La ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales Ptar Salitre debía estar operando desde septiembre pasado; sin embargo, aún continúa a media marcha y con problemas en sus líneas de aguas y de lodos.

(242 obras por $1,2 billones, así el Acueducto reactiva la economía)



Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), “la entrega no se ha realizado como estaba programada y pactada”, pero debió asumir desde el 16 de diciembre, por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la operación de la etapa 1 (que debió estar en septiembre pasado).



El contrato de la megaobra de la Ptar Salitre fue adjudicado en 2016 por la CAR, por un valor de 1,35 billones de pesos, y buscaba aumentar la capacidad de tratamiento de la planta de 4 m³ a 7,1 m³ por segundo, para tratar así el 30 por ciento de las aguas residuales que llegan al río Bogotá.



Actualmente, la planta trata, en promedio, 4,5 m³/s, pero utiliza más infraestructura de la que se necesitaría para ese caudal. “Esto se debe a la falta de la estabilización y pruebas de la planta”, dijo Cristina Arango, gerenta de la EAAB, al ser consultada por EL TIEMPO.



De hecho, Arango enfrenta un incidente de desacato porque, supuestamente, la Empresa no ha cumplido con la entrada en operación de la Ptar. Esta decisión deberá pasar al Consejo de Estado.

(CAR y Alcaldía destraban proceso para construir la Ptar Canoas)



La magistrada Nelly Villamizar, quien profirió la sentencia del río Bogotá, que fue confirmada por el Consejo de Estado en 2014, le dijo a este diario que "desde 1.º de julio la EAAB está incumpliendo la medida cautelar de disposición de biosólidos de fase 2 y no hizo los trámites ante la Crag para inclusión de costos de operación en tarifa". También señaló que el Acueducto no constituyó el personal técnico para operar la planta y que sigue desconociendo las pruebas que ella practicó.



"Han pretendido achacar defectos que fueron corregidos, como consta en los autos del 31 de agosto ( biosólidos) y del 19 de noviembre (orden de entrega para operación)", agregó la magistrada, quien dijo que el 7 de diciembre compulsó copias a la Fiscalía por presunto fraude a resolución judicial y que el 15 sancionó a la empresa.



Sobre la situación de la planta de tratamiento se pronunció el 27 de septiembre la Misión Virtual de Seguimiento de Banco Mundial (BM). En un informe, la misión señaló “fallas en la estabilización del reactor biológico, procesos de tratamiento de clarificación secundaria que no operan de manera satisfactoria, problemas de comunicación con Scada (sistema de control remoto), incumplimiento de prueba de garantía con caudales máximos mensuales, falta de entrega de planos, pruebas de equipos...”. Casi tres meses después, según el Acueducto, esas situaciones continúan.



El informe de la misión agrega que solo estaba llegando a la planta agua residual con una carga del 56 por ciento (materia orgánica y sólidos suspendidos totales), del 100 por ciento para la cual fue diseñada. Y, además, que la planta estaba operando con mayor infraestructura de la requerida para esa carga: con 9 de los 10 clarificadores primarios, 4 de los 6 biorreactores y 10 de los 12 clarificadores secundarios.



La interventoría también ha señalado que la infraestructura aún no está lista para ser recibida por la CAR y entregada al Acueducto. De hecho, el informe del BM indica que tanto la CAR como la EAAB “solicitaron la extensión de la fecha de cierre del proyecto para continuar con el apoyo técnico” y asegurar que la Ptar “se realice con la mejor calidad y se logre una transferencia exitosa a la EAAB”.



La corporación ambiental, puntualmente, pidió una extensión de 12 meses del proyecto para "alcanzar los objetivos y los beneficios". La CAR no respondió las preguntas enviadas por este diario sobre la situación de la Ptar Salitre que advierte la EAAB, el avance del contrato de construcción y si ya había recibido la planta.



“Si esto continúa bajo estas circunstancias, lo que terminará pasando es que la Ptar Salitre que se contrató no podría tratar los metros cúbicos para los cuales fue diseñada”, dijo la gerenta de la EAAB, y afirmó que como el proceso de estabilización y el ajuste de los equipos no se han surtido, la planta se encuentra “bajo situaciones operativas complicadas”.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

Twitter: @guirei24​