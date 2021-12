Después de más de un año de pandemia y restricciones a la movilidad, que golpearon a los habitantes de la provincia Sabana Centro, hoy existen muestras de reactivación económica en los 11 municipios que conforman esta región del departamento de Cundinamarca.



Pero al mismo tiempo aparecen las preocupaciones en empleo, seguridad y movilidad –que son comunes con la capital del país y que hacen parte de la agenda pendiente entre la región y la ciudad– y salud.



Estos temas sobresalen en la última Encuesta de Percepción Ciudadana Virtual (EPC) y del Sexto Informe de Calidad de Vida, presentados por el Observatorio Sabana Centro Cómo Vamos. El 21,4 por ciento de los encuestados consideran que la seguridad debe ser la prioridad de las administraciones municipales, seguida del empleo (17,7 %), la movilidad (17,5 %) y la salud (13,5 %).



La encuesta fue aplicada de forma virtual en los meses de julio y noviembre de 2020 y febrero y agosto de 2021, y tuvo una muestra de más de 19.000 personas de 18 años y más de las zonas urbanas de los 11 municipios de la provincia de la Sabana Centro, los cuales son Chía, Cajicá, Cota, Sopó, Tenjo, Tabio, Tocancipá, Zipaquirá, Cogua, Nemocón y Gachancipá, con una población de 687.000 personas.

Según el observatorio, en el año de la llegada del covid-19 al país, se presentaron 21.881 casos de contagios en la provincia y los picos se reportaron en agosto (con 3.890 contagios) y diciembre (con 6.906 infectados con el virus). Ese mismo año se registraron 2.624 muertes en dicha región, para un aumento del 21,4 por ciento (464 casos) frente a 2019, un incremento que se explica en gran medida por la pandemia.



Con el nuevo coronavirus también se generó una mayor demanda de los servicios de salud en la región. El 74,9 por ciento de los encuestados respondieron en julio del año anterior, en pleno primer pico de contagio, que habían requerido atención médica, y en agosto pasado, durante el tercer pico, la necesitó el 93,1 por ciento.



Pero a pesar de ese 2020 tan difícil que vivieron los municipios de la Sabana Centro, en este 2021 las cosas han sido mejores. Incluso, hay claras muestras de una progresiva reactivación. De acuerdo con la encuesta de percepción, en agosto pasado la situación económica había mejorado para el 29 por ciento de los encuestados, y para el 36,7 por ciento se mantuvo igual. Un 34,2 por ciento indicó que empeoró.



La misma medición señala que para agosto de 2021, el 38,8 por ciento de los encuestados manifestaron que algún miembro del hogar había perdido el empleo durante el último año, lo que representa una reducción de 30,5 puntos porcentuales respecto a seis meses antes (febrero), cuando el 69,3 por ciento respondió que algún integrante del núcleo familiar se quedó sin trabajo. En julio de 2020, esa era la percepción del 60,8 por ciento de quienes contestaron la encuesta.



La mayor generación de empleo ha redundado en el mejoramiento de las condiciones de las familias. Entre julio de 2020 y agosto pasado, hay una reducción de las personas que dicen que los ingresos del hogar no alcanzan para cubrir los gastos mínimos, pasan del 37,4 al 24,8 por ciento. Esto representa una disminución de 12,6 puntos porcentuales.

Efectos de la reactivación

Juan Carlos Camelo, director del programa Sabana Centro Cómo Vamos, dice que hay una evidente recuperación del empleo debido a que el empresariado viene “trabajando fuertemente en la reactivación”. No obstante, según el experto, este sigue siendo uno de los temas en los que hay esfuerzos por hacer.



Enrique Bayer, experto en temas de región, agrega que, además del empleo, un fenómeno de migración de bogotanos hacia la provincia, que tiene explicación en la pandemia, ha generado un aumento en el consumo. “La gente llega a apartamentos, con buena vista y sitios cerca donde caminar, casas campestres o con jardín”.



Así como ha habido reactivación económica, también ha aparecido con más fuerza un fenómeno que existía en el pasado: la inseguridad, pero sobre todo generada por delincuentes que actúan en la capital del país y se desplazan a los municipios vecinos a cometer delitos.



La medición de Sabana Centro Cómo Vamos indica que hoy son más los ciudadanos que dicen sentirse inseguros. Para agosto de 2021, el 25,3 por ciento se sentía seguro; el 21,5 por ciento, ni seguro ni inseguro, y el 53,2 por ciento manifestó sentirse inseguro.



Y para el 55,5 por ciento de los encuestados, el principal problema de seguridad en la región está asociado a la existencia de la delincuencia que se dedica a hurtos y homicidios, el 24,8 por ciento señaló la falta de Fuerza Pública en las calles de sus municipios, y el 10,2 por ciento, que las calles solas y oscuras son un motivo.



En julio de 2020, en la primera medición, el 14,3 por ciento señaló que un miembro de la familia había sido víctima de algún delito. Este indicador se dobló en febrero pasado (32,6 por ciento) y hace cuatro meses bajó a 26,4 por ciento, con lo que sigue siendo mayor la percepción de inseguridad frente a hace más de un año.



Camelo indica que parte de la explicación de la mayor percepción de inseguridad es el actuar sistemático de las bandas entre Bogotá y la región, por lo cual se hace necesario la articulación de la Policía en esta última, y destaca los anuncios de la institución de fortalecer el pie de fuerza en 500 efectivos en toda la Sabana (en 22 municipios).



Esta es una opinión que comparte Bayer. El experto en región espera que mientras continúe la reactivación del empleo, se reduzca la inseguridad. “A mayor desempleo, mayor inseguridad; por eso hay que seguir reactivando la economía, y eso también se hace con obras de infraestructura que generan mucha mano de obra”.



Otro asunto que les preocupa a los habitantes de la provincia Sabana Centro es el de la movilidad, la cual también está asociada a la conectividad de los municipios y Bogotá. Son apenas cuatro corredores viales de acceso a la capital (la vía a Cota, la autopista Norte, la carrera 7.ª y La Calera-Sopó) por donde al día se movilizan aproximadamente 110.000 personas de la región. Llama la atención que a más del 53 por ciento de los encuestados les toma más de 2 horas movilizarse por alguno de esos corredores.



Y si bien la pandemia del covid-19 llevó a las personas a utilizar otros medios para movilizarse –diferentes al transporte público–, como las bicicletas y las motos, las cifras del programa Sabana Centro Cómo Vamos muestran que a la par también aumentaron las muertes en accidentes de tránsito. El 54 por ciento de estos fallecimientos corresponden a dichos usuarios. La explicación, de acuerdo con Camelo, es la falta de infraestructura para la movilidad de estos modos.



Esta problemática, según el director de Sabana Centro Cómo Vamos, se debe a la insuficiente infraestructura de conectividad y para transporte multimodal entre la gran ciudad y los municipios. “Hay que construir medios de transporte masivos, tipo Regiotram del Norte, e insistir en la ampliación de las vías existentes que conectan con la región, como la ALO Norte, que no está dentro de los planes de la Administración Distrital”.



Al respecto, Enrique Bayer destaca que la Sabana y Bogotá están “supermegaconectados, pero sin conectividad”, y lamenta que no haya soluciones prontas a “los grandes problemas comunes”, como son las ampliaciones de la autopista Norte y la carrera 7.ª, la construcción del Regiotram, prolongar TrasMilenio hasta Chía y crear el SITP regional, “proyectos hacia el futuro y que no arrancan”.

GUILLERMO REINOSO

Editor de Bogotá