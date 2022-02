Seis contratos por 860.000 millones de pesos ha recibido durante la actual administración el arquitecto y urbanista Felipe Morales, compañero permanente de la secretaria de Planeación, María Mercedes Jaramillo.



Los contratos polémicos son para asesoría. De ellos, cuatro son con la Secretaría General y suman un poco más de 567 millones de pesos, y fueron suscritos en enero y julio de 2020, en enero de 2021 y, el último, el pasado 12 de enero. Los otros dos son con la Secretaría de Movilidad y se firmaron en marzo de 2020 y febrero de 2021, por un valor total de 292 millones de pesos.



Esta fue la denuncia que hizo el exconcejal y cabeza de lista del Centro Democrático a la Cámara por Bogotá, Andrés Forero, quien aunque ayer afirmó que no puede decir que sea ilegal que el esposo de Jaramillo tenga contratos con el Distrito, sí señaló que “no tiene presentación ni es coherente” para la alcaldesa Claudia López, quien ha enarbolado las banderas contra la corrupción y tiene el programa ‘Talento, no palanca’.



Sin embargo, el jefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, justificó los contratos y defendió al esposo de la secretaria de Planeación.

En su opinión, los contratos suman realmente 707 millones de pesos. Destacó que Morales es contratista de la Alcaldía desde el 2012 y ha liderado proyectos de infraestructura en el IDU, en la Secretaría de Movilidad y otras entidades del Distrito.



Gómez señaló, además, que desde el inicio de esta administración Morales “ha cumplido una labor encomendada por la alcaldesa mayor de Bogotá, coordinando la junta de infraestructura. Es una junta creada para poder sentar a todas las entidades que tienen competencia para que los grandes proyectos de ciudad se ejecuten”.



Cabe señalar que Felipe Morales –quien fue gerente de la campaña de Claudia López para la alcaldía de Bogotá– y Jaramillo no son casados, pero tienen una relación de pareja desde hace varios años y esta es de público conocimiento en la ciudad. Antes de llegar a Planeación Distrital, Jaramillo estaba en la dirección de la Empresa de Renovación Urbana (ERU), a donde llegó de ProBogotá Región.



Gómez, refiriéndose al exconcejal, dijo que quienes se encuentran en la contienda electoral generan “insinuaciones sobre actos indebidos o incompatibilidades o ilegalidades”, y aseguró que Forero es “peñalosista” y que el esposo de la secretaria de Planeación había trabajado en las alcaldías de Enrique Peñalosa, Samuel Moreno, Lucho Garzón y Gustavo Petro.



“Lo que sería absolutamente indebido sería contratar a una persona que no tiene las características de idoneidad, que no sabe hacer su trabajo (...). Lo que estaría muy mal es que hubiera habido un tráfico de influencias de manera indebida, cosa que no ocurrió”, insistió.



Luis Ernesto Gómez indicó que el sueldo de Morales en lo que va de la actual administración equivale a un promedio de 19 millones de pesos mensuales (si sumaran los 707 millones de pesos, como dice la Alcaldía, devengaría un promedio de 28 millones).



“Corresponde (los 19 millones) a los honorarios que recibe una persona en el mercado laboral por sus años de experiencia, más de 15 años en la Alcaldía Mayor, y más de 20 años como profesional ejerciendo en empresas del sector privado; y además, por su calificación y experiencia en estas dos entidades del Distrito”, aseguró el jefe de gabinete.

