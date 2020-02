Los detalles detrás del falso embarazo de una mujer en Bogotá

Durante nueve meses, una mujer de 38 años de edad le fingió a su compañero sentimental que estaba embarazada.



Con imágenes de ecografías que bajaba de Google y supuestas citas médicas de control, mantuvo convencido a su joven pareja, de unos 25 años, a su suegra y al resto de la familia paterna de su estado de gravidez.

Como contó este martes una hermana del compañero sentimental de esta mujer, la familia estaba muy ilusionada con el nacimiento del primer sobrino, a tal punto, según contó una, que le habían comprado cuna, coche y elementos de aseo para el bebé.

Pero en la medida que el tiempo pasó, la mentira se fue volviendo insostenible. Por eso la mujer acudió a inventarse que había sido drogada y le habían robado el bebé. Y como prueba tenía en una bolsa con algo que parecía sangre y una placenta.



El caso conmovió a miles de bogotanos, tuvo en alarma a las autoridades capitalinas y varios sitios de noticias cayeron en la mentira. El propio general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía Metropolitana, acudió al hospital de Kennedy para hablar personalmente con la mujer y sus familiares.



No obstante, había algo que no cuadraba. En un espejo del apartamento donde vivía junto con su compañero estaba escrito en rojo ‘no llamar a la policía’.



Las sospechas aumentaron cuando la pareja les informó a las autoridades que nunca la había acompañado a alguna cita de control médico.



Pero, además, ella se resistía a que un médico la atendiera, aunque vivía en un conjunto residencial en el sector de Timiza, cerca del Hospital de Kennedy. Después de tanto decirle, fue llevada al hospital, pero allí siguió insistiendo en no ver un médico. Al final, lograron que se dejara tomar una muestra de sangre, que luego fue llevada a los laboratorios.

La mujer nunca estuvo embarazada, fue la contundente revelación que el secretario de Seguridad, Hugo Acero FACEBOOK

Esto fue lo que permitió confirmar las sospechas sobre el falso embarazo y, de paso, que tampoco era cierta la historia de que la habían drogado para robarle a su bebé. “La mujer nunca estuvo embarazada”, fue la contundente revelación que el secretario de Seguridad, Hugo Acero, hizo cerca de las 10 de la noche del pasado lunes.



Y si bien en el país ya se presentó un caso similar, ocurrido en 1997, en Barranquilla, con una adolescente que fingió estar embarazada de ocho pequeños, sí llevó a las autoridades distritales y a médicos a preguntarse qué puede llevar a una mujer a fingir un embarazo.

Qué dicen los expertos

Rodrigo Córdoba, director del programa de psiquiatría de la Universidad del Rosario, afirma que detrás de un embarazo fingido pueden existir varias causas, todas emocionales, que permiten presentar esto como un síntoma en el cual claramente se detectan trastornos.



Uno de ellos es la pseudociesis, en la cual la mujer da por hecho que tiene un embarazo e, incluso, llega a experimentar manifestaciones y síntomas propios de dicha condición, incluidos cambios físicos. “Esto en realidad es un trastorno mental específico”, dice el psiquiatra.



Pero también puede ser consecuencia de un delirio, que es la condición en la cual la persona tiene incapacidad para diferenciar la realidad interna de la externa, al punto de que percibe el falso embarazo como un hecho con el cual convive.



“Esto, por lo general, forma parte de cuadros psicóticos reales y en esencia son ideas delirantes que no solo se dan por hecho sino que se viven con rigor”, insiste el psiquiatra.



Otro motivo para fingir una gestación es la aceptación social. “Este cuadro se da cuando existen características de personalidad en mujeres que persiguen algún tipo de ganancia secundaria, como beneficios que por otra vía no son posibles con su pareja, así como fortalecer vínculos familiares o también preocupaciones del entorno hacia ella, como llamar la atención, por ejemplo”, remata Córdoba.



Sandra Herrera, psicóloga clínica, se identifica con Córdoba y dice que cuando se presentan estos casos se requiere la intervención de los equipos de salud para enfrentar la situación de manera integral y no solo desde el plano normativo o judicial. Detrás de estas situaciones, según la especialista, subyacen trastornos emocionales que requieren atención.



“Toda persona que hace este tipo de cosas debe ser acogida por un sistema sanitario para recibir tratamiento especializado”, concluye Herrera.



EL TIEMPO pudo establecer que la mujer va a recibir apoyo psicológico, mientras las autoridades de policía y administrativas estudian si en este caso cabe la posibilidad de una sanción económica, por lo que significó todo el desplazamiento de ambulancia y organismos de seguridad y de justicia.



“El Código de Policía, en al articulo 35, dice que el mal uso de las líneas de emergencia y sistemas de emergencia en tiempo real tiene una sanción de 833.000 pesos, además de un proceso pedagógico al que la persona debe asistir”, explicó Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central.



Sin embargo, en este caso no aplicaría un proceso penal por falsa denuncia, ya que la información llegó a través de una llamada de la familia al cuadrante y no por una noticia criminal.

BOGOTÁ

*Con información de la Unidad de Salud de EL TIEMPO