En el primer piso de una vivienda en el barrio Madelena, en el sur de Bogotá, un negocio llamado Loto Tecnology era la fachada de un lugar clandestino donde ofrecían sexo. En ese local, con solo el letrero, camuflaban la puerta de ingreso a ‘La Casita del amor’.



De lunes a sábado, el sitio abría a las 10 de la mañana. En la puerta un hombre, quien era el campanero, se encargaba de verificar quiénes podían ingresar a las instalaciones donde ofrecían servicios sexuales.

La entrada y salida de decenas de personas de esa casa y de ese negocio de tecnología, donde apenas había un letrero y nunca se vio ni un computador, fueron la principal sospecha de los vecinos del sector residencial, quienes alarmados dieron el primer aviso de que algo extraño sucedía en esa vivienda.



En Colombia hay alerta por los casos de explotación sexual, pues el porcentaje de mujeres víctimas de trata es superior a la media mundial con un 83 por ciento versus 65 por ciento, según un informe de la Procuraduría General. Además, de acuerdo con el Grupo de Lucha Contra la Trata de Personas del Ministerio del Interior, van 369 casos registrados en los últimos años.



Por estos motivos, las autoridades adelantaron un seguimiento de algunas semanas para conocer cómo operaba ‘La Casita del amor’ y qué pasaba en su interior.

Fachada de 'La casita del amor'. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Las pistas y detalles que encontraron las autoridades

Así, el pasado 31 de agosto, las autoridades clausuraron el establecimiento que ofrecía servicios sexuales. La sorpresa era grande debido a que estaba ubicado en el corazón de un barrio residencial y familiar, el cual vio afectada su tranquilidad desde hace cerca de un año, cuando empezaron a funcionar negocios clandestinos en algunas de las viviendas.



Según los vecinos de Madelena, en la localidad de Ciudad Bolívar, hasta hace poco el sector se caracterizaba por tener residencias familiares, en las que habitaban núcleos con niños, parejas y personas mayores.



Los negocios de la zona solían ser pequeños supermercados, cigarrerías, locales de venta de comida o que ofrecían servicios de belleza y salud. Sin embargo, de un momento a otro comenzaron a proliferar los bares y después llegó la denominada ‘Casita del amor’.



Aunque por fuera parecía ser simplemente una casa de tres pisos, pintada de amarillo, con locales comerciales en el primer nivel, al interior había varias mujeres a quienes hombres en cuadras aledañas ofrecían como “masajistas que daban final feliz” a través de tarjetas y volantes.

Tarjetas de 'La Casita del amor'. Foto: Alcaldía local de Ciudad Bolívar

Las tarjetas, las cuales tenían fotos explicitas de mujeres, eran entregadas a un ‘público masculino seleccionado’. En estas se podía leer: “Somos un grupo de lindas masajistas muy complacientes, te esperamos. Servicio de 10 a.m. a 9 p.m.”.



Además, dejaban dos números de teléfono para brindar mayor información a los interesados y la dirección de dónde se ubicaban.



EL TIEMPO consultó a los investigadores detrás del operativo. Según los relatos de los funcionarios, ‘La Casita del amor’ funcionaba en medio de otros dos locales comerciales: a su derecha un pequeño supermercado que pertenece a la misma vivienda; y a su izquierda, un negocio de prendas de vestir que hace parte de la casa vecina.



Sin embargo, para desviar la atención de las autoridades y ciudadanía en general, el establecimiento utilizaba una fachada, haciéndose pasar por un local de tecnología bajo el nombre de Loto Tecnology, con el slogan “Conectando con el mundo”.



Aunque tras su apertura, hace cerca de un año, no pasó mucho tiempo para que los vecinos se dieran cuenta de que no se dedicaban precisamente al comercio de artículos tecnológicos. Constantemente veían mujeres y hombres que entraban y salían tanto en el día como en la noche.



Poco después iniciaron los rumores acerca de que podría tratarse de una agencia de modelos webcam.

“Pues es que al principio no se sabía nada, entraban las chicas pero se decía que eran webcams”, expresó a EL TIEMPO una residente del barrio.



Por otro lado, al consultar la base de datos del Registro Único Empresarial y Social (RUES), de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el cual reposa la información de los establecimientos comerciales de la ciudad, allí fue posible constatar que no hay una matrícula de un local de tecnología con el nombre Loto Tecnology.



Los vecinos relatan que semanas después algunos empezaron a rumorar sobre las tarjetas, las cuales se convirtieron en otra pista de lo que en realidad ocurría dentro de la vivienda.



No fue sino hasta ver videos publicados en Tik Tok cuando los rumores fueron confirmados, pues quienes administraban el lugar decidieron promocionar los servicios sexuales a través de redes sociales.



Videos en redes sociales. Foto: Tik Tok

En estas publicaciones, que circularon rápidamente, publicitaban el lugar como “el mejor reservado del sur de Bogotá”. Los videos llegaron a ser vistos por los vecinos, las autoridades y gran parte de habitantes de Bogotá.



Su alcance fue tal que la cuenta en la que eran hechas las publicaciones llegó a tener cerca de 7.000 seguidores y más de 9.000 ‘me gusta’.



“Mucha gente empezó a venir. Eso llegaban tantas personas que hasta llegaban preguntando a otras casas. Acá venían y preguntaban en otras casas porque no sabían bien cómo llegar”, dijo uno de los vecinos a este diario.



El habitante de Madelena agregó que también llegaban camionetas o carros que se tomaban toda la cuadra para parquear. “No dejaban pasar a veces a la gente que tenía que entrar a sus parqueaderos”, dijo el señor sobre la pesadilla en la que se convirtió la zona por culpa de ‘La Casita del amor’.

¿Cómo era ‘La Casita del amor’?

A la Alcaldía local de Ciudad Bolívar llegaron reportes y denuncias sobre este establecimiento sospechoso en el barrio Madelena, donde se veía alto flujo de personas. Al iniciar las investigaciones se encontraron con algunas pistas como los volantes, las tarjetas e incluso los videos de redes sociales, en los que había explicaciones de cómo llegar y la dirección.

Operativo en el establecimiento de lenocinio. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Una vez listo el operativo para hacer el cierre del lugar, la Alcaldía, en articulación con la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá, llegó al barrio para esperar el momento preciso que les permitiera ingresar a la casa de lenocinio sin inconvenientes.



El grupo de inspección, vigilancia y control, junto con funcionarios de seguridad y convivencia, aprovecharon un descuido del campanero tras el ingreso de uno de los clientes, para entrar y hacer la respectiva clausura del negocio.



Al ingresar había una sala de estar, con sillones negros y almohadas rojas en forma de corazón. Las paredes eran blancas y en la mayoría de ellas colgaban grandes cuadros y fotografías de mujeres.



En el primer piso se hacía la recepción de los clientes y había una pequeña habitación en la que hacían vigilancia, pues contaban con cámaras de seguridad que les advertían de lo que ocurría a las afueras de la vivienda.



Las habitaciones se encontraban en los siguientes pisos. Allí había camas sencillas y mesas de noche. Para evitar el ingreso de la luz y sospechas de la ciudadanía había persianas gruesas en las ventanas, haciendo que los espacios fuesen sumamente oscuros.

Interior del negocio clandestino. Foto: Tik Tok / Alcaldía local

“Una vez nosotros detectamos estas convocatorias que hacían los propietarios de esta actividad comercial le hicimos seguimiento, hasta que pudimos ingresar. Allí identificamos varias mujeres que ejercían las actividades sexuales pagadas”, dijo a EL TIEMPO Jairo Cárdenas, asesor de seguridad de la Alcaldía local.



El funcionario explicó que este lugar operaba “sin ningún requisito o condiciones de salubridad ni controles de la Secretaría de salud".

Una vez las autoridades ingresaron a la vivienda, encontraron seis mujeres, y comercio de productos ilícitos, como alcohol adulterado y sustancias psicoactivas.



Si bien, todas las personas que se encontraban en ese momento dentro de la vivienda eran mayores de edad, no se descarta que también hubiese menores de edad involucrados, una hipótesis que se mantiene hasta el avance de las investigaciones.



“Acá llegaba gente de todas partes y se encontraron botellas de licor en estado de vencimiento, era licor adulterado, y se evidencian varias papeletas de consumo de sustancias”, expresó Cárdenas.



EL TIEMPO conoció que tras el operativo de la Alcaldía y Policía, con el sellamiento del negocio ilegal, no hubo capturas, y el caso fue entregado a la Policía Nacional para continuar la investigación.



A su vez, hay identificación de otros 17 establecimientos similares en la misma localidad que ofrecen servicios sexuales de manera ilegal y clandestina en barrios residenciales.



Las autoridades adelantan las pesquisas para conocer quiénes están detrás de este negocio. También se busca establecer si las mujeres que estaban en este negocio eran víctimas de explotación sexual o si estaban retenidas en contra de su voluntad.



LAURA MARÍA AVENDAÑO LADINO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

