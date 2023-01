EL TIEMPO conoció el reporte completo de la necropsia de la DJ Valentina Trespalacios, presuntamente asesinada por su novio John Poulos la madrugada del 22 de enero. Según la información emitida por el Instituto Nacional de Medicina Legal, la mujer habría sido golpeada en varias partes de su cuerpo antes de causarle la muerte producto de un ahorcamiento.

En el informe quedo claro que Valentina no solamente fue ahorcada sino que recibió golpes en la cara que le dejaron varios moretones en los labios y la lengua, también registran golpes en el cráneo y en la base del cuello. No obstante, no fue posible determinar si dichas afectaciones se dieron antes de la muerte o son el producto de las maniobras que Poulos habría usado para embalarla en la maleta azul que apareció en el basurero de Fontibón.



Otro de los elementos clave que dan pistas de que la mujer intentó defenderse mientras estaba siendo estrangulada es que se encontraron múltiples traumas de tipo contundente dispersos en los brazos y la región sacra, es decir, la parte posterior de la cintura baja. La mujer fue golpeada y retenida a la fuerza.



Del análisis del cuerpo de la víctima también se presume que pudo haber recibido golpes contundentes en el tórax pues una de sus prótesis mamarias, la del lado izquierdo, se habría estallado; incluso, una de sus mejores amigas que pudo ver el cuerpo luego de realizada la necropsia y que asistió al sepelio, señaló que “es como si ese señor lleno de rabia le hubiera querido arrancar la misma cirugía que él le pagó”, no obstante, otra versión dada por sus allegados en medio del funeral, afirma que las prótesis fueron entregadas a la familia en buen estado; pese a ello, el informe si da cuenta de que sufrió golpes en el pecho.



Ahora, por los datos recopilados del mismo informe de medicina forense es posible establecer que la mujer fue asesinada entre las 8:00 de la mañana y las 9:00 de la mañana del domingo 22 de enero. Justo cinco horas antes de que el cuerpo fuera hallado en el contenedor de basura del barrio Cámbulos, en Fontibón, a las 2 de la tarde.



Pero el desarrollo cronológico de esta investigación arroja otras certezas sobre el caso. Y es que el hombre habría planeado y efectuado el asesinato de Valentina casi que en tiempo récord porque aunque se presume que la pudo asesinar a las 9:00 de la mañana, las cámaras de seguridad lo registraron saliendo del apartamento ubicado en la Calle 101 # 21-17 a las 10:00 a. m. con la maleta azul, en la que se supone, estaba el cuerpo de la joven DJ.





REDACCIÓN BOGOTÁ

JONATHAN TORO ROMERO