'Hacemos fiesta y quemamos todo': los audios de la primera línea de Bogotá

Avanza la audiencia de imputación de cargos contra supuestos integrantes de la primera línea de Bogotá que, en los últimos días, fueron capturados y ahora son señalados por la Fiscalía de cometer delitos como concierto para delinquir, instigación a cometer actos con fines terroristas, violencia contra servidores públicos, tenencia de materiales peligrosos y lanzamiento de material inflamable.



Durante la audiencia adelantada este martes, el ente investigador reveló audios de redes sociales, chats, videos y llamadas interceptadas con los que pretende probar la vinculación de estos jóvenes a hechos delictivos.



(Le puede interesar: El infiltrado que fue clave para identificar a miembros de la primera línea)

Uno de los audios es el de alias 'Diablo', de 35 años y señalado de ser líder del Movimiento Primera Línea Portal 80:



"No hemos podido concretar un buen plantón. La demora es que salga un plantón de unas 100 personas, y nosotros salimos y estallamos en la 80. Eso sí téngalo por seguro y hacemos fiesta y quemamos todo".



Otro audio es el de alias Polla, de 26 años y también identificada como líder del Movimiento Primera Línea Portal 80:



"Mire, pedacito de mierda, yo no soy la infiltrada. Hoy, los que vayan a comenzar a hacer entrenamiento de una vez los vamos a entrenar rebien para cogerlos y sacarles diente por diente para que sientan lo que es dolor y acoplarse a ese dolor. Obviamente, vamos a empezar con el infiltrado que tiene más frente que las Farc".

(Para seguir leyendo: Fiscalía pidió de 8 a 22 años de cárcel para acusados de la primera línea)

También se tiene lo que sería la voz de alias Gato, de 25 años, quien, según la Fiscalía, es un ejecutor:



"Cuando tumbé a uno de esos manes y le rompimos el escudo y le empezamos a dar, creo que uno de esos manes tenía un cuchillo".



Y la de alias Mechas, de 19 años y señalado de ser un mando medio:



"Entonces dije 'ah, hagámosle. Vamos a quemar a un tombo'. Y me decidí, y me asomo a esa esquina y veo al tombo con el escudo abajo todo asustado porque le habían lanzado una 'molocha' (risas). Estaba reazarado, parce. Y el tombo estaba pegadísimo a la pared, veo a los dos. Y digo 'a quién se la lanzo', y yo le tenía resto de ganas al del escudo porque nos estábamos insultando ahí. Yo estaba detrás de un poste".



"Estábamos al frente del CAI y encontré como una silla en la basura, al lado de los container. Yo me fui para adelante y estaba solo. Y los tombos estaban realetas, estaban disparando los gases al cuerpo. Había un tombo que me tenía azarado porque me estaba lanzando piedras solo a mí. Me fui para atrás, y saco mi 'molocha' y no la pude prender porque iba corriendo. Pero la hubiera podido prender y se la clavaba a uno del Esmad".



En los audios, los jóvenes también se refieren a las lesiones y heridas que sufrieron durante los enfrentamientos con las autoridades.



Este miércoles se espera que la audiencia continúe. Allí hablará la defensa de los jóvenes, que pedirá que los señalados sigan el proceso desde casa o en libertad.

(Además: Policía captura a señalado miembro de la primera línea en Popayán)

EL TIEMPO