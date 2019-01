La difícil tarea de pasar de la caneca a los contenedores

De regreso a la ciudad luego de las vacaciones, varios ciudadanos se mostraron sorprendidos por la cantidad de contenedores instalados en las últimas semanas en diferentes puntos de la capital.



Según las cifras oficiales de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), a la fecha se han colocado 6.600 de estos recipientes en sitios públicos y se espera que otros 3.400 más queden listos a más tardar el martes 12 de febrero.

Esto, como parte del contrato de concesión a ocho años que cinco compañías ganaron en franca lid para prestar el servicio de aseo integral en Bogotá en una licitación por 4,8 billones de pesos y que a la larga “busca que toda la ciudad se vea reluciente”, tal y como se ha advertido desde la Administración Distrital en varias oportunidades.



Para algunos aún es incomprensible el funcionamiento de cada uno de los depósitos, pese a que ya se ha insistido en que los de tapa blanca son para dejar allí el material reciclable y los de tapa negra, para residuos ordinarios, como restos de comida y demás materiales orgánicos.



Muchos aplauden y apoyan la decisión de instalarlos, pues reconocen que la contenerización, en otras capitales del mundo, funciona.



“Claro, aquí funcionará bien solo si hay cultura y educación”, afirma un médico de profesión, que coincide con muchas voces consultadas para este informe, incluso las oficiales, las cuales señalan que el eslabón más débil está en el cambio de chip del manejo de residuos por parte de los ciudadanos.

“Hay que esperar a que no los dañen ni se conviertan en un basurero aledaño”, sostiene un administrador de empresas al advertir que no todos van a querer tener un recipiente de estos cerca de su casa.



El médico vive con su esposa y sus dos hijos en Lagos de Córdoba, un conjunto de multifamiliares ubicado entre la carrera 55 y la avenida Suba, entre las calles 117 y 124, en el noroccidente de la ciudad.



Tanto el galeno como el administrador –no publicamos sus nombres por seguridad– se preguntaron cuáles eran los criterios de la Administración Distrital para ubicar esos contenedores, por ejemplo, en inmediaciones de su barrio, teniendo en cuenta que en cada uno de los edificios de su conjunto los desechos van a parar a canecas por el shut de las basuras.



También querían aclarar las razones para instalarlos en la mitad del andén, o por qué en unas vías sí y en otras no, o por qué cerca de los establecimientos de comercio. Y además preguntaron: “Cómo los alzan, cómo los lavan y cómo van a evitar que nuestras calles no se vuelvan muladares”.

Los ciudadanos están apenas conociendo los nuevos contenedores. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Para resolver estas y otras dudas, hablamos con el subdirector de recolección, barrido y limpieza de la Uaesp, Yanlicer Pérez Hernández, quien de entrada explicó que el principal criterio de la contenerización “es evitar las acumulaciones de residuos en vía pública, que por lo general luego se convierten en puntos críticos”.



En otras palabras, se trata de atacar los sitios donde los ciudadanos indisciplinados y sin escrúpulos arrojan bolsas de la basura o escombros de construcción sin importarles el impacto social con los vecinos, el daño ambiental, los líos de salubridad, el deterioro urbanístico ni las consecuencias en inseguridad ciudadana.



El experto de la Uaesp aclara que con los contenedores se acaba con la acumulación de residuos en los multifamiliares, se reducen los riesgos de contaminación por lixiviados y otras sustancias en los conjuntos, se facilita la recolección porque el portero o el todero no tiene que sacar las canecas una por una y se reduce el trabajo del operario, que hace un gran esfuerzo para levantarlas y descargarlas en el camión compactador.



En Lagos de Córdoba, como en muchos otros lugares, se llegan a acumular hasta 45 canecas de 55 galones al aire libre y sin las máximas medidas de bioseguridad, lo que implica esfuerzo y riesgo para todos.



Acabar con la cultura de la caneca y pasar a la separación en la fuente es una faena larga que va a tardar más de lo que se cree. Además, explicar que este nuevo esquema es más eficiente, que reduce el tiempo de recolección y que va a impactar menos al relleno sanitario de Doña Juana es una tarea que requiere pedagogía.



Para tener una idea de lo que estamos hablando, el gerente operativo de Área Limpia, Rafael Ibáñez, explicó a EL TIEMPO que un solo contenedor de 2.400 litros hace lo de 12 canecas de un conjunto residencial. A la larga, lo que se busca, como ya sucede en otros conjuntos, es que el shut sea exclusivo para los materiales que se les entregarán a los recicladores de oficio o, como sucede en edificaciones modernas, eliminarlo.



En cuanto a las inquietudes sobre la utilización de espacios públicos, parques o plazoletas, la Uaesp explicó que los depósitos se ubicaron de acuerdo con las directrices de las secretarías de Movilidad y de Planeación Distrital, entre otras entidades, con el fin de evitar, por ejemplo, la interrupción de la movilidad y la visibilidad.

Estos son los contenedores que se están instalando en Bogotá para recoger las basuras. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

No se instalan a la deriva

La Uaesp sostiene que los operadores de aseo no pueden instalar contenedores en puntos que afecten los carriles preferenciales o exclusivos del transporte masivo, ni en puentes, viaductos, paraderos, ciclorrutas, puntos de estacionamiento ni en carriles de doble sentido porque se obstaculiza el paso vehicular. Y tampoco en el ángulo de giro de los vehículos, como el que se reportó la mañana del pasado 9 de enero en la carrera 49 con calle 127C y que tuvo que ser movido varios metros.



Así las cosas, la obligación de los operadores de aseo Promoambiental, Lime, Ciudad Limpia, Bogotá Limpia y Área Limpia es cumplir todos los parámetros señalados por el Distrito y lo establecido en la licitación.



Asimismo, atendiendo los requerimientos de los ciudadanos, como lo advierte Liliana Trujillo, gerente del consorcio Proyección Capital, la firma interventora, quien aclara que los que conocen la dinámica local son los residentes del sector.



La firma Promoambiental, que atiende las localidades de la zona oriental, explicó que la ubicación y asignación de contenedores también se definió “por medio de un estudio técnico en el que se tuvieron en cuenta condiciones de terreno como el cableado eléctrico, las vías de acceso, las dinámicas de generación de residuos y densidad poblacional, entre otros aspectos.



Cifras entregadas por Área Limpia indican que de los 600 contenedores instalados en Suba se han recibido unas 60 quejas relacionadas con ajustes en la ubicación, pero no de rechazo.



Cuando recorríamos la calle 176 con carrera 49A, en el barrio Nueva Zelandia, se acercó Isabel Pulido y dijo que desde que instalaron contenedores ya no se ven “ni ratas, ni perros, ni malos olores en la calle”. También contó que antes “esto era un basurero peor de lo que se ve ahí”, y señaló los residuos clandestinos que acababa de arrojar un vecino al lado del contenedor, como se ve en la foto.



Antes terminar el recorrido, Xilenia Cárdenas, propietaria de una peluquería en el barrio Restrepo, sur de la ciudad, comenzó a decir en voz alta: “Esto es fantástico, pero falta mucha, mucha más publicidad”.



HUGO PARRA GÓMEZ

Redacción Bogotá

En Twitter: @hugoparragomez