‘Los hombres tienen que dejar de creer que son dueños de nuestro cuerpo’: Laura Tami

Laura Tami es abogada y especialista en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Derecho.

Lleva 15 años en el sector público y hace cuatro años llegó a la entidad que hoy lidera; se inició como asesora del despacho y ayudó a poner en marcha el Sistema distrital de cuidado.

El gabinete es paritario. Eso da cuenta de su intención. Es un alcalde con un enfoque de género y diferencial. Así también se contempla en el Plan de Desarrollo. Todas las apuestas para la seguridad buscan que las mujeres podamos caminar y sentirnos seguras. No solo es importante el mensaje político, sino que se designen recursos pata poder materializarlo todo. Y el alcalde está muy comprometido con todas.

Siguen existiendo barreras de acceso para la atención de mujeres víctimas de violencia. ¿Hay soluciones?



Vamos a fortalecer los puntos de atención y a incursionar con estrategias en el espacio público. Estamos piloteando una dupla psicojurídica en algunas troncales de TransMilenio para saber en casos de acoso, por ejemplo, cómo, en tiempo real, darles una respuesta a las usuarias.

También vamos a fortalecer el equipo del sistema de alertas tempranas, que es con el que contamos para identificar los casos de riesgo de feminicidio que nos notifican a través del Instituto Nacional de Medicina Legal. Allí realizamos seguimientos psicosociales y sociojurídicos.

Nuestras colaboradoras están pendientes de las mujeres que están en ese listado para hacerle seguimiento a su situación y que no lamentemos más feminicidios, que es la violencia más extrema que podemos vivir.

Mantenemos la Línea Púrpura, que no es una línea de emergencias, sino de atención psicosocial, porque a veces las mujeres no sabemos que somos víctimas de violencias, y las casas de igualdad de oportunidades, que no puedo dejarlas de mencionar porque son nuestra presencia en las localidades. Ahí hay abogadas y psicólogas dispuestas a ayudar.

Una mujer fue inyectada con una sustancia extraña en una estación de TransMilenio. ¿Qué debe hacer una mujer víctima de este tipo de ataques?



Estos casos de acoso en el espacio público están asociados a un tipo penal que es el acoso sexual, y este, en su tipificación, necesita ser constante y permanente para poderlo denunciar. Por eso estos casos son tan difíciles de contrarrestar. Nuestra propuesta es un acuerdo de ciudad que podría hacer que este tipo de actos tenga más sanciones policivas para poder actuar con contundencia. Esto no se puede invisibilizar. Estos cuatro años los temas de prevención serán claves. Queremos más puntos de atención psicosocial y jurídica.

Pero cada vez hay más acoso en el espacio público...

Todas las entidades están listas para atender a las víctimas dentro de sus competencias: Mujer, Salud, Seguridad, Hábitat, pero el punto es que los hombres tienen que dejar de creer que son dueños de nuestros cuerpos.

¿Cómo estamos en violencias contra las mujeres?



Ya hemos atendido a 7.538 mujeres en los servicios de la entidad, y en puntos de violencia, a 2.880 que se han sentido acosadas o vulneradas en sus derechos. Mujeres en riesgo de feminicidio, nos reportaron 47 en enero desde Medicina Legal. Y en todo el año pasado hubo 25 feminicidios. Hay que entender que para que un caso se tipifique así, cursa una investigación.

¿Qué hacer para que las niñas dejen de ser vulneradas?



Hoy, la competencia de la entidad son las mujeres mayores de 18 años. Ahí nos especializamos. Nuestra apuesta con esta población está más inclinada a la transformación cultural, y la vamos a pilotear en las manzanas del cuidado con los niños y niñas que cuidamos mientras sus mamás tienen otras apuestas.

Buscamos cera de esa localidad. Va a tener un énfasis de transformación cultural, habrá una escuela para hombres. El sistema se conforma con tres principios: reconocer las cargas de cuidado, redistribuirlas y reducirlas, y en la segunda y la tercera nos falta.

Entonces, aunque con las manzanas ayudamos, esta estrategia tiene que llegar a los hogares. El 20 de marzo inauguramos la segunda manzana en Lago Timiza. El tema de recursos lo trabajamos en el Plan de Desarrollo.

Esta es una iniciativa que tomó unas dimensiones internacionales. Yo estuve en Brasil la semana pasada invitada por ONU Mujeres, en Belém do Para, y éramos un referente. La apuesta del alcalde es construir sobre lo construido.

¿Ustedes por qué no manejan un observatorio propio de registro de feminicidios y/u otro tipo de violencias?



Tenemos el observatorio de mujeres y equidad de género, pero la entidad que nos dice cuando un homicidio pasa a ser un feminicidio es la Fiscalía. Esa es su competencia. Nosotros sacamos estudios para identificar, por ejemplo, cuáles son las localidades en donde más se están presentando o dónde hay mujeres en riesgo de ser asesinadas.

¿Cómo ayudan a las mujeres que sienten miedo de pedir ayuda ante un embarazo no deseado?



Nuestros servicios son psicosociales y sociojurídicos, para eso está pensada la Línea Púrpura. Ahí se les puede hacer un acompañamiento en el reconocimiento de sus derechos. Ahí atienden abogadas y psicólogas especializadas en orientarlas. No van a ser juzgadas.

¿Ustedes capacitan o ayudan a las mujeres en la consecución de empleo?



Las formamos para el desarrollo de sus capacidades para que cuando lleguen las convocatorias de un portafolio de 60 entidades privadas, ellas estén preparadas. Buscamos a las cuidadoras y les ayudamos a hacer su hoja de vida, a que practiquen para las entrevistas, es decir, estamos en todo el proceso hasta que obtienen el empleo.

¿Cómo erradicar los machismos?



Hay que ponerles esta conversación a los hombres. La Secretaría de Cultura ha venido trabajando en dos iniciativas: la Línea Calma, de escucha psicoemocional para los hombres, para que reprimir esas emociones no termine en violencias, y la Escuela para hombres, en enseñarles actividades como cocinar, lavar, planchar, cuidar a los niños, peinar a sus niñas; son cosas que parecen menores, pero no podemos hablar de redistribución si no hay un compromiso de todos los actores en los hogares.

Muchos feminicidios vienen del amor romántico y eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Hay que manejar esas emociones y seguir haciendo una transformación cultural así se demore.

