La historia de niños diagnosticados con parálisis cerebral: 'Ya volvieron a sonreír'

La llegada de la Navidad representa una de las épocas del año más esperadas por los colombianos, y no solo por el hecho de celebrar y repartir regalos entre los seres queridos, sino que para otras personas es un día de oración y milagros, así como le sucedió a dos niños bogotanos que fueron diagnosticados con parálisis cerebral.



(Lea también: La historia de madre e hijas que se salvaron en un incendio al meterse en una bañera).

Isabella y Manuel son dos pequeños mellizos que después de nacer con un excelente estado de salud empezaron a presentar complicaciones de un momento a otro, así lo informaron los padres de los niños en charla con Noticias Caracol.



Por medio de videos que compartió la familia de los menores al medio anteriormente nombrado, se ve la terrible transición de los pequeños, pues cuando eran bebés gritaban, jugaban, reían y movían cada parte de su cuerpo.



(Siga leyendo: La reveladora historia detrás del primer caso de cáncer conocido en la humanidad).



Pero de manera progresiva perdieron esa movilidad, y fue Manuel quien mostró signos más avanzados, incluso llegó un momento en el que lo único que podía mover eran sus ojos.



Tiempo después, Isabella, a quien sus padres consideran como la niña más inquieta de los dos hermanos, mostró signos de alerta de parálisis cerebral al igual que Manuel. Entonces, sus padres se dirigieron de manera casi inmediata a un centro médico para buscar el tratamiento que los salvaría de una vida postrados en una cama.

Volvieron a comer solos, volvieron a reír, volvieron a sonreír FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, los médicos a los que acudieron no les daban buenas noticias, pues decían que los pequeños ya no podrían realizar actividades como caminar, comer solos, hablar o jugar.



Aun así, los padres de Manuel e Isabella no se dieron por vencidos y emprendieron una larga búsqueda, además de pasar largas noches orando para que llegara un milagro.



(Puede leer: 'Se caía de lo débil que estaba', la conmovedora historia del rescate de un perrito).



Fue cuando la familia dio con el doctor Carlos Canencio, quien le explicó a detalle la posible causa del padecimiento de los niños: "Ellos nacieron a las 32 semanas, entonces el cerebro estaba muy 'inmaduro'. Además, tuvieron una hipoxia cerebral (cuando no llega suficiente oxígeno al cerebro), y el problema de ello es que afecta el cerebro, los músculos y oídos".



No obstante, gracias a la plasticidad neuronal, ahora los niños pueden caminar y tanto el médico como sus padres lo catalogan como un milagro. "Ellos volvieron a comer solos, volvieron a reír, volvieron a sonreír, y lo más importante es que ahora pueden decirle a sus padres 'tengo hambre'", indicó Canencio.



La plasticidad neuronal representa la facultad del cerebro para recuperarse y reestructurarse. Este potencial adaptativo del sistema nervioso permite al cerebro reponerse a trastornos o lesiones, de acuerdo con el portal Cognifit.



Los pequeños continuarán en tratamiento para que en un futuro sus habilidades se sigan desarrollando. Por ahora, han avanzado tanto que ya pueden asistir al colegio y compartir con otros niños.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO