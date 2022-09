Toda una red de corrupción y microtráfico fue la que quedó al descubierto en la estación de Policía de Fontibón luego de que las mismas autoridades capturaran a seis patrulleros que, aprovechando su rol de custodios de los privados de la libertad, se dedicaban a amenazar, extorsionar y distribuir diferentes elementos como estupefacientes, celulares, armas cortopunzantes, alimentos, agendamiento de visitas conyugales y hasta la compra de armas de fuego, dentro de las celdas.



(Le puede interesar: Bogotá: investigan nexos de bandas con crimen transnacional y grupos armados)

De acuerdo con la fiscal encargada del caso de los seis uniformados, estos harían parte de una estructura criminal mucho más grande que delinque no solo en algunas cárceles sino que además se mueve por las calles de Bogotá y es reconocida como ‘los Grinjol’. Según autoridades, tiene fuertes nexos con el narcotráfico y el hurto en la capital del país.



El informe revelado por los agentes de investigación que lograron infiltrarse en las entrañas de la red delictiva mostró que los patrulleros habían armado toda una estructura jerárquica para poder dominar los negocios ilegales que se movían entre las celdas. En esa estructura también se evidenció que participaban algunos privados de la libertad que se denominan ‘los Plumas’ y trabajaban como jefes de celda que tenían la misión de determinar y recibir cuáles eran los pedidos de insumos que los reclusos podían hacer a los custodios de la Policía.



De la misma manera, las labores investigativas determinaron que los intercambios entre los reclusos y sus familiares y amigos, que eran coordinados por ‘los Plumas’ y los patrulleros de la Policía, tenían toda una escala de precios que se determinaba según el tipo de privado de la libertad que fuera, la mercancía que necesitara y si la gente que estaba afuera podía o no pagarla.



Por ejemplo, en ese listado de precios destaca que entrar un “cacho” de marihuana hasta las celdas costaba 120.000 pesos; el ingreso de comidas y bebidas embriagantes o alguna otra vianda para mejorar la calidad de vida de los reclusos podría costar hasta 700.000 pesos.



También, el préstamo de celulares por determinado tiempo estaba entre los 20.000 y los 100.000 pesos, el mismo valor que cobraban los policías por autorizar visitas conyugales en horarios no permitidos.



Pero este valor era solamente una parte de lo que los uniformados recibían como pago por el trabajo; el informe detalló que la renta criminal era de 15 millones mensuales, de los cuales cada uno recibía entre dos y tres millones de pesos.



Pese a la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía, los seis sindicados no aceptaron los cargos por los que se les acusó; y, hasta el cierre de esta edición, la juez 02 de control de garantías aún no había determinado si los enviaría o no a la prisión a la espera de la continuación de un juicio.





REDACCIÓN BOGOTÁ