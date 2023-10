Estos son los lugares más representativos para los aspirantes a la alcaldía

El sistema informativo de Citytv recorrió las calles de la capital en búsqueda de los lugares más emblemáticos para los nueve candidatos a la alcaldía. En medio de parques, plazas de mercado, viviendas familiares, hospitales, el Concejo de la ciudad y vías de la capital; Marta Beltrán, directora del informativo, acompañada de cada uno de los aspirantes, exploró la historia no contada de Galán, Bolívar, Oviedo, Robledo, Molano, Lara, Vargas, Quintero y Ramos, quienes, desde su propia voz, narraron los momentos más críticos de sus vidas, pero también los más felices que han sorteado entre las cuadras de Bogotá.

Carlos Fernando Galán

‘El parque Simón Bolívar es un símbolo de equidad’

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Fernando Galán candidato a la alcaldía de Bogotá Foto: Milton Díaz. El Tiempo

El candidato por el Nuevo Liberalismo mencionó en entrevista que su lugar favorito de Bogotá es el parque metropolitano Simón Bolívar. “Es un símbolo de lo que puede ser el espacio público para los bogotanos porque aquí es donde todos se reúnen como iguales, como habitantes de una ciudad como Bogotá, que es cosmopolita, que es diversa, que tiene muchas cosas interesantes y que, en espacios como estos, pueden encontrar un símbolo de equidad y desconexión”.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el lugar favorito de Carlos Galán Foto: Sergio Acero

Gustavo Bolívar

En el Concejo de Bogotá obtuvo su primer trabajo formal

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Bolivar candidato a la alcaldía de Bogotá. Foto: César Melgarejo. El Tiempo

El aspirante por el Pacto Histórico escogió el Concejo de Bogotá como su lugar favorito. Este sitio lo tiene muy presente pues el cabildo fue el espacio que le abrió las puertas para tener su primer trabajo formal cuando tenía algo más de 20 años.

Recordó que allí estuvo durante tres años como asistente del entonces concejal Enrique Parejo González y esta experiencia le permitió recorrer la ciudad. Asegura que su inspiración política fue Luis Carlos Galán.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el lugar favorito de Gustavo Bolívar. Foto: Milton Diaz

Juan Daniel Oviedo

En el hospital universitario San José le salvaron la vida

Facebook Twitter Linkedin

Juan Daniel Oviedo candidato a la alcaldía de Bogotá Foto: César Melgarejo. El Tiempo

El representante del movimiento independiente Con toda por Bogotá contó que en la sala de urgencias del hospital universitario San José le salvaron la vida cuando tenía tan solo 5 años. Este lugar es el más importante para él porque representa uno de los momentos más difíciles y la etapa en la que su vida cambió por completo. Oviedo llegó a la clínica por un fuerte accidente que le dejó secuelas en el rostro y en la voz. En el San José le regresaron la esperanza.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el lugar preferido por Juan Daniel Oviedo. Foto: Milton Diaz

Diego Andrés Molano Aponte

La vivienda de su mamá en el Quirinal, donde vivió más de 20 años

Facebook Twitter Linkedin

El candidato a la alcaldía de Bogotá Diego Molano. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Una casa ubicada en el barrio Quirinal es el lugar favorito del candidato Diego Molano. La vivienda fue su hogar, el de su mamá y su hermano por más de 20 años y fue justo ahí donde comenzó su primer emprendimiento. “Nosotros veíamos que todo el mundo compraba acuarios, pero se volvían horribles y verdes. (...) yo soy administrador y mi hermano es biólogo marino, entonces decidimos comenzar a hacer mantenimiento a los acuarios y así reunimos unos pesos”.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el lugar favorito de Diego Molano en Bogotá. Foto: Sergio Acero

Rodrigo Lara Restrepo

La calle 127 le marcó la vida para siempre en 1984

Facebook Twitter Linkedin

Rodrigo Lara, excongresista y candidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

El lugar que marcó al candidato Rodrigo Lara es la calle 127 con avenida Boyacá, donde fue asesinado su padre, Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984.

Lara mencionó que aunque solo pudo compartir 8 años de su vida con él, le alcanzaron para "amarlo, darle muchos besos y abrazos", este mismo periodo de tiempo le bastó al candidato para darse cuenta de que quería seguir los pasos de su padre, entendiendo a la gente y escuchando sus problemas.

Facebook Twitter Linkedin

En esta vía de la ciudad, le cambió la vida a Rodrigo Lara Restrepo Foto: Diego Santa Cruz

Jorge Luis Vargas

En la plaza de mercado La Perseverancia guarda sus primeros recuerdos

Facebook Twitter Linkedin

El general Jorge Luis Vargas, candidato a la Alcaldía de Bogotá por Cambio Radical. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

De las 64 plazas de mercado que tiene Bogotá, La Perseverancia es el lugar que el general Vargas recuerda porque lo transporta a su infancia, pues cuando tenía 4 años iba a mercar junto a su mamá y llevaba su propio canasto. “Mi mamá es paisa, ella le pedía rebaja hasta a una mandarina y para mí eso era la pena más grande porque yo soy muy mal negociante, yo no le pido rebaja a nada”, dijo Vargas. La plaza se convirtió en uno de sus primeros y más importantes recuerdos.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el lugar favorito de Jorge Luis Vargas. Foto: Mauricio León

Jorge Enrique Robledo

La casa, sus amigos y la carrera de Arquitectura

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Enrique Robledo, candidato a la Alcaldía de Bogotá de Dignidad y Compromiso. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Una casa ubicada en el barrio Belén, en la localidad de La Candelaria, fue catalogado como el lugar favorito de Jorge Robledo. Sus recuerdos giran en torno al particular baño. “Había una cosa que no se me olvida y es que no había agua caliente. El baño estaba en el patio interior que era descubierto (...) tenía una puerta que no nos cubría todo el cuerpo”. En este lugar, donde convivió con sus amigos, estuvo más de un año luego de llegar de Ibagué para estudiar Arquitectura.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el lugar favorito de Jorge Enrique Robledo Foto: Milton Díaz

Rafael Alfonso Quintero

San Cristóbal se convirtió en su pueblo y su familia

Facebook Twitter Linkedin

Este es el lugar favorito de Rafael Quintero. Foto: Captura de pantalla Google Maps

La infancia y adolescencia del candidato Rafael Quintero transcurrieron en la localidad de San Cristóbal, en una vivienda que tenía seis habitaciones, un patio, perros y gallinas. Allí vivió hasta los 17, en ese momento, el Distrito los obligó a vender bajo la premisa de que por ese lote pasaría una avenida que nunca se construyó. “Era como una finca, una familia. Nosotros le decíamos a esto el pueblo, ‘vámonos para el pueblo’, y el pueblo era San Cristóbal”, dijo Quintero.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el lugar favorito de Rafael Quintero. Foto: Captura de pantalla de Google Maps

Nicolás Ramos Barbosa

Con la abuela Blanca, en el Garcés Navas, está su infancia

Facebook Twitter Linkedin

Los candidatos Nicolás Ramos y Rafael Alfonso Quintero. Foto: Cortesía Nicolás Ramos / Archivo Particular

En el barrio Garcés Navas está la casa de Blanca, abuela de Nicolás Ramos. Es el espacio favorito del candidato donde hoy viven sus tíos, tías, sobrinas, primos, su abuela y 12 mascotas. “Para mí el barrio significaba la amistad, el pico robado. (...) recuerdo mucho que se hacían fiestas de barrio en los salones comunales o en las casas donde hacían fiestas de disfraces, la mamá de mis hijos era de Alamos Norte y así fue que la conocí, también en una fiesta de barrio”.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el lugar favorito de Nicolás Ramos. Foto: Sergio Acero

Cortesía del sistema informativo CityTv.

Entrevistas: Marta Beltrán

REDACCIÓN BOGOTÁ - EL TIEMPO