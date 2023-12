Estos son los hechos que fueron noticia en Bogotá en 2023

Termina un año y, como ya es tradición, la sección Bogotá de EL TIEMPO ofrece a sus lectores una selección de los principales hechos ocurridos en la ciudad durante el 2023.

Los hubo de todos los tipos y muchos tuvieron a los ciudadanos a la expectativa sobre un posible desenlace, pero otros están todavía pendientes de decisiones.

Desde la elección en primera vuelta del alcalde Carlos Fernando Galán, los frecuentes rifirrafes entre Claudia López y el presidente Gustavo Petro por la primera línea del metro de Bogotá, pasando por las polémicas y los líos del Corredor Verde en la carrera 7.ª, el fallo del tribunal de arbitramento sobre las billonarias pretensiones del operador del relleno sanitario, la continuidad y entrega de obras que empezaron en la actual administración o incluso en la anterior, hasta los violentos asesinatos que deja la guerra entre bandas multicrimen y el feminicidio de la joven DJ Valentina Trespalacios, entre otros.

Sin duda fueron muchos más los sucesos acaecidos en este último año en Bogotá; sin embargo, tras un proceso de evaluación, esta sección eligió los que considera los 10 más importantes del 2023.

La elección de Carlos Fernando Galán como alcalde de Bogotá

Facebook Twitter Linkedin

El candidato a la alcaldía de Bogotá Carlos Fernando Galán celebra. Foto: Mauricio Moreno / El tiempo @mauriciomorenofoto

Con un mensaje de centro y de esperanza, y con la idea de continuar con aquellos proyectos y programas claves para la ciudad iniciados por sus predecesores, Carlos Fernando Galán fue elegido, en primera vuelta, alcalde de Bogotá el 29 de octubre. Obtuvo 1’497.596 votos, el 49,02 % del total de los sufragios, un porcentaje que lo reviste de total legitimidad. Así, este bogotano de 46 años se convirtió en el mandatario de la ciudad que más votos ha logrado y en su principal elector. Era la tercera ocasión que el hijo menor del inmolado líder del Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán, pretendía llegar a este cargo, y desde que se oficializó su candidatura se ubicó a la cabeza de la intención de voto y luego les fue aumentando la ventaja a los otros ocho aspirantes.

Pelea por el metro

Facebook Twitter Linkedin

La alcaldesa Claudia López y el presidente Gustavo Petro. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO / Mauricio Dueñas. EFE

La primera línea del metro ha sido el principal desacuerdo este año entre la alcaldesa Claudia López y el presidente Gustavo Petro, quien insiste en que tenga un trazado subterráneo, al menos desde la carrera 50 con Primero de Mayo hasta la calle 100. A pesar de que la Sociedad Colombiana de Ingenieros está evaluando esta propuesta, e incluso se ha planteado hacer un plebiscito sobre el tema, López afirma que el proyecto, que ya tiene un avance de más del 27 %, “no se detiene”.

Atentado a peaje

Facebook Twitter Linkedin

Fueron granadas de fragmentación las usadas para atentar contra el peaje. Foto: FOTO: POLICÍA CUNDINAMARCA

Tras 20 años de no registrarse atentados contra la infraestructura en la vía al Llano, el 11 de diciembre pasado, el peaje Boquerón, muy cerca de Bogotá, fue blanco de un atentado con granadas de fragmentación. Hubo dos heridos. Aunque en un principio las autoridades pensaron que los autores habían sido delincuentes, los gobernadores Nicolás García, de Cundinamarca, y del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, señalaron como perpetradores a las disidencias de las Farc.

Inseguridad

Este año el delito cotidiano se tomó Bogotá. Para mitad de 2023, el homicidio ya había aumentado 18 por ciento. Además, la extorsión fue el hecho delictivo que más atormentó a la ciudadanía. Completó 681 reportes y, hasta el 5 de diciembre, el incremento fue del 18 por ciento, comparado con el dato de 2022. Por otro lado, el hurto a personas se desbordó: 63.000 casos. La extorsión, las lesiones comunes, el hurto de automotores, los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar crecieron entre el 2 y el 28 por ciento.

Feminicidio de joven DJ



Facebook Twitter Linkedin

John Poulos y la mamá de Valentina Trespalacios. Foto: Archivo particular / Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Entre la madrugada y la mañana del domingo 22 de enero, estando en un apartamento, en el norte de Bogotá, el ciudadano estadounidense John Poulos asesinó a la joven DJ Valentina Trespalacios, tras golpearla de manera violenta. Luego ocultó el cuerpo en una maleta que abandonó en un contenedor de basura en el barrio Los Cámbulos, en la localidad de Fontibón. Todo está en video. El juicio por el presunto feminicidio está en curso, y en el marco de este, el juez del caso escuchó a investigadores. Y mientras la familia de la víctima pide justicia, la defensa de Poulos argumenta que la muerte de la joven fue el resultado de un homicidio no intencional causado por el uso de sustancias ilícitas.

Obras entregadas

Este año fue noticia la inversión en infraestructura. Ejemplo de esto fue la entrega de 35 colegios nuevos bajo la alcaldía de Claudia López, así como los otros 35 que quedaron en construcción y diseño. Además, se entregaron 13 centros de salud y 4 hospitales como el de Bosa. También la torre de urgencias del hospital de Kennedy y la de Meissen. A su vez , tras 12 años de espera, inició la operación del nuevo Comando Operativo de la Policía. Ahí se invirtieron 195.000 millones de pesos para fortalecer los organismos de seguridad . En este nuevo edificio, de 32.453 metros cuadrados, la institución y todas sus especialidades cuentan con más capacidades tecnológicas, de inteligencia e investigación.

Los líos del corredor verde

El Corredor Verde de la carrera 7.ª ha sido durante el 2023 una de las obras bandera de la alcaldesa Claudia López que más polémica han generado. El proyecto ha sido rechazado por sectores políticos, expertos y residentes de la 7.ª. De hecho, cuando el IDU adelantaba la licitación, el proceso fue suspendido de manera cautelar por decisión de un juzgado administrativo. No obstante, el Instituto, mediante una tutela, logró que se levantara esa medida, lo que le permitió adjudicar los tramos entre las calles 99 y 200, además de abrir una segunda licitación para la zona de la 99 a la 24, aunque Carlos Fernando Galán dijo en campaña que lo iba a revisar y luego de ser elegido alcalde pidió no licitarlo. Según el Distrito, con esta obra la avenida Circunvalar mejorará con dos puentes que eliminan cruces semaforizados y congestión, optimizando el flujo hacia el centro: uno en la calle 92 con Séptima y otro en la calle 85 y se resolverá la conectividad en la avenida Chile o calle 72 con la Primera Línea del Metro.

El fin de un billonario litigio

Facebook Twitter Linkedin

El relleno Doña Juana tiene capacidad y vida útil hasta el año 2025 Foto:

Bogotá salió bien librada de un largo litigio entre la Uaesp y CGR, el operador del relleno Doña Juana, que pretendía una indemnización de 1,2 billones de pesos -la más alta demanda contra la ciudad-, por costos e inversiones que debió asumir y que, argumentó, no fueron cubiertos por las tarifas entre 2010, cuando comenzó la concesión, y 2017. Sin embargo, un tribunal de arbitramento no accedió a todas las pretensiones del contratista y condenó a la ciudad a pagar apenas 65.000 millones. Pero la Alcaldía interpuso el recurso de anulación ante Consejo de Estado, que tendrá la última palabra. El Distrito aspira, además, a que CGR tenga que hacer la planta de tratamiento de lixiviados y otras obras. “CGR Doña Juana no se salió con la suya. Ni los bogotanos tendremos que pagar el billón doscientos mil millones de pesos que pretendían ni podrá obtener nueva licencia para seguir operando el relleno más allá del 2024. El principio del fin del relleno Doña Juana empezó”, dijo tras el fallo la alcaldesa Claudia López.

Freno a obras de los regiotram

Facebook Twitter Linkedin

El Regiotram de Occidente conectará a Bogotá con municipios del occidente. Foto: Archivo Particular

Al tiempo con la construcción del metro de Bogotá, los líos que han impedido adelantar los proyectos de Regiotram fueron la noticia predilecta en movilidad durante este año. Uno, por inconvenientes con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), y otro, por solicitudes de cambios del Gobierno Nacional. Por un lado, el proyecto del Regiotram de Occidente ha estado frenado debido a la incertidumbre por la licencia ambiental requerida para que esta iniciativa pase a su fase de construcción, pues la entidad encargada de emitir estos permisos habría optado por archivar la solicitud. Y, como si fuera poco , la disputa entre la alcaldía de Claudia López y el Gobierno Nacional también dejó en veremos las obras del Regiotram del Norte, pues el presidente Gustavo Petro habría solicitado incluir en el proyecto el transporte de carga y no solo de pasajeros, como se ideó en un inicio, para darle mayor utilidad a este medio de transporte en la región.

Asesinatos violentos

Facebook Twitter Linkedin

En esta carrera las autoridades encontraron varios cuerpos sin vida. Foto: Fiscalía General de la Nación

Cinco años se completan desde que la guerra entre las bandas del multicrimen azotan la capital. En 2019, las autoridades reportaron 19 casos de cuerpos torturados, desmembrados y empacados en bolsas plásticas. Luego de la pandemia, en 2022 , el conteo oficial llegó a 22 cuerpos; sin embargo, las cuentas extraoficiales, incluyendo los cuerpos hallados en Soacha, dice que fueron 32 casos. En 2023 se agudizó la guerra entre organizaciones del narcotráfico en Bogotá por el control de las rentas criminales de la droga y la noticia que ocupó los titulares estuvo marcada por los 42 casos de cuerpos manipulados post mortem, término oficial para los mal llamados embolsados. Pero esta guerra también dejó importantes capturas, como la de ‘Satanás’, el líder de los sicarios, cabecillas del ‘Tren de Aragua’ como alias Karina, capturas como las de los 23 criminales de ‘los Lannister’, dedicados a vender tierras irregulares en Ciudad Bolívar y que luego fueron liberados por orden de un juez, entre otras.

REDACCIÓN BOGOTÁ