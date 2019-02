Los dramáticos picos de contaminación que tienen en alerta a Bogotá

Las mediciones del Índice de Calidad del Aire (AQI) por sus siglas en inglés, que reporta en tiempo real las condiciones de contaminación a nivel internacional marcó a las 8 de la mañana de este viernes 15 de febrero, un dramático pico en una de las 13 estaciones con las que cuenta la Secretaría de Ambiente en Bogotá.

Según explicó Daniel Bernal, activista por la calidad del aire, aire Ciudadano y Sapiens Colombia, la estación Carvajal Sevillana, en el sur de la ciudad, reportó un índice PM2.5 de 221, que, de acuerdo a los estándares del AQI, es un porcentaje “muy dañino para la salud”. La recomendación es que debe estar entre 0 y 50.



“El índice internacional ubica en color verde las estaciones que tienen buena calidad del aire, amarillo cuando es regular, naranja mala, roja muy mala y morada, donde estuvo ubicada la estación Carvajal, como grave”, señaló Bernal.

La recomendación del AQI para estos casos es que los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como asma, deben evitar todos los esfuerzos excesivos al aire libre. “Las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos al aire libre”, sugiere la red de monitoreo internacional.



A las 11:34 de la mañana, de las 13 estaciones de monitoreo oficiales de la ciudad, nueve estaban en color amarillo (calidad regular), una en naranja (mala) y tres en rojo (muy mala).

A las 11:34 de la mañana de este viernes 15 de febrero, este era el registro de AQI. Foto: Imagen: www.aqicn.org

Antecedentes

En Bogotá la declaratoria de alertas por la calidad del aire son relativamente comunes. En noviembre del 2014, por cuenta de un gigantesco incendio de llantas que ocurrió en la localidad de Fontibón, en la que se quemaron alrededor de 700.000 neumáticos, el aire se volvió más denso y el olor a llanta quemada se hizo más fuerte en varios sectores, sobre todo en las zonas aledañas a la conflagración. Por esta razón seis localidades tuvieron la declaratoria de alerta naranja.



En el 2017, esta vez debido a intensos incendios en los Cerros Orientales, también se declaró la alerta amarilla. El más reciente fue en marzo del año pasado, cuando, según la secretaría de Ambiente, por cuenta de las condiciones climáticas, también fue necesario declarar alerta amarilla en la capital del país.



Pese a esto, de acuerdo a Bernal, la situación que hoy tiene en emergencia a la ciudad es más grave que las anteriores. Para él son tres las razones que han influido en esta situación: lo obsoleto del parque automotor del transporte de carga que tiene la ciudad, la contaminación que generan los buses del sistema de transporte público y condiciones del clima.



“Sabemos que las medidas de la alerta amarilla son insuficientes. La secretaría de Ambiente recomendó no usar el vehículo particular o compartirlo. También sugirió que en las casas, al momento de barrer, se moje la escoba para evitar que se propague el polvo. Esto no es suficiente, se deben tomar medidas de raíz”, sostuvo Bernal.



Por su parte, TransMilenio señaló que según mediciones hechas por la Secretaría Distrital de Ambiente en 2016, los vehículos que más contaminan en Bogotá son los camiones.



“Estos aportan el 43,60 % las partículas entre 2,5 y 10 micrómetros (PM10) que se encuentran en el aire. Es decir, partículas de polvo, hollín, cemento y metales entre otros. Otras categorías que tiene una participación considerable son las motocicletas con el 9,05 % y los vehículos de transporte especial con el 10,13 %. Por su parte, TransMilenio, en su componente troncal, aporta apenas el 1,80 % de material particulado PM10”, explicaron.



