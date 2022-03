Rafael Vargas quedó, literalmente, en estado de pánico desde que fue perseguido y amenazado de muerte por cuatro hombres que lo marcaron y lo persiguieron con un único propósito: robarle su reloj Rolex.



Todo ocurrió el viernes 11 de marzo, cuando este ciudadano visitó el centro comercial Andino para hacer unas compras de tecnología. “Compré lo que quería, salí de allí y mi conductor me recogió. Cogimos la calle 84 para salir a la carrera séptima”.



En la vía había carros detrás y delante del suyo. Todo estaba en calma hasta que sintió que alguien golpeó el vidrio trasero. Luego un hombre armado con un revólver le dijo que bajara la ventana o lo mataba. “Yo entré en shock. Bajé el vidrio. El tipo me apuntó al corazón. Me gritaba toda clase de groserías. Yo le di el celular, pero eso no era lo que quería porque me lo tumbó al piso”.



Era bastante claro cuál era el cometido de los cuatro hombres que rodeaban el vehículo en motos: “El Rolex, el Rolex, el Rolex”. Todo pasó en cuestión de segundos, pero para Rafael fue una eternidad, sobre todo cuando quien manejaba la moto le gritaba a su cómplice: ‘¡mátelo, mátelo, que lo mate!’, mientras él temblaba del susto. Ya lo tenían fichado. La víctima está segura de que lo venían siguiendo desde que hacía las compras en el centro comercial. “Me vieron con el reloj puesto y comenzaron su plan”.



El conductor también estaba petrificado. “Agradezco que haya reaccionado así porque estos tipos dejan a mis hijos sin padre. A los delincuentes no se les veía el rostro porque todos iban con casco”.



Luego de lograr su cometido, los delincuentes se escaparon por entre el trancón. El reloj robado tiene un valor de 11.000 dólares, es decir, unos 42 millones de pesos colombianos.



“Yo denuncié este robo ante las autoridades. Me dijeron que iban a hacer lo posible por encontrar a los culpables, pero la verdad yo no creo que se pueda hacer mucho. “Solo podrían rastrear si revisan las cámaras de seguridad de la zona. Ahí quedó grabado algo”.



Desde ese día Rafael no duerme, el pánico lo invade, tiembla de repente. “Ahora me da miedo salir, ir a un restaurante. Creo que algo me va a pasar cuando veo una moto. No se me ha quitado el terror de ese día. No dejo de pensar en mi familia. Me pasan mil cosas por la cabeza”.

Y no es el único caso reportado. El mercado negro de esta marca de relojes está más vivo que nunca. El otro atraco sucedió el miércoles 9 de marzo, a eso de las 4:10 de la tarde cuando Sandra Blanco visitaba una tienda de bicicletas en la calle 122 con carrera 13. “Nos estábamos tomando un café cuando entró al negocio un tipo con apariencia de drogadicto a pedirnos plata. Mi compañero al comienzo le dijo que no, pero luego sacó un billete de 2.000 y se lo dio. Era un venezolano”.



Solo diez minutos después entró el mismo tipo, de nuevo, con un arma de fuego: “El reloj, el reloj, el reloj”. El ciudadano no tuvo otra opción que entregárselo de inmediato. “A mí me rapó el bolso. Se llevó mi celular y todos mis papeles. Quedamos superasustados, pero agradecemos estar vivos y con nuestras familias”.



Sandra dice que el atacante era un hombre de unos 32 años, 1,65 de estatura, moreno y portaba cachucha. “Todo pasó muy rápido, pero eso fue lo que alcancé a percibir. Mi amigo perdió unos 50 millones de pesos en segundos”.

Las víctimas obtuvieron el video de seguridad y cuando los estaban viendo los mismo dueños del local identificaron al sujeto como el protagonista de otros atracos en la zona. “Eso no lo comprendo, cómo no blindan con más seguridad. Cómo la Policía no los atrapa si ya han cometido varios robos. Lo material se recupera, pero qué va a pasar cuando este tipo mate a alguien”.



En febrero de este año también se registró otro atraco en un reconocido restaurante ubicado en la calle 109 con carrera 17 mientras caía un torrencial aguacero. Las víctimas fueron los comensales del establecimiento, pero, según el comandante de la Policía de Usaquén, Jeison Javier Cubides, iban detrás del reloj de uno de los visitantes del lugar. “Con lo que no contaban era con que el dueño de la joya había tomado medidas de autoseguridad y cambiado su reloj por una réplica. Así que se llevaron una pieza falsa”.



Y el año pasado los casos pulularon. El 12 de febrero de 2021 una mujer se encontraba en un restaurante ubicado en el parque de la 93, en el norte de Bogotá, cuando fue víctima de hampa. Mientras hablaba con su acompañante, un hombre vestido de negro entró al lugar. La amenazó con un arma de fuego mientras el resto de los ciudadanos y empleados del local miraban atónitos la escena. El reloj era lo que buscaba.



Un mes después el ataque fue en Rosales, en la terraza del conocido restaurante La Nacional Carnicería, en la Diagonal 70 A n.° 4-60. A la 1:10 de la tarde, un hombre con pistola en mano le puso el arma en la cabeza a un empresario y le exigió que le entregara su reloj, marca Rolex, y demás elementos personales.

Nexos criminales en otras ciudades

El TIEMPO habló con el jefe de la Unidad Investigativa de Seguridad Ciudadana, el mayor Óscar Gutiérrez, quien estuvo al frente del desmantelamiento de tres peligrosas bandas desde el 2018. El mayor detalló cómo operan estas estructuras especializadas en robar objetos de alto valor.



“Siempre hay una persona que marca a la víctima, la detecta de forma ocular hasta comprobar que porta un Rolex, luego le avisa a otro sujeto del grupo criminal que es quien llega en una moto, intimida a la persona y la despoja de su reloj”. Así, explicó, se han materializado dos de los últimos eventos de los que actualmente cursa una investigación.



En años pasados el modus operandi era diferente. Venían detectando a las víctimas en restaurantes o cafés de la ciudad. “Marcaban a su objetivo y lo atacaban dentro del establecimiento”, dice Gutiérrez. Pero, este año, en los dos casos que ha detectado la unidad, se ha evidenciado que la víctima es marcada mucho antes. Por ejemplo, la detectan en el aeropuerto; luego, cuando llega a su lugar de destino que, por lo general es un hotel, es atacada. “Estos relojes tienen un valor bastante alto. Cuando las bandas los roban ya tiene un receptador que se los compra y que a su vez ya tiene clientes que, atraídos por el valor, los compran”. A estos últimos les queda fácil ingresar a una página y verificar su autenticidad. “Es un delito demasiado rentable para la delincuencia”, dijo el experto.



En la cadena delictiva ganan todos, incluso los marcadores, personas entrenadas para identificar los relojes de la marca sin temor a equivocarse. Otro detalle, las tres bandas que fueron judicializadas los últimos años tenían como integrante personas provenientes de Medellín.



Sin embargo, otro asunto llamó la atención de los investigadores: en uno de los atracos las víctimas dijeron haber percibido acento extranjero. “Esto sería una variante nueva dentro de estas estructuras”, explicó Gutiérrez.



En procesos e investigaciones del pasado, la Fiscalía ha dicho durante los juicios que quienes cometen el delito son organizaciones al margen de la ley con contactos en Medellín y otras ciudades del país, en donde las joyas son vendidas a precios de entre 7, 11 y 16 millones de pesos.



Por otra parte, las víctimas, en las denuncias interpuestas, relataban que les golpeaban los carros cuando esperaban en el semáforo y que luego hombres fuertemente armados, montados en motocicletas, rompían los vidrios con las cachas de las armas y con amenazas de muerte las obligaban a entregar los relojes.



Fuentes le explicaron a este diario que algunos de estos delincuentes tienen estabilidad laboral en ciudades como Medellín, en empresas de limpieza de autos, otros en empresas de comidas rápidas. Pero, además, son individuos que van a hurtar a otras partes en medios motorizados a personas previamente analizadas.



Otros perfilan a sus víctimas por la clase de vehículos en los que se transportan y las siguen hasta sus lugares de domicilio. Las estructuras estarían conformadas por varias personas, con roles definidos, para cometer los ilícitos.



Las autoridades recomiendan a los viajeros coger taxis certificados o hacer uso de aplicaciones reconocidas y a la ciudadanía en general no hacer parte de la cadena delictiva comprando estos relojes.

CAROL MALAVER

Escríbale a carmal@eltiempo.com