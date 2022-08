En vías y parques locales, presupuestos participativos y micronegocios, la Alcaldía está invirtiendo $ 900.000 millones. En conversación con EL TIEMPO Felipe Jiménez, secretario de Gobierno, dice que ‘es en lo local donde podemos tener grandes cambios.



Bogotá está apostando por inversiones históricas en las localidades, en infraestructura, en presupuestos participativos e incluso en el apoyo a los micronegocios. ¿Por qué se ha tenido esta visión?

Desde la Alcaldía y la Secretaría de Gobierno sacamos adelante el programa ‘Bogotá local’, que está destinado a pequeñas obras que construyen una gran ciudad. Estamos haciendo una gran inversión en infraestructura local, aproximadamente 394.000 millones de pesos, para vías, parques y mejorar andenes, ciclorrutas y el espacio público de todas las localidades: son casi 2.900 intervenciones.



A nivel distrital hay un poco más de 500 frentes de obra entre el Acueducto, la Secretaría de Hábitat, el IDU. Solamente las alcaldías locales tienen otros 600 frentes de obra abierta. Estamos construyendo más de 210 parques vecinales, mejorando más de 505 km de vías barriales con los fondos locales de desarrollo.

Creamos la Junta de infraestructura local, que tiene por objetivo sacar adelante toda esa cantidad de contratos. Hoy hemos logrado adjudicar casi el 90 por ciento de todos los recursos, una cifra histórica.

¿Qué obras propuso la gente en las localidades?

Hay proyectos maravillosos. Te pongo estos ejemplos: vecinos de Puente Aranda han solicitado por años realizar y sacar adelante el parque Veraguas, que va a quedar donde estaba la vieja fábrica de asfalto de la Unidad de Mantenimiento Vial y que se cerró porque contaminaba mucho el barrio.



Una segunda obra es la vía a El Verjón, que va a complementar un circuito maravilloso en los cerros y en la zona rural de Bogotá. Cuando uno sube hacia Choachí por El Verjon, toda la gente que monta bicicleta sabe que cuando llega a El Verjón puede seguir como si cogiera hacia La Calera, pero hay una parte construida y otra parte, de Chapinero hacia La Calera, que no está construida, eso lo estamos haciendo. Son proyectos que les están cambiando la vida a los vecinos de muchos de los barrios tan afectados por temas viales o por temas de infraestructura.

¿Cuándo terminan las intervenciones?

Esperamos que todas terminen en diciembre.

¿Cómo será en 2023?

Estamos volcados en invertir más recursos, un poco más de 250.000 millones de pesos en infraestructura, en vías, en parques y en mejoramiento del espacio público, que podamos adjudicarlo rápidamente y durante todo el segundo semestre del otro año estar en obra.

Hablemos de presupuestos participativos, estrategia que desarrolla iniciativas de las comunidades ¿cómo va eso?

Es de las cosas más lindas que hemos hecho. En el pasado, el presupuesto de cada localidad lo definían la Junta Administradora Local y los alcaldes y alcaldesas locales. Desde el primer año de gobierno nosotros quisimos añadir un ingrediente a esta fórmula, y es que los ciudadanos puedan con su voto limpio decidir en qué quieren gastarse los impuestos que pagan año tras año. Desplegamos el ejercicio participativo de presupuestos más grande en la historia de la ciudad. En 2020 y 2021 se votaron más de 1.800 proyectos en diferentes localidades. Estamos en este momento en la etapa de presentación de las propuestas. Estamos en validación para que la votación de este año se haga entre octubre 1 y octubre 30, van a poder votar por WhatsApp, de forma digital por diferentes mecanismos y en la alcaldía local.



Las prioridades ciudadanas terminan siendo muy diferentes a las prioridades políticas. Los presupuestos participativos llegaron para quedarse en Bogotá y estamos seguros que incluir esto en la fórmula política, esto es histórico.

‘Bogotá local’ es un programa que está dirigido a los micronegocios. ¿Cómo opera?

‘Bogotá local’ tiene dos líneas. Por un lado está ‘Microempresa local’, destinada a las microempresas de 8 o 10 trabajadores, para poderles ofrecer unos recursos de hasta 10 millones de pesos para que puedan pagar el arriendo, los servicios y comprar la maquinaria que necesitan y, paralelo a eso, tengan capacitación y un tutor experto que les permita al final del proceso tener más recursos, más ventas, mejores utilidades.



La segunda vertiente es ‘Impulso local’, un programa para la persona que quiere dar el salto hacia la formalización: son recursos por hasta 3 millones de pesos. Con ambas líneas hemos logrado beneficiar a más de 23.000 unidades productivas y ayudar a mantener cerca de 33.000 empleos.



Y este año firmamos un convenio entre la Secretaría de Gobierno, las alcaldías locales y la Secretaría de Desarrollo Económico para beneficiar a 24.000 unidades productivas. Y en Microempresas vamos a beneficiar a más de 1.100 personas.

Hoy, 3 de cada 10 pesos que tiene una alcaldía local están destinados al tejido empresarial, al empleo, al emprendimiento Bogotá.

Los tres programas, ‘La Bogotá que estamos construyendo’, la ‘Bogotá Local’, los presupuestos participativos y el apoyo a microempresas, ¿son para todas las localidades o hay algunos que tienen focos en zonas de la ciudad?

No, todo lo de infraestructura ocurre en todas las localidades, no hay una sola que no tenga contratos vigentes. Todas las localidades sacan a votación presupuestos participativos.



En lo que relacionado con ‘Bogotá local’, tenemos algunas diferencias, algunas localidades tienen los recursos para ‘Bogotá Local’, para ‘Microempresa local’ y para ‘Bogotá productiva local’, y unas tienen solo para un programa. En todo caso, la sumatoria de esos tres programas, lo que estamos invirtiendo en infraestructura, en emprendimientos y apoyo empresarial, y lo que estamos invirtiendo en presupuestos participativos rondan los 900.000 millones de pesos.

Eso es una cifra nada despreciable. ¿Qué motivo esta apuesta tan grande por las localidades?

Cuando sacamos adelante nuestro plan de desarrollo, nos propusimos la tarea de revolucionar lo local, darle mayor relevancia, mayores recursos y construir mejores programas en lo local. Con eso hemos logrado construir diferentes líneas y proyectos maravillosos: ‘Es Cultural local’, ‘Microempresa local’, ‘Impulso local’, todo lo que tiene que ver con grandes obras de infraestructura en lo local.



Estamos convencidos que es en lo local donde podemos tener grandes cambios, es en lo local que con las pequeñas obras que estamos haciendo construyamos ciudad, es en lo local donde podemos visibilizar las prioridades ciudadanas a través de los presupuestos participativos. Es en lo local donde podemos tener mejoras dentro de los barrios y es en lo local donde apoyamos decididamente el tejido productivo, empresarial y de emprendimiento de Bogotá.





