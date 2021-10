Los Héroes, bien ido | Voy y Vuelvo

Después de casi 60 años –58 para ser exactos–, el gran cubo de la calle 80 con autopista Norte, ese enorme montículo que podía verse a la distancia e indicaba el final y comienzo de la ciudad; la obra que por décadas fue referente de la Bogotá del norte y el faro que nos permitió a muchos ubicarnos en medio de la urbe, ha caído. Los Héroes ya no existe. En el último año, su deterioro no ameritaba seguir simbolizando nada.



En los buscadores ya se habla de él en tiempo pasado. Otra señal inequívoca de que la obra, con su erguido Bolívar a caballo, es historia. Sí, somos muchos los nostálgicos que extrañaremos su imponencia, sus letras grandes con los nombres de cada batalla que libraron el Libertador y sus ejércitos. Atrás quedaron sus múltiples pergaminos de bien patrimonial, inmueble cultural, símbolo patrio, nombre de estación de TransMilenio y hasta zona de resistencia, el último apelativo que recibió de quienes terminaron por vandalizarlo y degradarlo.



Extrañaré esa torre de piedra color ocre, vasta para transeúntes desprevenidos, fuente de inspiración para militares retirados y dueña de una figura que por momentos se asemeja a la de un abuelo abandonado en medio del tráfico, los mendigos y los rebuscadores de la calle.



Desde sus orígenes, el Monumento a Los Héroes fue objeto de controversia. Primero porque se quiso honrar con él a los soldados que pelearon en la guerra de Corea y luego porque a quienes había que reconocer era a los soldados de la independencia. No faltaron quienes se opusieron a la alameda que comunicaba a Los Héroes con la estación adyacente de TransMilenio, y últimamente llovieron críticas por la forma como se deterioró su imagen y su legado con grafitis de mal gusto durante las jornadas de protesta.



Allí, ciertamente, se concentraron personas venidas desde distintos lugares, pero jamás se hubiera imaginado uno que la obra caería en manos de insensatos que la deterioraron al máximo y la convirtieron en símbolo de degradación y lugar para la venta y consumo de drogas, según lo reportó la Secretaría de Seguridad en un informe interno.



El lugar ya no fue el mismo que parecía irradiar luz propia cuando el sol le pegaba en cualquiera de sus costados. De Los Héroes que conocimos ya quedaba poco.



Vendrá otro monumento, con el mismo nombre, la misma simbología, el mismo legado y el mismo referente. Pero no será igual. Ya no. Si antes se le miraba con indiferencia, a partir de esta semana ya es olvido total. Nadie se acordaba de él, excepto para ubicar una dirección; nadie lo defendió en sus últimas horas aciagas, nadie veló por su cuidado. Al contrario, a algún genio de la Alcaldía se le ocurrió decir que guardaría trozos del monumento vandalizado como símbolo de la protesta social, ¡hágame el favor! ¿Les parecía poco símbolo antes? Lo dicho: a la pobre estructura ya nadie la protegía.



Y ahora se rasgan las vestiduras y piden, con claro oportunismo político y con falsa conmiseración, que no tumben el monumento, que Claudia está acabando con Bogotá, que se irrespeta la memoria de la ciudad. Por Dios, la memoria de esta ciudad se viene irrespetando desde hace años. Lo hacen con cada monumento derribado, lo hacen cada noche quienes la destrozan en Las Américas, en Suba, en Usme; a otros con ese falso reclamo y ese lagrimeo trasnochado. Es más: si querían protestar por su desaparición, debieron hacerlo hace dos años, cuando se anunció que se iría de ese lugar para dar paso al metro. Y no me vengan con el cuento de resignificar la historia. Para que lo sepan, los nombres que se intentaron borrar con aerosol fueron los que nos dieron la libertad y la democracia de la que hoy gozan aquellos que salen a exigir sus derechos. ¿Entonces?



Los Héroes ya no existe. Si no lo defendimos antes, no seamos hipócritas ahora.

ERNESTO CORTÉS

EDITOR GENERAL DE EL TIEMPO

En Twitter: @ernestocortes28​