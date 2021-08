Los puntos más polémicos del POT

El Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD) le entregó ayer a la alcaldesa, Claudia López, el concepto sobre el proyecto de acuerdo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) con unas recomendaciones. Y si bien las observaciones de esta instancia de participación ciudadana no obligan a la Administración ni al Concejo de la ciudad, sí advierten temas que son sensibles y que sin duda adelantan el debate sobre la propuesta de carta de navegación de Bogotá para los próximos 13 años.

El concepto, que cuenta con 68 páginas y tuvo una votación estrecha (29 votos por el sí, 27 por el no, 5 en blanco y 2 abstenciones), le hace 19 comentarios a la iniciativa, en los cuales se reconocen avances frente a los anteriores POT, como en el sistema de cuidado y la estructura ecológica principal, pero también plantea ajustes, principalmente en los temas de proyecciones de población y vivienda, las unidades de planeamiento local (UPL), en renovación urbana y uso del suelo, entre otros.

Sin embargo, durante el acto de presentación del informe fue reiterativo el reclamo por la “poca participación ciudadana”. De hecho, durante la discusión del texto del concepto, que comenzó el martes a las 5 p. m. y se prolongó hasta la madrugada de ayer, se habló de apenas 10.860 comentarios de ciudadanos, una cifra pequeña frente a una ciudad de 7,7 millones de habitantes.

Liliana Castañeda, presidenta del CTPD, fue uno de los consejeros que se refirieron a este tema. “En los tiempos de ley y sobre todo la metodología, dan como resultado que la participación ha sido insuficiente, no ha sido amplia para acoger a todos los sectores”. Castañeda insistió en que el proceso de revisión “empiece desde ya” con la participación de la ciudadanía, la Veeduría distrital y el Concejo.

Alcaldesa Claudia López, durante debate de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Foto: Alcaldía de Bogotá

Ante estas quejas, la alcaldesa respondió de manera tajante, en su intervención, que “la visión del POT es la visión que presenté como candidata a la alcaldía y la presenté como programa de gobierno”.

López, quien destacó que es una propuesta para reverdecer a Bogotá y que por primera vez crece la estructura ecológica de Bogotá, argumentó que en la formulación del POT la Administración incorporó las opiniones y recomendaciones de más de 20.000 ciudadanos. La mandataria anunció que el proyecto será entregado el 10 de septiembre al Concejo para que continúe allí la discusión y la concertación.

El analista Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, dijo que “es fundamental garantizar y respetar los procesos de concertación ciudadana. Si bien el concepto no es vinculante, sí permite identificar elementos que denotan malestar ciudadano con algunos puntos de la propuesta de POT”.

También fue evidente la aclaración que hicieron algunos consejeros en sus intervenciones sobre que no se había votado el proyecto del POT, sino el concepto que estaban presentando.



Esa duda la planteó el expresidente del Concejo Carlos Fernando Galán (Bogotá para la gente), quien en un tuit escribió: “Debido al desorden, hoy no está claro si el CTPD emitió concepto favorable o desfavorable al POT. Lo que sí está claro es que el documento de recomendaciones fue muy crítico, especialmente, en el componente de participación ciudadana”.

Facebook Twitter Linkedin

Algunos miembros del CTPD indicaron que no se votó ni de manera positiva ni negativa. Foto: Alcaldía de Bogotá

Incluso, algunos miembros del CTPD indicaron que no se votó ni de manera positiva ni negativa. Entre los que piensan así está Castañeda, que indicó que el Consejo emitió un concepto, que es el consolidado de los análisis del POT, de los avances y de las preocupaciones. “No se votó un sí o un no, lo que votamos fue el documento (el que fue entregado)”.

Pero otros, como Carlos Roberto Pombo, miembro de la Comisión del POT y presidente de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, señalaron que el concepto es positivo porque, a pesar de la reñida votación, la mayoría sufragó a favor del concepto sobre el POT.

Con esta posición coincidió la alcaldesa, que dijo: “Nos complace mucho que este concepto del POT no reciba un concepto negativo”, y recordó que en la administración pasada, la de Enrique Peñalosa, fue negativo y así también votó el Concejo de la ciudad.

A pesar de toda la discusión que generó el concepto del CTPD, la mandataria reiteró que el proyecto lo presentará el 10 de septiembre al Concejo, para su discusión y votación, y que en diciembre la ciudad tendrá un nuevo POT, que reemplazará el aprobado en la alcaldía de Gustavo Petro y que sigue vigente.

Lo bueno y lo malo, según el CTPD

Revisar las proyecciones de vivienda

Ante la incertidumbre causada por la pandemia de covid-19 frente a las proyecciones de población, que corresponden a momentos anteriores a la pandemia de covid-19, el concepto presentado por el Consejo Territorial de Planeación Distrital pide a la Administración revisar y ajustar las necesidades y provisión de vivienda en la ciudad, frente a diferentes escenarios que recojan los efectos del nuevo coronavirus, entre ellos la pobreza. Esa revisión es especialmente en vivienda de interés social.



“Si bien hay cifras oficiales, que corresponden al censo de 2018, hay un fenómeno que impacta mucho las tendencias demográficas, que afectan las proyecciones de vivienda. Eso genera muchísima incertidumbre”, dice la presidenta del CTPD, Liliana Castañeda Polo.

Actualizar las cifras de población

En cuanto al crecimiento de la población, los consejeros consideran que el descenso que se traía aumentará por cuenta de la pandemia. Uno, porque las tasas de natalidad y de fecundidad muestran reducción y con tendencia a seguir a la baja. Y dos, la tasa de mortalidad –incluida la de mortalidad materna– presenta incrementos importantes en el último año y medio. Esto indicaría que la tasa vegetativa (crecimiento natural de la población) podría llegar a cero más pronto de lo que se creía. Las proyecciones del Dane, indicaban que debía producirse en 2042. A este comportamiento se suma el fenómeno migratorio. Por un lado, Bogotá venía expulsando personas hacia otras ciudades y municipios. Y por otro lado, la migración venezolana ha tendido a reducirse entre 2020 y 2021.

(Para leer: 'El POT es la visión que presenté como candidata', Claudia López)

Preocupación por incremento de localidades

El POT plantea aumentar de 20 a 32 las unidades de planeamiento local (UPL). Esta decisión está apoyada en la ley que modifica parcialmente el estatuto de Bogotá y que autoriza incrementar el número de localidades. Sin embargo, los consejeros consideran que en este punto no se ha consultado con la ciudadanía y es causa de preocupación, de acuerdo con los aportes recibidos por bogotanos durante las discusiones del CTPD.



“Este es un tema muy sensible en las localidades. Existe gran preocupación porque se siente que la determinación sobre las UPL y la relación con la administración local no fue debidamente concertada”, dice la presidenta del Consejo Territorial, quien señala que se debe dar un proceso participativo en el que se consulte a la ciudadanía y al Concejo.

Reconocen avance en estructura ecológica

Si bien el documento presentado sobre el Plan de Ordenamiento Territorial reconoce avances en la estructura ecológica principal, como el aumento en el área y la reclasificación, y porque incluye los humedales, los cerros -como el parque ecológico distrital de montaña-, el Reverdercer del Sur (en el río Tunjuelo), el cierre minero, el río Bogotá y la cuenca, y recupera y protege la reserva Thomas van der Hammen, la preocupación de los consejeros del CTPD es por los eventuales conflictos que pueden generar los trazados viales con humedales y la Van der Hammen. Sobre la estrategia Reverdecer del Sur, según la presidenta del organismo de participación ciudadana, esta debe estar supeditada a los resultados de los estudios, y no los estudios a la estrategia.

Excesiva área para Renovación urbana

El concepto reconoce avances como no permitir la expansión hacia el borde norte y que hay la decisión de no permitir megaproyectos de vivienda como Ciudad Río, pero los consejeros consideran que es necesario suplir las necesidades de vivienda en la ciudad, y eso puede significar renovación urbana en algunos sectores, lo que es sensible en Barios Unidos, Los Mártires y Chapinero. Los consejeros creen que el área designada para renovación es excesiva -son alrededor de 6.890 hectáreas- y por eso recomiendan reducir esas áreas y que se protejan los barrios consolidados y se ajusten las necesidades de provisión de vivienda. También piensan que la protección a moradores debe dar más garantías, sobre todo al tejido productivo y económico tradicional.

(Lea: Protestas 26 de agosto: estos serán los puntos de manifestaciones en Bogotá)

Destacan el sistema de cuidado

El POT, según el concepto del CTPD, es un documento que tiene un gran logro al materializar el sistema de cuidado y las manzanas de cuidado. Esa redistribución de tareas en el hogar significa mayor autonomía de las mujeres, que además han sido las más afectadas por la pandemia de covid-19.



“El sistema de cuidado es muy importante y significativo porque salda deudas históricas con las mujeres que toda su vida han estado dedicadas al cuidado del hogar, pero también por distintas cosas tienen que ser sujetas de cuidado en sus casas. Esto es algo que se hace por primera vez en Bogotá, en el país y en la región”, reconoce Liliana Castañeda, presidenta del Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD).

El camino que le queda al plan

La ley establece que una vez la Administración recibe el concepto sobre el Plan de Desarrollo Territorial (POT) de parte del CTPD, tiene 30 días para presentarlo ante el Concejo de la ciudad. La alcaldesa señaló ayer que el 10 de septiembre lo radicará en la corporación y que en diciembre la ciudad tendrá un nuevo POT. El proyecto ya tuvo aprobación de la CAR Cundinamarca.

