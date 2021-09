Los Héroes: un difícil y anunciado adiós a un referente de Bogotá

Echar abajo el edificio que hacía parte del monumento a Los Héroes para poner allí la ‘cola de maniobras’ de la primera línea del metro de Bogotá no iba a pasar por alto. Aunque la noticia de que el monumento iba a sufrir cambios se conoció en 2018, esta semana, al ver los primeros martillazos sobre el edificio, se desataron todo tipo de reacciones.

Una de las más sonadas fue la del ministro de Defensa, Diego Molano, quien le envió una carta a la alcaldesa Claudia López para decirle que “la estatua y el edificio son un símbolo de gran importancia no solo para nuestros soldados y, por ende, para el Ministerio de Defensa Nacional, sino para todos los colombianos, ya que representa un hito en nuestra construcción colectiva como nación y un símbolo de la independencia”. Molano aseguró que “no podemos dejar perder una pieza tan importante para nuestra historia” y, por tanto, le ofreció “el apoyo y la colaboración necesarios para el traslado, restauración y mantenimiento de este monumento en sus condiciones originales”.

Así mismo reaccionó el comandante de las Fuerzas Militares, el general Fernando Navarro, quien manifestó que “este monumento no puede desaparecer de un momento a otro sin tener en cuenta lo que representa como patrimonio para la Nación y para Bogotá”, y por eso, agregó: “Las Fuerzas Militares ofrecemos nuestras capacidades para ayudar a desmontar de manera respetuosa y adecuada este referente de los héroes de Colombia de todos los tiempos y trasladarlo a donde sea necesario”.



Pero también hubo voces ciudadanas que, desde otro sentido, lamentaron la pérdida del edificio. “Este monumento no solo es patrimonio sino que es un ícono de la movilización del paro que inició el 28 de abril”, aseguró la concejal Heidy Sánchez (Colombia Humana).

Precisamente, en los últimos cinco meses, el monumento a Los Héroes se convirtió en uno de los puntos de encuentro masivo del paro nacional. Y ese paso dejó huella: el edificio se llenó de grafitis, cartelismo y hasta collages de stickers relacionados, todos, con la protesta social.

Sin embargo, hay que decirlo, ese movimiento social que allí se concentró durante varias jornadas también causó un impacto a los vecinos y comerciantes del sector.



Estos últimos, en medio del caos, tuvieron que cerrar sus locales.



Eso lo contó en este diario Fernando Moreno quien tenía un local de ropa para mujeres mayores. “Llevamos más de 20 días que nos ha tocado cerrar más temprano. No abrimos algunos días y hemos tenido daños en las rejas”, comentó.



A propósito de este debate, EL TIEMPO recuerda la historia de los Héroes y cómo, en los últimos años, se firmó el cambio de su destino.

Dos piezas

El monumento a Los Héroes se compone de dos piezas: una estatua y un edificio que pertenecen a distintos momentos históricos.



La estatua es conocida como el Bolívar Ecuestre, que es obra del artista francés Emmanuel Frémiet y fue entregado a la ciudad en 1910 para ubicarse en el parque de La Independencia. La estatua había sido retirada en 1958 para dar paso a la calle 26. Pero, en los años 60, encontró su nuevo hogar: el edificio que hoy es el centro de la polémica.



Como quedó consignado en un concepto del Ministerio de Cultura, el edifico fue diseñado por Angiolo Mazzoni y Vico Consorti en compañía de la firma J. Vásquez Carrizosa y, en principio, contemplaba espejos de agua, cinco estatuas de bronce, una plazoleta y una torre con 14 altorrelieve .Pero, como dice el Ministerio, “desde su misma construcción el diseño fue reducido en dimensión y magnificencia y con el crecimiento de la ciudad hacia el norte y la construcción de infraestructura vial en la zona, el Monumento y su entorno inmediato fue reducido cada vez más, dejando el espacio limitado y acorralado que se conoce hoy en día”.

Y según le había explicado el historiador Felipe Arias a este diario, para otra crónica reciente, el discurso del monumento lo puso el dictador Gustavo Rojas Pinilla y lo fijó como homenaje a las batallas que emprendió el ejército libertador en los territorios de la Nueva Granada y el Perú. “La monumentalización del espacio público en esa época pasaba por el enaltecimiento de la independencia como mito fundacional”, indicó Arias.



Casi 60 años después, el fin del monumento comenzó a escribirse al comenzar la estructuración de la primera línea del metro de Bogotá. En octubre de 2018, EL TIEMPO publicó que la zona se transformaría para dar paso a la ‘cola de maniobras’ que es, en resumen, una especie de extensión del metro que permite que los trenes giren y tomen rumbo al otro extremo de la primera línea, en Bosa. En ese momento, el artículo hablaba de cambiar de lugar el monumento, pero dejaba en claro dos cosas: el Bolívar Ecuestre se movería y se construiría una nueva edificación.



“El edificio, por su estructura, no se podría trasladar”, advirtió a este diario hace tres años el entonces gerente de la Empresa Metro, Andrés Escobar. Este viernes, incluso, en medio de la discusión, Escobar trinó: “La demolición del edificio del monumento a Los Héroes está aprobada por las autoridades de cultura desde el año 2018, y es parte del contrato firmado con los constructores chinos desde el 2019. La figura ecuestre, que es el verdadero tesoro, regresa al parque de la Independencia”.

El viernes también se pronunció el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien confirmó que en su Alcaldía se había decidido la demolición del Monumento a Los Héroes.



"Era imposible mover un milímetro el edificio. Del monumento, pues tiene semisótano y debajo un enorme tanque de agua", trinó.

Pero ¿no se podía dejar el edificio quieto y rediseñar la ‘cola de maniobras’? Según el documento de estructuración técnica, en su capítulo de impactos y riesgos ambientales y sociales’, “para evitar la afectación al BIC monumento a Los Héroes se consideraron tres alternativas”.



La primera implicaba mandar la obra al costado occidental, pero esta “generaba una afectación a la infraestructura ubicada sobre ese costado incrementando considerablemente los costos del proyecto”.



La segunda proponía pasar la ‘cola’ al costado oriental, pero “se identificó desde el urbanismo que se aislaba el monumento y se generaba una competencia en los elementos y no integración en el paisaje”.



“La tercera alternativa se orientó a interceptar y realizar una reconfiguración del área para las condiciones espaciales del lugar y caracterizar el monumento, por lo cual se consideró su traslado”, indica el estudio, que data de 2019. En la página 331, de hecho, se analizaron los pros y contras del ‘traslado’ y entre las incidencias negativas estaba que el monumento “si bien se considera como un Bien Mueble, físicamente presenta una estructura en concreto de seis (6) pisos; por lo tanto su desplazamiento implica realizar la demolición de su estructura”.

¿Es patrimonio o no?

Pero ¿qué hizo que sí se pudiera proteger y trasladar la estatua pero que no se pudiera hacer lo mismo con el edificio? La diferencia radica en la protección patrimonial que tiene cada uno. La estatua tiene declaratoria de interés cultural a nivel nacional y a nivel distrital; pero el edifico, como le confirmó a este diario el Ministerio de Cultura, no tiene la declaratoria de bien de interés cultural en el ámbito nacional y, a través de una resolución, se aclaró que tampoco tenía la distrital.

La aclaración se hizo a través de la Resolución 263 de 2019, que determinó que la declaratoria de Bien de Interés Cultural del ámbito distrital solo le correspondía al Bolívar Ecuestre. ¿Cómo se tomó esa decisión? En una sesión del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural hecha el 26 de abril de 2019 se debatió sobre si la declaratoria de interés cultural aplicaba para todo el monumento o solo para la estatua: al final, dos miembros del Consejo se abstuvieron y siete votaron a favor de determinar que era el Bolívar Ecuestre el que tenía valor histórico, estético y simbólico “y no así el pedestal construido en los años 60 del siglo XX”.



Esa resolución dio vía libre a intervenir el edificio, al igual que un concepto emitido por el Ministerio de Cultura en agosto de 2019, que recomendó “dejar una evidencia visual del lugar que por tantos años ocupó el ‘monumento a Los Héroes’ como hito urbano y referente para la ciudad”.

¿Podrá salvarse?

Hoy el debate gira en torno a la posibilidad de trasladar el edificio de piedra. No hay claridad de si es viable técnica o financieramente. Pero, al parecer, la puerta está abierta: este viernes, la alcaldesa Claudia López le respondió al ministro Diego Molano: “Nos alegra que como Mindefensa quiera financiar un nuevo monumento en otro lugar de la ciudad. Coordinaremos su nueva propuesta”.



EL TIEMPO consultó al Ministerio de Defensa para entender en qué consistía, exactamente, el apoyo y la colaboración para el traslado. "Lo que hemos solicitado es que ese monumento se reconstruye o relocalice en su integralidad, no solo la estatua. Nuestras Fuerzas Militares y el Ministerio dijeron que aportarán lo que sea necesario. Bogotá puede tener el metro, pero también puede mantener la memoria a través de ese monumento. Aportaremos con nuestros ingenieros militares", le indicó Molano a este diario y confirmó que ya se han hecho intercambios de información con la Alcaldía.



Mientras tanto, algunos ciudadanos se preguntan si será posible hacer con Los Héroes lo que se hizo en 1974 con el edificio Cudecom: la estructura de 4.800 toneladas que fue movido 29 metros para poder ampliar la calle 19, en el centro de Bogotá. Hay que recordar, sin embargo, que ese traslado exigió una planeación exhaustiva y un refuerzo del edificio antes de moverlo.



Hoy, la realidad es que Los Héroes ya no está completo. No tiene las letras de metal (que le habían sido retiradas con anticipación) y tampoco el techo, que ya fue desmontado a golpe de mazos. Incluso, este sábado, ya no tenía uno de sus muros laterales.

Un nuevo monumento

De lo que sí hay certeza es de que habrá un nuevo Héroes. La Empresa Metro confirmó que en el sector se hará un nuevo equipamiento cultural en homenaje a Los Héroes.



Este se ubicará justo al lado de la estación 16, la última de la línea 1 del Metro. El viernes, incluso, se conocieron los renders del proyecto, que fue diseñado por el grupo de arquitectos Studio Área 4, ganador concurso convocado por la Empresa Metro y la Sociedad Colombiana de Arquitectos para darle forma al nuevo equipamiento, que en esencia será una galería que se conforma por dos elementos: un salón de exposiciones subterráneo (se conecta por un sótano con la estación) y un espacio superior “enmarcado por tres grandes muros, donde se verán representados los diferentes conceptos de heroísmo, que van más allá de las batallas por la independencia”.

Precisamente, esos conceptos de heroísmo serán definidos a través de un proceso participativo “con la comunidad y con los diferentes grupos que han construido a lo largo de los años el significado del monumento a Los Héroes, con el objetivo de enriquecer la propuesta cultural y definir los elementos que formarán parte de este nuevo hito urbano”, explicó la empresa.



Además, el actual gerente de la Empresa Metro, Leonidas Narváez, explicó que del viejo monumento “hay algunos elementos que se van a recuperar; por ejemplo, se está estudiando si la firma de Bolívar se puede poner en el pedestal de la estatua ecuestre de Bolívar, en el parque de La Independencia, y se van a conservar las letras y las astas”.



Incluso, hace un mes, el Distrito reconoció que evaluaría conservar algunas de las lozas con los grafitis que quedaron en el monumento tras el paro nacional.



Para Juan David Quintero, historiador y curador especializado en arte urbano, “este es un ejercicio que puede ser muy interesante, que entre esas toneladas de escombros se extraigan fragmentos y queden guardados en la memoria del país”.



Quintero reconoce que en esos murales, grafitis y carteles hay “valor histórico”. “Como tal, el monumento ya tenía un valor histórico y hacía referencias a batallas de independencias, pero este puede ser un ejercicio contemporáneo de libertad, de cuando los jóvenes salieron a pedir un cambio”.

