Los detalles que rodean la desaparición y el hallazgo del arquitecto Juan Camilo Burgos

Las autoridades le siguen la pista a la misteriosa desaparición de Juan Camilo Burgos, el arquitecto que fue hallado este lunes a las afueras de Bogotá, luego de que su paradero fuera desconocido por más de seis días.



(Le recomendamos leer: Encuentran a arquitecto Juan Camilo Burgos, quien estaba desaparecido en Bogotá).



Su familia había reportado su desaparición desde el pasado 28 de febrero, cuando el profesional se encontraba visitando a unos clientes en la calle 72 con carrera séptima, en pleno corazón del centro financiero de Bogotá.

Versiones de los hechos señalan que el arquitecto, de 32 años de edad, habría estado en la zona, pero que su rastro se habría perdido desde la 1:30 de la tarde de ese miércoles.



Familiares de la víctima aseguran que contactaron a sus amigos desde el momento de su desaparición, pero ninguno de ellos pudo dar respuesta sobre la ubicación del hombre.



"Supuestamente, iba a visitar otros clientes, pero, curiosamente, es en ese momento cuando su celular deja de emitir señal y él no vuelve a responder nunca más", comentó Diego Burgos, hermano del arquitecto, en diálogo con EL TIEMPO.



(Le podría interesar: Esto fue lo último que hizo arquitecto Juan Camilo Burgos antes de desaparecer en la 72).



Para sus seres queridos, la angustia de no saber dónde estaba Burgos se había convertido en un suplicio. Además, aseguran que no conocen las razones de la desaparición del hombre, puesto que él no sufría de ninguna enfermedad, ni mental, ni física.



“Nosotros sabemos que él estaba muy estresado por su trabajo, pero era un estrés normal, como el de cualquier profesional”, dijo su hermano.

Facebook Twitter Linkedin

Arquitecto Juan Camilo Burgos, desaparecido en Bogotá. Foto: Archivo particular

Lo único que se sabía del joven arquitecto era que el día en que se desapareció vestía un pantalón tipo jogger de tela azul y un buzo de capota color negro.



Sin embargo, este lunes, su familia confirmó que el hombre había aparecido "en condiciones inusuales y que estaba desorientado fuera de la ciudad de Bogotá".



En un comunicado, Diego Burgos aseguró que su hermano estaba recibiendo atención médica y que las autoridades estaban trabajando en una investigación para determinar las causas de su desaparición.



(Además: Niños desaparecidos en Bogotá en 2023: ¿Qué hay detrás de esta problemática?).



"Dada la naturaleza de su estado al ser encontrado y las circunstancias que rodean su desaparición, se están llevando a cabo todas las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos", comentó el familiar del joven arquitecto.



Así mismo, aseguró que tendrán un momento de privacidad con su familia para "sobrellevar" los momentos de angustia y para que Juan Camilo Burgos pueda recuperar su bienestar.

Facebook Twitter Linkedin

Burgos vestía un pantalón y un buzo negro cuando desapareció. Foto: Archivo particular

"Permanecemos eternamente agradecidos por la solidaridad y el esfuerzo colectivo que resultó en encontrar a Juan con vida. Deseo que ninguna persona tenga que pasar por lo que mi hermano, mi familia y yo hemos vivido estos días", concluye Diego Burgos en el comunicado.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...