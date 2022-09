De ‘los Maracuchos’ la banda criminal a la que las autoridades, a través del Grupo Especial Multicrimen, asestaron un fuerte golpe este fin de semana con la captura de su cabecilla y otros nueve integrantes se tiene registro desde 2015. Pero solo hasta 2022 sonó en los medios por ser señalada como una de las tres grandes bandas que libraban una batalla sanguinaria por el control del narcotráfico y de territorios clave para el crimen en Bogotá.



Según aseguró este lunes la alcaldesa Claudia López, ‘los Maracuchos’ son responsables del asesinato y tortura de cuatro hombres y una mujer extranjeros a los que, luego, dejaron en bolsas o lonas. Entre los capturados está alias ‘Leo’, cabecilla en Colombia.



(Le puede interesar: Golpe a ‘los Maracuchos’, banda que sería responsable de ‘embolsados’)

Aunque no es exactamente la misma banda de ‘los Maracuchos’ que opera en el estado Zulia (Venezuela), sí estaría compuesta por exintegrantes del grupo original del vecino país y que llegaron a Colombia a aplicar prácticas de criminalidad con la que se movían. Así lo explica Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central y exsubsecretario distrital de seguridad.

(Para seguir leyendo: Así operan las sanguinarias mafias extranjeras y locales que enfrenta Bogotá)

De acuerdo con Nieto, de esta versión nueva de ‘los Maracuchos’ se tiene registro por primera vez en Valledupar en 2015. “No era ninguno de los líderes de ‘los Maracuchos’, sino de exintegrantes o personas que trabajaban con ellos en rangos bajos de la banda central del Zulia. Inician en Valledupar con hurto a automotores y motocicletas que, posteriormente, vendían a otras bandas”, relata Nieto. Luego se volvió a escuchar de ellos en 2017, cuando empezaron a operar en Cúcuta y todo Norte de Santander con un actuar similar, pero vendían las motos y carros robados a grupos armados.



“Y la primera vez que nosotros tenemos noción de ‘los Maracuchos’ en Bogotá fue sobre el año 2019”, puntualiza Nieto. Esta fecha coincide, de hecho, con la entregada este lunes por la Alcaldía de Bogotá en medio del anuncio de las 10 capturas: “Se verificó que este grupo delincuencial común organizado, tendría tres años generando temor en el barrio Santa Fe, con lo que se presume sería una relación estrecha y subordinada con el denominado ‘Tren de Aragua’”, confirmaron desde la Alcaldía de Bogotá.

(Además: Estos son los tentáculos del narcotráfico que se extienden en Bogotá)

Los días de terror



¿Cuándo y cómo empezó la guerra? De acuerdo con Nieto, la confrontación entre bandas en el centro de Bogotá tienen un antecede obedece a la intención de quedarse con tres negocios clave: de los pagadiarios, la venta de drogas y la extorsión a comerciantes.



‘Los Maracuchos’, particularmente, de acuerdo con Nieto, fueron priorizados por las autoridades como banda y objetivo desde mediados de 2021.



Incluso, cuando se recrudecía la violenta disputa del sonado ‘Tren de Aragua’ con otras bandas hacia julio de este año, EL TIEMPO ya tenía a ‘los Maracuchos’ en el radar. “En Santa Fe ya había otros grupos como ‘los Maracuchos’ y la banda de Pedro Pablo, contra ellos empieza a librar una batalla a muerte por controlar las diferentes líneas del negocio. El ‘Tren de Aragua’ logra tomarse Santa Fe y suma a sus filas a los capos de la prostitución, que ahora trabajarían para ellos”, publicó este diario el 17 de julio de 2022 y lo repitió este domingo en su informe especial de la disputa por el narcotráfico en Bogotá.



“Pero, ¿cómo se disfrazaban? Su control territorial estaba en el barrio Santa Fe, en los famosos pagadiarios. Allí tenían desde juegos de azar, alquiler de camas hasta venta de estupefacientes”, añade Nieto.

Estas son imágenes del momento del allanamiento en Los Mártires, una acción clave en el golpe a 'Los Maracuchos', señalada como una de las responsables de los cuerpos 'embolsados'https://t.co/dnJK9buBe2



📹: @Bogota pic.twitter.com/r5eVjOOh21 — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) September 13, 2022

El pasado lunes, las autoridades revelaron el mapa de la zona de control de ‘los Maracuchos’. Utilizaban siete inmuebles ubicados entre la calle 19 y la calle 26 y la avenida Caracas y la carrera 17 para la materialización de delitos. Uno de los inmuebles era ‘Donde Otto’, ubicado en la avenida Caracas N°25-01. A este se suman otros dos ubicados en la calle 22 D N°18-36 y en la diagonal 22 C Bis N°18 - 36. A los tres, de hecho, se les aplicará la extinción de dominio.



Según información oficial de las autoridades, ‘los Maracuchos’ llegaron a acumular rentas criminales mensuales de hasta 400 millones de pesos producto del movimiento de aproximadamente 38.000 dosis de marihuana, 2C-B y cocaína.

(Le recomendamos: 'Yeico Masacre': el asesino extranjero que se camufló en las calles de Bogotá)

Como explica el exsubsecretario de seguridad, bandas como esta tienen tres particularidades. Uno, no están acostumbrados al narcotráfico, sino al microtráfico, pero “con ese giro que ha dado en Colombia en los últimos cinco años, de no ser solo productora sino también consumidora, estas pequeñas bandas han intentado replicar esos modelos”.



Dos, siempre están ligados a otra renta delincuencial: “logran mezclar posibilidades de vender droga y tener otras rentas que les permitan control territorial. En el centro, era un tema con pagadiarios”, dice Nieto.



Y tres, a manera de hipótesis, sería una banda mucho más violenta. “El delincuente colombiano termina por evitar agrandar esos conflictos y sencillamente romper relaciones comerciales delincuenciales con el otro. Estas otras bandas tendrían una especie de ‘deudas de honor’ a como dé lugar: "si tienen que matar al otro, lo matan”, expone Nieto, aunque, advierte, esto no es comprobado.



Lo que sí se ve en ellos, explica el experto, es un tipo distinto de sicariato: “En el sicariato de ‘blanco fijo’ se busca matar a alguien, pero dejando el menor rastro posible’; pero en sicariato de ‘mensaje’ se busca dejar la prueba, dejar el cuerpo o la pista, porque se trata de mensajes entre ellos”.

(No deje de leer: Tren de Aragua: ¿Qué es y en qué países de América Latina opera?)

Los 10 capturados

Entre los 10 detenidos están:



- Alias 'Leo', cabecilla de la banda. Además, tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes, hurto agravado y violación de datos personales.

- Alias 'La Mona', dosificadora

- Alias 'Lobo', coordinador de sicarios

- Alias 'Chito', sicario

- Wílmer Sánchez Leal, capturado en flagrancia

- Jarrison D. Lopera Pineda, capturado en flagrancia

- José Sorrett Reyes, capturado en flagrancia

- Alias 'Marle', integrante de la banda

- Alias 'Blanca Nieves',integrante de la banda

- Alias 'Otto', integrante de la banda

- Alias 'Maracucho', integrante de la banda

Más noticias

En Bogotá sí hay casas de pique: comandante de Policía Metropolitana



'Tren de Aragua’ estaría amenazando entornos escolares en el centro de Bogotá



ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes