Los Nule no tendrán que reparar al IDU

El juez 36 penal del circuito de Bogotá decidió no condenar a los Nule en un incidente de reparación directa en el que el Distrito buscaba 237.943 millones de pesos por los contratos 037 del 2007, 071 del 2008 y el 072 del 2008, relacionados con la construcción de la troncal de la calle 26.

En un fallo de primera instancia, que puede ser apelado por el Distrito, el juez señala que "no se probó que Guido Alberto Nule Marino, Mauricio Antonio Galofre Amin, Miguel Eduardo Nule Velilla y Manuel Francisco Nule Velilla causaron un daño material que estuviera relacionado con los hechos y delitos por los que fueron condenados y por eso el juez decidió absolverlos de responsabilidad civil contractual".



Tras la condena a los Nule por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento privado y cohecho por dar y ofrecer, el 24 de enero del 2015, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) abrió un incidente de reparación directa.

Dice el juzgado que aunque se demostró la responsabilidad penal de los procesados y un daño cuantificado y avaluado por un perito, la representación dela víctima (el Distrito) "omitió demostrar la relación de causalidad entre los delitos por los cuales se emitió condena y los daños ocasionados".



Agrega que el Distrito debía demostrar "cuál fue el perjuicio ocasionado y cuales los daños con esos comportamientos específicos, situación que no se cumplió".

Para cuantificar esos perjuicios y determinar la suma que debía repararse a la ciudad, el IDU contrató a un perito que hizo el cálculo. No obstante, según el Juzgado, si bien no se pueden desconocer las calidades de ese profesional y el componente técnico de su estudio, dicho informe se basa en “supuestos no verificados” que no permiten cuantificar los perjuicios.



El fallo fue apelado por el IDU y será revisado por el Tribunal Superior de Bogotá



