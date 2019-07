Los efectos del acoso sexual a mujeres en TransMilenio

De cada 100 mujeres que usan TransMilenio, 37 han reportado un contacto sexual indeseado. Y esto, en últimas, ha derivado en comportamientos que las ponen a la defensiva: evitan transportarse en él en ciertos momentos del día, viajan en grupos o buscan otras opciones de transporte.



Esta es una de las conclusiones de un estudio de la Universidad de North Carolina en la publicación especializada Journal of Transport and Health.

Esta investigación, que analizó los abusos ocurridos en Bogotá y otros más en el transporte informal de El Alto (Bolivia), halló serias consecuencias para las víctimas de distintos tipos de abuso sexual en los sistemas de transporte.

Muchas de ellas, reseña el documento, tratan de recuperar su tranquilidad ubicándose junto a pasajeros que las hagan sentir seguras (usualmente otras mujeres) o usando objetos como ‘escudos’. Sin embargo, algunas continúan en estado de ansiedad y alerta por un tiempo prolongado.



Gwen Kash, autora del estudio, contempla soluciones como reducir el amontonamiento de personas en el sistema y promover la intervención de otros pasajeros.



Aunque, no considera los vagones o transportes exclusivos para mujeres como una solución a largo plazo.



“Sostengo que debería ser considerada una estrategia a corto plazo porque facilita un mecanismo de defensa ya usado por algunas víctimas: estar cerca a otras mujeres”, afirma Kash.



Adicionalmente, la investigadora alerta sobre un subregistro de casos por dos factores principales: las mujeres temen denunciar por ser señaladas y por no recibir la suficiente atención de las autoridades. Categoriza, también, que los dos actos más frecuentes a los que están expuestas son acoso sexual y tocamientos no consentidos.

Los vagones exclusivos son una estrategia a corto plazo FACEBOOK

TWITTER

Lo preocupante, insiste, es que por medio de entrevistas y encuestas se demostró que estas experiencias cambian radicalmente la forma de transportarse e interactuar con el entorno. “La violencia a la que están expuestas restringe su movimiento y reduce su calidad de vida”, concluye Kash

BOGOTÁ