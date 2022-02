Padres de familia y exalumnas del colegio MaryMount, en Bogotá, denunciaron a través de las redes sociales varios casos de presunto acoso sexual por parte de un profesor de la institución contra menores de edad.



(Además: Van 158 procesos por violencia sexual en colegios públicos de Bogotá).

De acuerdo con los relatos y denuncias que se han conocido a través de las redes sociales, el profesor de Educación Física Mauricio Zambrano se habría aprovechado de su cargo para involucrarse con varias estudiantes menores de 15 años.



Sin embargo, las antiguas estudiantes del colegio, afirman que varias de sus denuncias han sido borradas de las redes y manifestaron: "Para ninguna persona que haya pasado por este colegio es un secreto que el profesor en cuestión ha acosado sistemáticamente a niñas de todas las edades desde hace por lo menos 15 años".



De hecho, tras darse a conocer ese comunicado, varias alumnas y exalumnas del colegio han expresado su rechazo a la manera en la que el colegio ha manejado la situación. Con el hashtag #MaryMountNoMásSilencio se han publicado mensajes en ese sentido.



W Radio conoció que el caso se encuentra en indagación en la Fiscalía y que ya se impartieron órdenes a la Policía Judicial. El ente acusador tuvo conocimiento de la denuncia el pasado 22 de febrero y ese mismo día se impartieron las órdenes.

Los testimonios

Asimismo, en un documento revelado por Blu Radio en donde las estudiantes consolidan sus denuncias, se enumeran varias conductas inapropiadas que el profesor y otros funcionarios del colegio habrían cometido presuntamente desde hace más de 10 años.



"Zambrano hacía uso de las instalaciones del colegio para tener relaciones con alumnas menores de 14 años en repetidas ocasiones, llevándolas a lugares donde las cámaras no tenían rango, y diciéndole que no le contara a nadie", se lee en uno de los apartes sobre un caso ocurrido en 2013.



"Exalumna de la promoción 2017 que hacía parte de la actividad extracurricular de fútbol denunció que este profesor la acosó sistemáticamente, y luego de denunciar ante rectoría, no solo no se tomaron medidas, sino que además Zambrano fue nombrado director de grupo 3 semanas después", denuncia otra estudiante.



Según las estudiantes, las directivas tenían conocimiento de las denuncias, pero no habrían hecho nada para frenar estas conductas.



"Mauricio Zambrano me pedía en clase que tuviera un trío con él y otra persona además de hacer comentarios como "que ricas tetas", "anoche tuve un sueño húmedo contigo". Yo tenía 16 años", relata una tercera exalumna.

¿Qué dijo el colegio?

Ante la denuncia, la rectora del colegio, María Ángela Torres, envió la semana pasada un comunicado a los padres de familia en el cual señaló que una vez recibidas las denuncias, "activamos los protocolos de protección que tenemos e iniciamos las investigaciones disciplinarias correspondientes".



“Desde el primer momento hemos adelantado las investigaciones con total rigurosidad y el acompañamiento de asesores experto, siguiendo con los protocolos del caso y poniendo las alertas ante las instancias correspondientes, con el fin de atender la situación y evitar que los comportamientos bajo investigación se vuelvan a presentar”, se lee en el comunicado de la rectora.



Este viernes, el colegio emitió una nueva comunicación en donde reafirma que "el profesor fue inmediatamente retirado de sus funciones, las autoridades alertadas y se inició la atención de la comunidad estudiantil".



Por último, se refirió a los casos de exalumnas que dieron a conocer otras situaciones abusivas que involucran al mismo profesor:



"Nos ponemos a disposición de la comunidad y nuestras alumnas -actuales y pasadas- para, si es del caso, instaurar nuevas acciones y brindar todo el apoyo y colaboración a las autoridades. Como colegio, rechazamos estas actuaciones y somos enfáticos en señalar que esos comportamientos son inaceptables. Reconocemos y somos empáticos con quienes se han sentido vulneradas; el colegio abre sus puertas para recoger sus historias, reconocerlas y con dignidad establecer un camino para la reparación".



(Siga leyendo: Denuncia por abuso en colegio Colsubsidio prende las alarmas).

Colegios en alerta máxima

Un informe revelado por EL TIEMPO en diciembre de 2021 reveló que en la actualidad existen 158 procesos disciplinarios abiertos a servidores públicos por la presunta comisión de alguna de las categorías de violencia sexual contra menores de edad, y de estos, solo hay 10 con fallo judicial.



Las denuncias registradas por la Secretaría de Educación van desde irrespeto o acto sexual abusivo hasta acoso sexual e incluso acceso carnal violento.



El caso más reciente ocurrió en el colegio Colsubsidio de Engativá, en donde la madre de una niña de ocho años denunció ante la Secretaría de Educación (SED) y ante la Fiscalía General que la menor fue víctima de tocamientos indebidos por parte de su profesor de matemáticas.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias