sena desde hace un año.



“Te tenemos una noticia muy importante. Te voy a conectar con la alcaldesa Claudia López, que te va a contar algo que seguramente cambiará tu vida”, le dijo la secretaria de Educación, Edna Bonilla, a Gean Carlos, quien tímidamente lanzaba algunas sonrisas.



La mandataria lo saludó, le deseó feliz año y le dijo: “Llamo para decirte que te ganaste la beca de Jóvenes a la U, para que puedas estudiar Licenciatura en Informática en la Uniminuto”. El joven soltó una sonrisa y respondió: “Sin palabras, una emoción inexplicable”. Este apasionado por la tecnología y la salsa llegó hace cuatro años a Bogotá junto a su mamá y su hermano menor de 15 años.

Facebook Twitter Linkedin

La familia de Gean Carlos Torres Foto: Archivo Gean Carlos Torres

Vivían en Guapi. Un municipio colombiano en el litoral pacífico de alrededor de 30.000 habitantes, donde le enseñaron desde niño a ayudar a los demás dado que en este lugar es común darse la mano entre vecinos.



“Acostarse sin un bocado en el estómago es complicado”, dice mientras recuerda que sus vecinos tenían que vivir de la pesca, la minería y la agricultura porque en el lugar no hay empresas grandes, por lo que es difícil conseguir empleo y aún más delicado tener que sobrevivir en medio del conflicto armado.



“Es duro estar tranquilo y que de un momento a otro te sientas rodeado por grupos armados que lo desplazan a uno de su tierra, con lo básico”, aseguró refiriéndose a lo que le pasó con su familia en el Cauca.



Gean Carlos señala que se ha ido adaptando a la gran ciudad poco a poco con el favor de Dios. Terminó su bachillerato en el colegio José Francisco Socarras, en Bosa La Independencia, a unas cuadras de donde vive en un apartamento arrendado junto a su mamá y su hermano, quienes también celebraron la noticia y lo siguen motivando.



Sin embargo, saben que el verdadero logro es terminar la carrera por la cual siente pasión, pues desde que empezó a investigar e interactuar con la tecnología se enamoró de ella, sobre todo de la programación de códigos. Además, confiesa que le encanta enseñar y apoyar a los demás. Por eso quiere ser profesor y formó parte de la Defensa Civil y de la Fundación de Socorristas de Colombia. De hecho, una vez conoció sobre la convocatoria animó a compañeros del Sena para que se inscribieran. Con él, tres lo lograron.



Hoy, Gean Carlos se siente ilusionado y lleno de sueños. Ve la beca para estudiar en la universidad como una gran oportunidad y no olvida a su tierra, a la que le gustaría volver como profesional y así ayudar a la comunidad.

Primer profesional de familia Andrade

Facebook Twitter Linkedin

Lina Andrade o James, como le gusta que lo llamen, tiene como pasión la medicina y ahora podrá estudiarla en la Fundación Universitaria Juan Corpas desde este año. Foto: Lina Andrade

Eran casi las diez de la mañana y 'James' estaba en su casa cuando recibió la llamada del director de la Agencia Atenea, José María Roldán. Él le preguntó sobre cuál era el programa al que se había postulado para una de las 10.000 becas de Jóvenes a la U.



“Médico”, respondió sin titubear Lina Andrade o James, como se siente cómodo que lo llamen. Esta era la segunda vez que se presentaba al programa del Distrito, luego de no ser elegido para el primer semestre de 2022 y haber participado también en el Reto a la U. Sin embargo, su persistencia lo premió y con la sorpresa incluida de recibir la noticia por la alcaldesa Claudia López, con la que se notó nervioso y sorprendido.



“Lina Marcela, ¿cómo estás?”, le dijo la mandataria, y con la voz ahogada de la emoción le respondió: “Muy bien” y soltó una sonrisa. Para James, de 19 años, fue algo irreal haber recibido la llamada. Dice que aún no ha logrado procesar lo sucedido.



“Mi mamá casi llora de la emoción, mi papá me felicitó y mi hermano me abrazó mucho”, dijo. Su familia está feliz y consideran esta beca como una gran oportunidad. “Ni siquiera me lo soñé, yo solo lo intenté a ver qué pasaba”, finalizó.



Será la primera persona de la generación actual de su familia en conseguir entrar a la educación superior. “Algunos de mis primos estaban estudiando para ser profesionales. No tenemos médico y yo voy a ser el primero”, dijo con energía mientras se llevaba las manos a su pecho y a su cabeza tras conocer la noticia.



Para Andrade, la salud siempre ha sido algo importante y confiesa que se estresa mucho cuando ha estado enfermo, pues no sabía cómo ayudarse a sí mismo. Además asegura que si se gradúa en el programa de medicina, le gustaría especializarse en psiquiatría, porque para él los problemas mentales no son completamente valorados y no se les da la importancia que deberían tener.

Facebook Twitter Linkedin

Pintura hecha por Lina Andrade o James, como se siente cómodo. Foto: Archivo Lina Andrade

“Cuando necesito mis citas médicas, psicológicas o psiquiátricas, me dicen que no hay espacio y que se acabó la agenda. Entiendo que hay mucha demanda, pero si hay tanta demanda, por qué faltan tantos profesionales”, le comentó este bogotano que vive en la localidad de Fontibón.



Lina Marcela se considera una persona creativa. Dibuja, pinta y escribe. Le gusta escribir sobre cuentos infantiles y pinta sobre cómo se siente y no se conforma con las figuras geométricas usuales y termina realizando cuadros abstractos.



Hizo su bachillerato en el Instituto Técnico Internacional de Fontibón, donde fue una persona muy introvertida y no se comunicaba mucho con sus compañeros. “En el colegio aún era una niña y estaba incomodo conmigo. Entonces no me quería comunicar con ellos ni ellos conmigo”.



Reside en el barrio HB de Fontibón, cerca de la zona industrial, junto a sus papás y su hermano menor de 13 años. Tienen una casa que están pagando hace dos décadas y tuvieron que arrendarla para seguir cumpliendo con las cuotas mensuales y ahora están en un espacio reducido.



KEVIN STIVEN RAMIREZ QUINTERO

Escuela de Periodismo Mutimedia EL TIEMPO

Más noticias de su interés