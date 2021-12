La Secretaría de Hacienda de Bogotá adjudicó en la tarde de este jueves a la Universidad San Buenaventura, sede Medellín, el contrato de selección de los candidatos para nuevo contralor distrital, un proceso que, a pesar de que apenas está comenzando, ya genera ruidos y rumores.

Horas antes, la concejala del Centro Democrátrico Diana Diago, vicepresidenta del Concejo (asumió el cargo hace cerca de dos semanas, ante la renuncia de Carolina Arbeláez, quien estuvo al principio de la convocatoria), había señalado que este viernes “tiene que salir el acto administrativo de adjudicación” y que “ha sido un proceso transparente” y que “no hay ninguna razón jurídica para tumbarlo”.



El proceso comenzó a mediados de noviembre, con el estudio de mercado, en el cual se estimó la participación de 250 aspirantes y un presupuesto de 205’578.283 de pesos. El valor “tan chiquito”, según Diago, habría sido el inconveniente para la mayoría de las instituciones.



Fueron invitadas 12 universidades con certificación de alta calidad, entre ellas, la Nacional, los Andes, el Externado, el Rosario, la Javeriana, la de Antioquia y la UIS.

Sin embargo, Samir Abisambra (Liberal), quien desde el primero enero empezará a ejercer como presidente del cabildo distrital, pidió “revisar muy bien el proceso” y que “se haga bien”. “Del afán no queda sino el cansancio”, aseguró Abisambra, a quien le preocupa que no estén más universidades y los rumores sobre nombres de quienes serían elegidos.



“Le pedí a (la secretaría) Hacienda que nos diera todas las garantías de que la universidad que resulte escogida sea una de las mejores y dé todas las garantías”, sostuvo Abisambra.



Según la página del Secop, donde se publican los procesos de contratación de las entidades públicas, la convocatoria a universidades certificadas en alta calidad fue atendida por Efectividad Humana Servicios Temporales SAS –empresa de servicios temporales especializada en selección de personal– y la Universidad de San Buenaventura, fundada y dirigida por la Comunidad Franciscana de la Provincia de la Santa Fe de Colombia.



Así las cosas, la única que oferta que cumple con los términos de la convocatoria es la de la Universidad de San Buenaventura, sede Medellín, la misma a la que en la tarde de ayer le fue adjudicado el contrato.



La Secretaría de Hacienda informó que al proceso de selección abreviada fueron invitadas “más de 12 universidades certificadas en alta calidad”, de las cuales cuatro manifestaron interés y solo dos se presentaron.



La adjudicación del contrato debió hacerse hace una semana, pero fue suspendida una vez intervino la Procuraduría General, que el miércoles pasado dio vía líbre al proceso y estará acompañando el concurso, según una fuente de la Alcaldía de Bogotá.



Otro tema que ha generado ruido al rededor de la elección del nuevo contralor distrital es el periodo para el cual fue elegido el actual jefe del control fiscal, Andrés Castro, quien fue escogido en un concurso de méritos realizado por la Universidad Nacional, que tampoco estuvo exento de polémicas.



Algunos insisten en que el periodo de Castro debe ir hasta el 28 de febrero de 2022, como lo expresa la resolución de su elección y el reglamento del Concejo, y otros, como el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Procuraduría Delegada para la Función Pública, que debe finalizar el 31 de diciembre de 2021.



No obstante, una fuente de la alcaldía le dijo a este diario que si bien se han hecho consultas sobre el periodo de los actuales contralores es instituciuonal o personal, estas han sido de carácter general y no puntualmente sobre el caso de la capital del país.



Cabe recordar que Castro, como el resto de los 64 contralores municipales, distritales y departamentales, fue elegido para un período de transición de dos años, a fin de que no coincidiera con el de los alcaldes y gobernadores. Sin embargo, su elección se dio en noviembre de 2019, casi 10 meses después del resto en el país.

