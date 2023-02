Continúa la ofensiva de las autoridades en contra de la criminalidad en la capital. Un nuevo golpe de la Policía Metropolitana en conjunto con la Fiscalía Seccional Bogotá permitió la captura de 18 integrantes de la estructura criminal venezolana denominada ‘Satanás’, entre la que se encontraban cuatro ciudadanos colombianos y otros 14 nacidos en el país vecino.



Operativo Satanás Así fue el operativo de los Satanás que operaban en la localidad de Kennedy. Así fue el operativo para capturar a los integrantes de la banda criminal que operaba en la localidad de Kennedy. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Con esta redada, se culmina la fase dos de la operación Ardano, que busca erradicar al grupo y restablecer la tranquilidad, principalmente, en la localidad de Kennedy, que ha sido azotada por el accionar delictivo de esta organización desde 2020.



Los ‘Satanás’ ya habían perdido una parte importante de su estructura criminal en octubre de 2022, cuando en medio de la operación San Miguel se capturó a cuatro delincuentes (dos cabecillas) y una menor de edad que habrían sido pieza fundamental para torturar, desmembrar y empacar en bolsas plásticas los cuerpos de tres víctimas que fueron hallados en el sector de El Amparo, suroccidente de la ciudad, en una carreta, durante el segundo semestre del año pasado.

En ese entonces, los investigadores del caso señalaron que este grupo se dedicaba a la extorsión, la distribución de estupefacientes, el sicariato y los asesinatos selectivos en medio de ajustes de cuentas o cobros de deudas de honor.



La Policía Metropolitana señaló que luego de haber realizado diferentes investigaciones que se extendieron por todo el territorio de la ciudad, y en especial en contra del grupo delincuencial ‘Satanás’, se identificó que sus acciones criminales las orientaban a deudores e integrantes de otros grupos criminales en disputa.



Con estos adelantos investigativos, los agentes empezaron a identificar hechos de homicidios con características particulares de violencia y patrones repetitivos, entre los cuales eran evidentes las torturas, los desmembramientos y la aplicación de excesivas lesiones corporales para generar extremo dolor en las víctimas.

Armas incautadas. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Sin embargo, luego de que los ‘Satanás’ fueron arrinconados por los operativos del 2022 y menguó la ola de homicidio y torturas en la ciudad, extendieron sus tentáculos a otras zonas de Kennedy como el barrio Jacqueline y Timiza, donde esparcieron una ola de terror, esta vez no relacionada con homicidios, sino con extorsiones violentas mediante panfletos, amenazas y ráfagas de disparos contra los locales comerciales del sector.



“En un trabajo articulado con el Gaula de la Policía Nacional se logró la captura de 18 integrantes de una estructura criminal que mediante la extorsión lograban intimidar a los comerciantes y cobrarles millonario sobornos”, señaló el comandante de la Mebog, general Carlos Triana.



Las autoridades aseguran que esta investigando si están vinculados con otros homicidios.

¿Cómo operaban?

Según los investigadores del caso, el grupo residual de los Satanás estableció una nueva estructura de trabajo organizada por jerarquías que estaba enfocada a tomarse los barrios de Jacqueline y Tímiza y que era comandada desde el sector del Amparo, donde estaba establecido su centro de operaciones.



Según las denuncias de los mismos comerciantes del sector, este grupo de hombres, cobraba entre 10 y 30 millones de pesos mensuales o, entre 300.000 y 500.00 pesos semanales, a los comerciantes por el derecho a trabajar en sus propios locales.

Cuando estos no accedían a las estafas o simplemente no las podían pagar, los criminales enviaban panfletos amenazantes con leyendas como, “la felicidad y la tranquilidad no tiene precio. Lo estamos llamando de la mejor manera posible; si no se comunican, entonces la segunda visita ya no será de manera pacífica, atentamente, Satanás”.



Pero la violencia incrementaba cuando no se podían pagar las cuantiosas vacunas que Satanás cobraba. Dicen las víctimas que en las noches, hombres a bordo de motocicletas y fuertemente armados, pasaban por las puertas de sus casas y locales y hacían una ráfaga de disparos.



Pero hubo un elemento clave que hizo que las autoridades dieran con la pista de los criminales y pudieran establecer conexiones entre los hechos de extorsión en Jacqueline y la estructura de los ‘Satanás’ que había sido impactada por primera vez el año pasado: un nuevo cuerpo desmembrado que apareció en Kennedy y que tenía las mismas características los otras tres víctimas de octubre de 2022.

Así operaban los Satanás. Así operaban la banda criminal 'Los Satanás II'. De esta manera operaban e intimidaban a los comerciantes del sector. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Millonarias ganancias



Según el reporte de investigación de la Policía de Bogotá, los ‘Satanás’ habían logrado impactar delictivamente 71 barrios, a 500.000 habitantes de la ciudad y extorsionado a cerca de 1.000 establecimientos comerciales.



Producto de las actividades criminales esta organización recaudaba un promedio de 500 millones de pesos mensuales y era necesaria la acción de 18 delincuentes para ejecutar los planes de toma de los territorios.



Alias Guaro, era el líber de este brazo de los Satanás, él era el encargado de asignar las funciones y decidir a quién se le cobraba o no. Luego, aparecía alias Kristofer, quien era el encargado de intimidar a los comerciantes con armas de fuego y ráfagas de tiros en las fachadas de los negocios.



Más abajo en el organigrama, figuraban, Teletubbi, encargado de distribuir la droga entre los dealers, el Guaita; quien tenía la tarea de hacer las llamadas extorsivas y Jorge, Killa y Vitico, quienes ejercían presión e intimidación a los comerciantes.



Finalmente, un grupo compuesto por alias Chirey, que repartía los panfletos y Niño, Moiseis, el Gato, el Viejo, el Chamo, el Panadero, el Niche y Aragua, quienes eran expendedores de droga en diferentes zonas de la localidad de Kennedy.



La Fiscalía les imputó los delitos de extorsión, tráfico local de estupefacientes, y porte ilegal de armas. Además de conductas asociadas con el homicidio, la desaparición forzada y el hurto en diferentes modalidades.

JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTA