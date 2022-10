El sistema de bicis compartidas de Bogotá ya es una realidad. Siete meses después de que la Secretaría de Movilidad y la empresa brasileña Tembici firmaran el acta de inicio del contrato –y tras dos intentos fallidos en administraciones anteriores–, entró en operación el 50 por ciento del esquema, es decir, 150 estaciones, 1.500 bicicletas mecánicas, 150 manocletas (para personas con discapacidad) y 150 de carga.



Con la llegada de este modelo, Bogotá se unió a otras grandes ciudades latinoamericanas que le apuestan a la micromovilidad y a encontrar una solución para los viajes de última milla. São Paulo, Río de Janeiro, Santiago y Buenos Aires, entre otras, ya cuentan con sistemas idénticos proveídos por Tembici.



“Este es el sistema de bicis compartido más grande de Latinoamérica, resultado de un trabajo de la mano entre el Distrito y la empresa privada”, remarcó Tomas Martins, CEO de Tembici, en el evento de lanzamiento.



Las bicis y estaciones Tembici estarán en Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Santa Fe y Teusaquillo, en un polígono de 27 kilómetros cuadrados comprendido entre las calles 127 y 26 y entre la carrera 7.ª y, en su límite al occidente, de manera escalada, la autopista Norte y la NQS.



Este sistema, estructurado con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y la organización C40 (Cities Finance Facility) y que además cuenta con el apoyo del Banco Itaú, Vanti y Mastercard, funciona bajo la figura de aprovechamiento económico del espacio público, por lo que no implica una inversión para la ciudad y, por el contrario, generará beneficios en especie por un valor equivalente a los 10.500 millones de pesos por 7 años y medio de operación, según estimaciones del Distrito.

Ciclotalleres instalados por Tembici en Bogotá.

Esto lo hará a través de una serie de contraprestaciones, como los 300 ciclotalleres rosa que estarán en toda la ciudad (de los cuales ya se han instalado 161) y 300 racks de cicloparqueaderos (ya se adecuaron 207, que equivalen a 1.656 cupos de uso gratuito).



“Esto no nos cuesta porque es una concesión y el privado pone la plata, pero lo estamos dejando operar para que recupere su inversión y también (se gana) a través de la publicidad exterior”, señaló la alcaldesa Claudia López, quien destacó que este “es el sistema más inclusivo de toda América Latina porque les facilita a personas con movilidad reducida usarlo”.



Sobre las características de los vehículos, las bicicletas mecánicas y eléctricas tienen marco de aluminio, guardabarros, luces delanteras y traseras, sillín ajustable y cuentan con un canasto que puede soportar hasta 5 kilos. Las bicicletas de cajón pueden transportar hasta 100 kilos de carga. Las manocletas –que son de producción 100 % bogotana– tienen todos los sistemas de seguridad para el usuario y frenos hidráulicos.



El otro 50 % del sistema entrará en funcionamiento el 31 de octubre con la llegada de 1.500 unidades eléctricas, 150 sillas para transportar niños, 75 bicis de cajón y 75 manocletas adicionales.



Novedades como estas también representan enormes retos para autoridades y ciudadanos. A continuación, EL TIEMPO los analiza.



Antecedentes de vandalismo y robos



Uno de los retos de este tipo de sistemas es enfrentarse al vandalismo y a los robos. “Hacemos un llamado a que cuidemos el sistema, es de Tembici para Bogotá”, dijo María Villate, gerente de Gobierno de Tembici Colombia.



“Nuestras bicicletas cuentan con GPS. Vamos a poder rastrearlas y traerlas en caso de que se salgan del curso normal o tiempo normal de un viaje. O un usuario también puede denunciar a través de la app si sufrió un percance con la bicicleta”, explicó. Y es que los antecedentes no son alentadores.



En 2020, cuando el sistema de bicis de Muvo Bikes funcionaba en la ciudad, se reportaron 70 vehículos hurtados. Para evitar este tipo de comportamiento, el Distrito anunció que se tendrá una mesa de seguridad con la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad para responder de manera oportuna a casos de robo y vandalismo.

Disponibilidad y cercanía



Tanto Tembici como el Distrito ven el lanzamiento de las 150 estaciones como algo prometedor. No obstante, para Ricardo Montezuma, experto en movilidad y autor de una guía de sistemas públicos de bicicletas para América Latina, hay otros dos grandes retos: el balanceo y rebalanceo (tener a disposición las bicis donde se requieran) y que no se pierda el sentido de cuidado del sistema.



“Aunque en otras ciudades como París y Nueva York estos sistemas fueron importantes para recuperar la movilidad en bicicleta, en ciudades como Bogotá ayudan mucho para viajes cortos y en momentos en los cuales los ciudadanos no tienen una bicicleta a disposición. Pero esto depende mucho del balance, es decir que las vuelvan a poner donde la gente las necesita”, explicó en una charla anterior con EL TIEMPO.



Añadió que el factor de éxito en este tipo de sistema es el número de viajes y asegura que cumplir la meta es posible.

También fueron entregadas las primeras 150 estaciones del sistema.

Conectividad y última milla

El sistema llega con la promesa de convertirse en una solución para los viajes de última milla, es decir, para aquellos trayectos que van desde una estación de transporte público hasta el destino final. De hecho, se procuró que las estaciones estuvieran ubicadas no solo en puntos estratégicos dentro del polígono, sino en puntos cercanos a las estaciones de TransMilenio para promover la intermodalidad.



El reto para Darío Hidalgo está precisamente en lograr que ambos sistemas se complementen en poco tiempo. “Estamos viendo que se plantea una integración operativa con TransMilenio porque no hay una integración tarifaria, esto son dos pagos completamente separados. Entiendo que en este momento es un poquito complejo frente al déficit del SITP integrarlo, pero sí debería ser una estrategia para el futuro próximo”, agregó el experto.



En ese sentido, Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad y Logística de la Universidad Nacional, opina que será fundamental cubrir las necesidades de quienes viven en los bordes de la ciudad, trabajan en el denominado ‘centro expandido’, pero deben usar bicitaxis para cubrir esa última milla.



“Si miramos el mapa, vemos una falencia con respecto a la cercanía de las estaciones de TransMilenio y las de las bicis compartidas. A esas personas, las que vienen de zonas de ingresos más bajos o que no habitan ese cuadrante, es a quienes hay que buscar atraer y será el principal reto”, afirmó Rojas.



Expansión y estabilidad financiera

Tres marcas ayudarán a sostener el sistema: Mastercard, Vanti y el Banco Itaú. Este último con el mismo modelo aplicado en otros países: ofreciendo mejores tarifas a sus clientes y apostando por la expansión. “Llevamos 10 años trabajando con Tembici y hemos aprendido que el crecimiento es por etapas, esos crecimientos deben estar basados en la demanda, y para calcular eso es clave saber dónde crece la ciudad para así lograr esa estabilidad financiera”, señaló Baruc Sáez, presidente del Banco Itaú.



Para Darío Hidalgo, experto en movilidad, uno de los grandes retos es la expansión, asunto que considera ligado a lo financiero.



“Los ingresos del sistema son las tarifas y la publicidad. Estamos hablando del centro expandido, que es donde hay mayor capacidad de pago, entonces, no va a existir dificultad. El problema será cuando se abran más zonas, en sectores con una capacidad de pago menor”, advirtió.

La alcaldesa estuvo en el evento de lanzamiento del sistema.

Lograr una movilidad sostenible

Entre los objetivos planteados por la administración distrital se encuentra la mitigación de la congestión vehicular, la promoción de estilos de vida más saludables y la reducción de contaminación del aire y del ruido.



“Mi pasión ha sido la bicicleta, creo fielmente que los bogotanos podemos cambiar a una movilidad sostenible y este es el reflejo de esa visión”, señaló Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad. De hecho, ese ha sido uno de los retos que se han propuesto Tembici y las demás marcas. “Nuestro propósito es inspirar una revolución global de movilidad, una persona a la vez, junto al cuidado del medioambiente”, agregó Martins.



Para lograr tales objetivos es prioridad que los bogotanos se bajen de sus carros, tarea que para algunos expertos no es sencilla. “Para bajar a las personas que habitan esta zona y que trabajan allí mismo hay que brindarles seguridad, en la mañana y noche”, dijo Rojas.

Paso a paso para utilizar el servicio

1. Descargue en su celular la app Tembici. Esta funciona tanto en iOS como en Android.



2. Regístrese con su nombre, cédula, fecha de nacimiento y celular.



3. En la sección ‘Planes y pago’, consulte el plan que mejor le convenga: puede pagar una membresía mensual, semanal o, sencillamente, pagar por viaje.



4. Diríjase a la estación más cercana. Cada bici tiene un código QR que se debe escanear para desbloquear la bici. Otra forma de acceder al sistema es por medio de la tarjeta de desbloqueo de Tembici o TuLlave, las cuales se pueden aproximar al anclaje, justo al lado del manillar.



5. Realice su recorrido.



6. Cuando termine, deje la bicicleta en la estación más cercana. Verifique que la bicicleta quedó correctamente anclada: debe escuchar un clic y ver la luz encendida.



7. Cuando la bicicleta esté anclada se termina el tiempo de viaje y se generará el cobro.



Tembici confirmó que el precio base para un viaje en bici mecánica es de 150 pesos por minuto, costó al que hay que sumarle 890 por la retirada de la bicicleta. Hay un plan diario al que los usuarios pueden acceder a 4 viajes, cada uno de máximo 60 minutos, por una tarifa de 9.990 a la que se le deben sumar 890 pesos por cada vez que se retire una bicicleta. También se lanzaron planes para viajeros frecuentes: el mensual cuesta 31.990 y el anual, 191.900.



Las bicicletas especiales (manocletas o bicicletas de cajón) tienen una tarifa base de 300 pesos por minuto y de 1.890 por cada retirada. Por su parte, las bicicletas eléctricas llegarán con un precio de 150 pesos por minuto y de 1.890 adicionales por cada retirada.

