Un plan diferente: ¡Parques de trampolines en Bogotá!

Por estos días los parques de trampolines o multiparques están siendo muy populares, especialmente, entre jóvenes que buscan pasar un rato de diversión. Personas que dirigen estos espacios de recreación aseguran que realizar actividad física saltando por diez minutos sobre un trampolín equivale a media hora de trotar.

Con decenas de actividades por hacer dentro de sus recintos, algunos multiparques de trampolines ofrecen opciones novedosas como torneos de dodgeball, que consisten en ponchar o impactar con un balón a los contrincantes del equipo contrario, que, generalmente está conformado por cinco jugadores. Otros lugares también están implementando Glow in the dark (brillar en la oscuridad), que permite interactuar con las instalaciones completamente apagadas, en ocasiones se usan pinturas de colores que brillan o trajes con elementos reflectivos.

A continuación, le presentamos algunos de estos parques de trampolines que puede visitar en la ciudad.



1. Summit Trampoline park, Calle 80 #116B 05.

2. Euphoria trampoline park, CRA 21 # 197 – 60.

3. Sky zone, Cra 68 A No. 24 B 10 Local 2-22 Centro comercial Plaza Claro.

4. Jumpers trampoline park, Calle 215 # 45 – 45 Antiguo Coliseo Cafam.

5. Zero Gravity trampoline park, Cra 68 A No. 24 B 10 Local 2-22 Centro comercial Plaza Claro.

En estos parques los bogotanos pueden encontrar diferentes alternativas de diversión para niños, jóvenes y adultos con trampolines de estilo libre y práctica avanzada que permiten hacer acrobacias, pared de escalada y también tienen áreas de toboganes.

*En el caso de que requiera información adicional consulte las páginas oficiales.

