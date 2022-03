El 15 de febrero en la noche, un grupo de personas se acercó sigilosamente a una vivienda ubicada en la calle 70 con carrera 90B, en el barrio Florida Blanca, de Engativá. Durante varios minutos rondaron una casa y cuando tuvieron la certeza de que no había personas cerca, agarraron uno de los tubos de cobre del sistema de gas y en menos de un minuto se lo robaron.



(Además: Un puente de vidrio en el Salto del Tequendama, ¿qué tan viable es?).

A los niños les roban lo de las onces y a las personas que salen a comprar algo a la tienda, el dinero que llevan para el mercadito. FACEBOOK

TWITTER

La consecuencia de aquel hurto fue una fuga de gas que obligó al cuerpo de Bomberos de Engativá a acordonar y evacuar la zona.



Este caso puso en evidencia lo que muchos vecinos del sector venían advirtiendo desde antes de la pandemia y que de acuerdo con varias denuncias que recibió este periódico, tienen desbordada la paciencia de los residentes.



“Los problemas del barrio, por pequeños e insignificantes que parezcan, ya no solo afectan nuestra tranquilidad, sino que ponen en riesgo la vida de muchas personas”, dijo Milena Álvarez a EL TIEMPO.



Si bien la situación de este sector no dista de la realidad de otras zonas de la capital, muchos vecinos dudan en catalogar el barrio como la cuna de los siete males de la localidad. “Aquí tenemos recicladores irregulares, prostitución desbordada, pandillas, habitantes de calle, robos al mobiliario, atracos y, como si fuera poco, poca presencia policial (...) Todo eso en un barrio de apenas 20 manzanas”, señaló Gonzalo*, quien pidió guardar reserva de su nombre.



El barrio Florida Blanca, que colinda con El Refugio, es parte de la UPZ Boyacá Real, una zona en donde viven 141.449 personas y que apenas cuenta con un CAI para los múltiples problemas que denuncia la comunidad.



Al norte el límite es la calle 72; al sur, el canal de Los Ángeles. Al oriente, el barrio termina en la carrera 96 y al occidente en la 90, no obstante, para los vecinos del barrio este se extiende hasta la avenida Ciudad de Cali.



Es justamente en esta avenida en donde se encuentra una de las causas de los problemas del barrio, según la comunidad. En un recorrido de cuatro cuadras, desde la calle 71 bis hasta la 68A, EL TIEMPO pudo evidenciar la presencia de tres viviendas que estarían siendo usadas para el ejercicio de la prostitución. “Después de las 7 de la noche usted no puede pasar por esa zona. Esto se convirtió en el nuevo Santa Fe y el problema no son las muchachas, lo realmente grave es que eso atrae personas de todo tipo, delincuencia y consumo de drogas”, señaló Gonzalo.



Esta situación no es nueva, de hecho, en varias ocasiones las personas del barrio han denunciado ante las autoridades locales y medios de comunicación el funcionamiento de estas casas de lenocinio.



“Desde la alcaldía local han pasado para hacer inspecciones a estos espacios que tienen fachada de tabernas y peluquerías, pero siempre tienen Cámara de Comercio y funcionan como un negocio común y corriente. Entonces hay que cogerlos en flagrancia para que pase algo”, dijo Gustavo Chaves, presidente de la junta de acción comunal del barrio Florida Blanca.



A esta situación se le suma la que más preocupa a los vecinos. Se trata de una modalidad de hurto que han denominado ‘el robo cascarero’. Esta forma de atraco tiene dos tipos de víctimas principalmente: los ancianos y los niños.



En varias grabaciones de videos de seguridad a las que este periódico tuvo acceso, se evidencia el modus operandi de los delincuentes, quienes, por lo general, actúan en la mañana –entre 8 y 10– y al mediodía. En la mayoría de los casos dos sujetos abordan a sus víctimas y sin necesidad de desenfundar un arma logran intimidarlos y robarles el dinero en efectivo que lleven en el momento.



(Lea también: ABC del pico y placa que se aplicará para entrar a Bogotá el lunes festivo)

Facebook Twitter Linkedin

El canal sigue presentando problemas de residuos. Foto: Archivo EL TIEMPO

“A los niños les roban lo de las onces y a las personas que salen a comprar algo a la tienda, el dinero que llevan para el mercadito. No se llevan nada más y hemos identificado que, en la mayoría de los casos, se trata de migrantes. Además, esta misma gente se roba el cableado y la tubería de las casas, generando fugas y pérdidas para la comunidad”, explicó Chaves.



De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad, en este barrio de la capital el delito que más tuvo incidencia durante los últimos dos años fue el robo a personas, con 29 casos, en 2020; y 25, en 2021. En los otros delitos de alto impacto como los homicidios, el hurto de bicicletas, de celulares y la extorsión, hubo una reducción en el número de casos. (Ver gráfico).



“Sé que las autoridades dicen que es un tema de percepción, pero nosotros nos sentimos rodeados e incapaces de hacer algo”, dice Álvarez.



En el sector del canal de los Ángeles convergen dos de los males que enumera la comunidad. De acuerdo con Chaves, los habitantes de calle y los recicladores que no hacen parte de ninguna asociación oficial “tienen el barrio hecho un chiquero”.



El problema radica en que en la vía paralela al canal de agua que rodea al barrio hay una empresa de recolección de material aprovechable y una chatarrería. La mayoría de recicladores, regulados y no regulados, llegan hasta este sector a entregar el material aprovechable; sin embargo, varios elementos que no son aceptados terminan en las calles del barrio o siendo utilizados para prender fogatas por los habitantes de calle del sector.

Pese a que este punto ha sido intervenido en dos ocasiones por la Uaesp –en noviembre de 2020 y marzo de 2021–, la situación continúa siendo crítica. “Lo que hacen con esos residuos ya no es nuestra responsabilidad”, dijo un trabajador de la recicladora A y T, al ser consultado por la problemática.



Félix Torres, otro residente del sector y propietario de una salsamentaria, se queja por lo que él denomina “una guerra entre pandillas”. “Colombianos y extranjeros se pelean por ver quién hace más fechorías. Y acá no se trata de sacar a nadie, porque delincuente es delincuente y lo que nosotros necesitamos son soluciones de la alcaldía porque la policía no da abasto con tanto espacio por cubrir”, denunció.



(Le puede interesar: Jamming: Protestas frente a Casa Babylon en Bogotá por aplazamiento).



Según Félix y Gustavo, la situación podría mejorar con dos acciones. En primer lugar, aumentado la presencia policial y dotándolos de mayores recursos. El líder comunal dice que la mejoría en las cifras del año pasado tuvo mucho que ver con el trabajo realizado con el Distrito. “Con la Secretaría de Seguridad se logró gestionar patrullajes mixtos y contábamos con horarios de revisión. Además, se habló con Codensa y con la Uaesp para mejorar la iluminación”, dijo Chaves.



En segundo lugar, señalaron que es fundamental crear redes de apoyo y generar sentido de pertenencia entre la misma comunidad.



“El gran problema que tenemos es que acá la gente no es solidaria y no avisa cuando ve que pasa algo malo. Si eso cambia, la seguridad mejora”, señaló Torres.



“Estamos trabajando para crear grupos Whatsapp por cuadra y luchando para que cada tanto tiempo no nos cambien el comandante del CAI y se puedan construir mejores relaciones con las autoridades. Cada vez que llega un nuevo equipo nos toca empezar desde cero”, concluyó Chávez.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias