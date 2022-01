Ya son más de 120 días los que completa un grupo de indígenas de la comunidad emberá en el parque Nacional. Un sitio insigne de nuestra ciudad, patrimonio nacional, pero hoy dejado a su suerte por cuenta de la crisis humanitaria que allí se vive.



Son muchos años los que los emberás llevan acampando en Bogotá, vienen y van según las circunstancias de violencia en sus territorios, de donde la guerra y el abandono los han sacado a la fuerza. Llegan a buscar ayuda a la gran ciudad, con sus mujeres y sus niños. Y la reciben, porque es cierto que la reciben. No están desatendidos, el Distrito se ocupa de ellos y les ha brindado alternativas con albergues temporales, comida, asistencia humanitaria y demás.



Pero, obviamente, eso no es suficiente. Lo suficiente es que puedan regresar a sus tierras, que los dejen vivir en paz, que les permitan mantener sus tradiciones. Y ese ha sido el paso más difícil, porque el pimponeo entre entidades nacionales y distritales solo consigue alejar ese propósito. Y cuando estallan los problemas, como la toma del parque Nacional, entonces surgen los señalamientos de uno y otro lado. Por supuesto que es un problema nacional, la Unidad de Víctimas no pudo con el tema, el Ministerio de Defensa tampoco, el Ministerio del Interior menos y la Alcaldía a duras penas ha convencido a unos pocos de trasladarse a un lugar más digno. Pero solución de fondo no hay. O por lo menos no hasta el momento de escribir esta nota.



Ahora los indígenas vuelven a estar en la palestra pública por el incidente de esta semana, en el que dos mujeres de dicha comunidad, entre ellas una menor de edad, perdieron la vida tras ser arrolladas por un camión de aseo. Sin mediar palabra, ni explicaciones ni investigaciones, los hombres de la comunidad la emprendieron contra el conductor hasta causarle la muerte. Lo asesinaron a sangre fría. Aplicando sus propias normas de ojo por ojo. Un crimen que seguramente quedará en la impunidad porque los indígenas poco o nada colaborarán con las autoridades. Como tampoco lo han hecho para que resuelvan su situación en el parque Nacional.

Así como a los gobiernos les cabe su cuota de responsabilidad por la situación en la que permanecen, a dicha comunidad también le asisten responsabilidades y deberes. Pero en cambio, no permiten el censo, no aceptan muchas de las ayudas que se les ofrecen, atacan a funcionarios públicos, obligan a las mujeres y niñas a ejercer la mendicidad –como lo denunció ante las autoridades la propia alcaldesa Claudia López–, no rinden cuentas y no acatan las leyes en un territorio en el que no tienen jurisdicción. La tragedia de esta semana obliga a mirar las cosas en perspectiva.



Sin voluntad de las partes no hay solución posible. Y los que más sufren son los niños y niñas, obligados a permanecer en un lugar áspero, indiferente y violento para ellos, culturalmente alejados de sus raíces, sin más contacto que el que les ofrece una ciudad dura y acelerada. Lo más grave de todo es que los emberás se han convertido en parte del paisaje de la ciudad y ya por redes sociales la gente empieza a rechazarlos. Craso error.



Los indígenas necesitan de la mirada común de las autoridades, no es un problema del otro, es un problema para la ciudad que tiene la responsabilidad darles cobijo. Pero ellos también deben poner de su parte. Ampararse en exigencias incomprensibles, renegar de las ayudas, violentar a los suyos, oponerse tercamente a cualquier solución sin argumentos y aplicar su propia justicia en un entorno distinto hace que su situación sea más precaria y su futuro más incierto.

ERNESTO CORTÉS

EDITOR GENERAL DE EL TIEMPO

En Twitter: @ernestocortes28