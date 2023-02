Con la desarticulación de la banda ‘los Satanás’ en octubre del año pasado, buena parte de la tranquilidad que reinó durante décadas en la UPZ de Timiza y Kennedy Central regresó. Sin embargo, la aparición de panfletos extorsivos dirigidos a propietarios de los locales comerciales del barrio Jacqueline firmados por el grupo criminal, que creían extinto, ha generado de nuevo zozobra y preocupación.



Los mensajes, escritos en letra cursiva y entregados con una bala en el centro del papel, son dejados por los delincuentes en la entrada de los locales comerciales a plena luz del día.



“La felicidad y la tranquilidad no tienen precio. Los estamos llamando de la mejor manera posible, pero esta vez venimos a dialogar. Si no se comunican, entonces la segunda visita ya no será de una manera pacífica, así que necesitamos diálogo con ustedes”, dice la carta, la cual está firmada por ‘Satanás’.



Es justamente ese nombre el que más miedo genera entre los vecinos del barrio, pues hace referencia a la banda criminal responsable de la desaparición y el posible asesinato de tres de los más de 20 cuerpos desmembrados, empacados en bolsas y tirados en una carreta que aparecieron en Bogotá el año pasado.

Esta es la carta que llega a los negocios. Foto: Archivo particular.

De acuerdo con vecinos del sector, esta banda ya empezó a atacar a varias personas que se niegan a cumplir con sus pretensiones. De hecho, una de las viviendas del barrio amaneció ayer con cuatro impactos de bala en la ventana de la fachada.



“Es preocupante porque están llegando unos panfletos a varias partes de la localidad de Kennedy, no solo aquí, sino a El Amparo y a la 38, donde a las personas que no aportan los dineros les llegan a balear el negocio o los apartamentos que están sobre los locales”, le dijo una de las víctimas de los ataques, quien prefirió no revelar su identidad, a Arriba, Bogotá.

Según esta persona lo preocupante es que los ataques también ocurren a plena luz del día y frente a decenas de transeúntes. “Eso (el ataque a las ventanas) fue a las 3 de la tarde, en pleno día, y así viene pasando en todos los negocios”, dijo esta persona, quien señaló que, durante el año pasado y antes de la captura del líder de la banda, Luis Fernando Mallarino, alias Luisito, ya habían denunciado casos similares. “No es nuevo, pero no eran tan temerarios como ahora”, agregó.



Con respecto a este caso, EL TIEMPO no logró obtener respuesta de las autoridades. Ni la Policía Metropolitana ni la Secretaría de Seguridad confirmaron que este grupo delincuencial se trata del mismo que actuaba en El Amparo.

Un mal conocido

Casos como estos son solo una muestra de lo que viene ocurriendo en la localidad de Kennedy desde hace algunos años.



Este sector también fue epicentro del accionar de alias Pescadito y de ‘los Camilos’, responsables de más de 36 casos de sicariato entre el 2019 y el 2022 y que mantenían una lucha a muerte con otras estructuras criminales, como el ‘Tren de Aragua’ y ‘los Maracuchos’, por la conquista de las zonas de María Paz, la puerta 6 de Corabastos, la 38 y el sector de la Virgen, todos en Patio Bonito.



Pero, más allá de los casos concretos, los datos de la Secretaría de Seguridad evidencian un tema preocupante: en 11 de los 14 crímenes de alto impacto, la localidad se encuentra entre las tres de peor comportamiento, y en cuatro lidera las estadísticas.



Kennedy es la de más casos de amenazas, con 2.352; lesiones personales, con 3.013; violencia intrafamiliar, con 5.305, y hurto de automotores, con 757. En cuanto a la extorsión, en 2022, la localidad acumuló 139 casos, lo que equivale a una reducción del 11,4 % con respecto al 2021.

REDACCIÓN BOGOTÁ

