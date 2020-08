Los que no están tan felices con las últimas medidas y cuarentena

Cuando la ciudadanía pensaba que estaban a punto de terminar las cuarentenas por localidades, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, informó que nuevas zonas tendrían que resguardarse, anuncio que el jueves corroboró la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López.



Ambos anuncios sorprendieron, pero más, que 1’280.000 habitantes de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Antonio Nariño, La Candelaria, Puente Aranda y Teusaquillo tendrán que estar confinados desde mañana hasta el próximo 30 de agosto.



La reacción de algunos ciudadanos no se hizo esperar, sobre todo en aquellas localidades que ya han cumplido con jornadas de cuarentena estricta y donde se mueven diferentes tipos de comercio. Hay que decir que en Usaquén y Teusaquillo sí celebraron que se controlen las aglomeraciones, pues se han convertido en foco de contagio.



En la carrera 52C con calle 42 sur, en el barrio La Alquería, salieron a protestar los miembros de la Asociación Textil, confección y comercio (Asotexco), quienes reclamaban por la imposibilidad de abrir sus negocios textiles.



“Aquí hay unos 600 locales comerciales, de los que viven muchas familias”, afirmó uno de los afectados. Lo mismo pasó con los comerciantes de repuestos de motocicletas y automóviles del barrio Santander, en la avenida Primero de Mayo con carrera 30. “Estas cuarentenas nos están acabando. Hicimos una gran inversión en medidas de bioseguridad que no podemos implementar”, dijo una vendedora del sector.



De hecho, en redes sociales se movió la tendencia #NoMásCuarentena, en la cual varios ciudadanos expresaron su incomodidad. Pero no solo ellos, también lo hicieron los gremios, que no estuvieron ciento por ciento de acuerdo con el proyecto de reactivación económica de Bogotá anunciado por la alcaldesa Claudia López.



Piden ajustes



Los gremios expresaron sus reparos a la nueva cuarentena y a las últimas medidas de salvamento económico. Primero se pronunció la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE). No están de acuerdo con el aumento de 2,76 por ciento del impuesto del ICA a la comercialización de productos al por menor a través de internet, con lo cual queda con la tarifa máxima nacional (13,8 por ciento).





Dicen que el comercio electrónico es la única manera para que los comerciantes desarrollen sus actividades. “No se entiende cómo el Distrito desincentiva el uso de este canal para que más comercios puedan salir adelante con sus negocios que antes eran físicos y ahora son electrónicos”.

Controles en la localidad de Mártires,en el barrio Santa Fe. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la CCCE, dijo que como está el decreto, se gravarían todas las ventas por este canal y que “le va a ser muy difícil el recaudo al Distrito, porque el que vende lo hace con su actividad económica principal, aunque venda por internet”.



Camilo Ospina, presidente de Asobares, celebró la inclusión de parte del sector en el plan de reactivación, pero le pidieron al Gobierno Nacional la pronta expedición de los protocolos de bioseguridad para los establecimientos gastrobares y bares, y que se permitan el consumo y la venta controlada de bebidas alcohólicas dentro de los establecimientos durante los pilotos, para poder medir las variables de la puesta en marcha de su operación.



Guillermo Henrique Gómez París, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), dijo que ‘Bogotá a cielo abierto’ es una gran apuesta y agradecieron ser tomados en cuenta.



“Pero eso solo nos ayuda si se da una verdadera reapertura de restaurantes; es decir, que permitan abrir franquicias, cadenas, grupos, restaurantes, cafeterías, panaderías, pastelerías y heladerías con servicio a la mesa dentro del establecimientos con cumplimiento de protocolos de bioseguridad, de tal manera que el uso de espacio público sea compensatorio del aforo que se pierde por el distanciamiento social dentro de los establecimientos”.



Agregó que de lo contrario, se estaría discriminando a los establecimientos que, no obstante cumplir con protocolos de bioseguridad, por el simple hecho de no quedar frente a una de las calles que piensa cerrar el Distrito, no pueden abrir. “Mientras, la gran cantidad que hay de informalidad opera sin cumplimiento de protocolos de bioseguridad ni control alguno, y ahí sí no hay riesgo de contagio”.



Sobre las medidas también se pronunció Fenalco Bogotá. El gremio del comercio reconoce el interés de la Administración por plantear soluciones para la crisis económica, pero llamó la atención sobre diferentes aspectos.



Respecto del ICA, dijo que es inconcebible que se incrementen las tarifas (del 11,04 al 13,25 por mil) a la producción de bienes como los farmacéuticos, sustancias químicas medicinales, productos botánicos de uso farmacéutico, jabones, desinfectantes y sus materias primas, que en estos momentos garantizan a la población bioseguridad.



Para Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, el descuento tributario del ICA debería ser del 15 por ciento para todas las empresas que hayan sufrido disminución de sus ingresos igual o superior al 20 por ciento.



Agregaron que si bien es importante la exención del 100 por ciento del predial por 2021 y 2022, y del 50 por ciento para los años siguientes hasta el 2030 para museos y teatros, es clave que otras empresas, como cinemas, bares y discotecas, que se encuentran restringidas desde marzo también adquieran este beneficio.

