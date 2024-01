Los días de lucha de un bombero en medio de las llamas de los cerros de Bogotá

“Nosotros entramos al turno, pero no sabemos cuándo saldremos. Nuestra vida se pone en riesgo desde que salimos de la estación”. Estas fueron las palabras del cabo Freddy Andrés Noguera Plazas, de 46 años, uno de los jefes de brigada de los Bomberos de Bogotá, quien por más seis días ha luchado por apagar las llamas de los cerros orientales.



(Le puede interesar: En vivo: así se ven desde el aire puntos de incendio de los cerros orientales en Bogotá).

El alcalde Carlos Fernando Galán coordina todos los preparativos con las diferentes organizaciones para continuar los trabajos de mitigación del incendio en los cerros orientales hoy 26 de enero del 2024 en el nuevo PMU . Foto @mauriciomorenofoto / MAURICIO MORENO CEET EL TIEMPO Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Freddy, con su uniforme lleno de hollín, le contó a EL TIEMPO que durante la mañana del 22 de enero se encontraba terminando su turno de 24 horas, cuando hacia las 8 a. m. fue alertado junto con su grupo de una enorme conflagración cerca de la quebrada La Vieja.



“Con los muchachos nos quedamos a reforzar, así ya hubiéramos terminado nuestro turno. Cuando llegamos al punto nos tocó subir por aproximadamente dos horas hasta el alto de la Cruz, y otra hora y media para llegar al foco del incendio”, comentó.



La ardua caminata por los cerros estuvo acompañada de un uniforme que pesa, en promedio, 25 kilos, además de todo el equipo que deben cargar, como motobombas, motosierras, seis litros de agua, alimentación, entre otros elementos. Algunos, incluso, tuvieron que hacer varios viajes para garantizar que arriba tuvieran todo lo necesario.

(Puede leer: ¿Qué pasará con la ciclovía de Bogotá? El IDRD responde tras los incendios forestales).

1.136 uniformados de Bomberos, Policía y Ejército atienden la emergencia. Seis aeronaves realizan descargas de agua sobre las 25 hectáreas de bosque que se han quemado FACEBOOK

A esto se sumaron las condiciones de clima que enfrentaron, el cual para Bogotá puede ser de hasta 25 grados por estos días, si es de día, o de menos de cinco grados si es de noche.



“Por momentos había cansancio físico y mental, deshidratación, hambre. En los cerros hay lugares de difícil acceso a donde nos toca llegar. Normalmente se muestran las carpas del puesto de mando unificado, pero en realidad dentro de la montaña las cosas son diferentes”, relató.



Luego, cuando ya ubicaron las llamas, el principal objetivo fue buscar fuentes hídricas naturales, como pequeñas quebradas, para reunir el agua suficiente y así empezar su lucha contra el fuego, que se fue expandiendo a pasos agigantados, llegando a afectar 25 hectáreas.



Allí Freddy estuvo hasta la noche del martes, tomando pequeños descansos, solo cuando el cuerpo lo necesitaba. Tras más de 30 horas, pudo dirigirse a la estación ubicada en el centro para dormir, con el fin de prepararse para seguir enfrentando la emergencia al siguiente día.

Aumentaron los incendios forestales activos en Bogotá Foto:

(Además: Llueve en zonas de Nemocón donde esta semana hubo incendios forestales).

En la mañana del miércoles, el cabo se dirigió nuevamente con su equipo de cinco uniformados a la quebrada La Vieja. Sin embargo, unos minutos después alertaron de una nueva conflagración, esta vez en el cerro El Cable, así que movilizó a su equipo a la nueva emergencia.



“Ingresé allá para ayudar a los 10 bomberos que había de otras dos estaciones. Fue difícil arribar porque la camioneta 4x4 solo llegó hasta cierto punto, ahí empezó otra caminata”, relató.



Freddy añadió que este incendio tenía otra característica, y es que estaba amenazando algunas estructuras, como antenas de señal y una estación de Policía. Los bomberos, al llegar, empezaron a luchar contra el incendio, creando una línea de defensa, que significa “hacer un camino” alrededor de las llamas, evitando que se propaguen.

Bogotá. 23 de enero de 2024. Desde tempranas horas la mañana, Bomberos, Defensa Civil y la Brigada de Ingenieros de las fuerzas militares, realizan acciones para detener el incendio que inició desde tempranas horas de la mañana del 22 de enero de 2024. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

“A veces se ve que bajan las llamas, pero el fuego sigue ardiendo porque hay un colchón de materia orgánica, que es un cúmulo de hojas y ramas, y puede llegar a estar hasta a 80 centímetros de profundidad. Parece un cigarrillo encendido ahí debajo”, explicó Freddy.



Narró que durante más de 24 horas “el fuego les ganó la batalla y sobrepasó las líneas de defensa”. Dos de sus hombres resultaron heridos por la caída de una piedra, pero aun así, “con dificultad para caminar”, siguieron trabajando.



El viernes en la madrugada, tras casi dos días, Freddy y su equipo bajaron a descansar, pero sabían que no se acabaría ahí, que pronto tenían que regresar al servicio, así no fuera en este mismo punto. “Es un juego de sentimientos fuertes, pero por encima de nosotros ponemos a nuestra comunidad. Ya no sé cuántas horas han pasado”, concluyó.





LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

