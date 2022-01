Tras el fallecimiento de Ermilda Tunay Sintua, mujer embarazada de 36 años, y su hija Sara Camila García Tunay, de 21 meses, en un accidente de tránsito en la vía Funza-Siberia la noche del martes, y el posterior linchamiento de Hildebrando Rivera, de 60, las autoridades asumieron la investigación de ambos casos.



Por un lado, la Policía de Carreteras hizo una recolección de pruebas en la zona del accidente y efectuó varias entrevistas a testigos del hecho con el objetivo de esclarecer las causas del siniestro vial. Asimismo, la Fiscalía General de la Nación asignó a un grupo especializado de funcionarios para que adelanten las investigaciones por el caso de justicia por mano propia que ocasionó la muerte del conductor del camión.

¿Hubo negligencia?

En grabaciones captadas por personas que se encontraban sobre la vía Funza-Siberia se ven los momentos posteriores al accidente. En uno de los videos se evidencia la presencia de agentes de la Policía de Tránsito y de otros civiles. Unos y otros, en medio del caos, gritan y tratan de apartar a los agresores de Rivera.



De acuerdo con Ricardo Rodríguez, cuñado de Rivera, uno de los motivos por los cuales Hildebrando pudo haber tomado la decisión de bajarse del camión, fue notar la presencia de las autoridades. “Creo que él se confió, Hilde pensó que la Policía iba a tranquilizar la situación, pero no fue así. Sin embargo, eso no exime el comportamiento de los indígenas”.



La Policía aseguró que habrá procesos en caso de que se verifique omisión en la atención al caso. “Si durante estas actuaciones se presentó algún caso de omisión por algún funcionario de la Policía, la inspección adelantará las acciones correspondientes”, aseguró el coronel Carlos Oviedo, coordinador del servicio de Policía.



Por su parte, el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que los dos uniformados que se encontraban en ese momento también fueron agredidos. “Nosotros llegamos con la Policía de Tránsito al lugar de los hechos. En el procedimiento, un oficial y un mando medio fueron agredidos por estos mismos indígenas. Hoy tenemos a un capitán que está con 30 días de excusa de servicio por los golpes que recibió. Estamos con Fiscalía, Policía de la Sabana y Policía Judicial apoyando la investigación”, dijo en rueda de prensa.



Sobre las pesquisas, Rodríguez espera que el caso no quede en la impunidad e hizo un llamado a las autoridades judiciales. “Con la Fiscalía no hemos tenido mucho contacto, nos llamó alguien muy importante del ente investigativo y sabemos que hay personas trabajando en el caso. Lo que rogamos es que sea la justicia ordinaria quien se encargue de esclarecer ambos casos”, dijo.



“El hecho deberá ser investigado y juzgado por los punibles de homicidio, conforme lo dispone la ley ordinaria, la cual desplaza a la jurisdicción indígena, toda vez que los hechos no se produjeron en el interior de la comunidad y una de las víctimas no es sujeto de sus normas”, le dijo a EL TIEMPO el penalista Oswaldo López Santos.



Los familiares también se refirieron al choque que provocó la muerte de Ermilda y Sara Camila. “Mis condolencias por la muerte de los integrantes de la comunidad, lamentamos mucho el fallecimiento de la mamá, de su hija y del bebé que esperaba. Insistimos en que fue un accidente”, señaló.



Al respecto, también habló Sebastián Rivera, hijo del conductor. “Para qué tomar la justicia por mano propia si ahí ya estaban las autoridades. En el audio que él envió se escucha que jamás intentó huir”, indicó. Las exequias de Hildebrando Rivera se realizarán hoy a las 3 de la tarde, en el municipio de Guasca, lugar que decretó tres días de luto como homenaje.



Desde su llegada, líderes de la comunidad han exigido al Gobierno Nacional y al Distrito una solución digna de vivienda . Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Por el lado de Ermilda, quien era gestante, y su hija Sara, son pocos los detalles que se conocen debido a que los familiares no han entregado declaraciones a los medios y al hermetismo de esta comunidad tras su fallecimiento. Por ahora, se sabe que en la noche del accidente la mujer regresaba del Portal 80, donde se rebuscaba la vida; además, que la familia se encontraba en la UPI La Florida desde hace dos meses.



Una de las preguntas que surgió en las últimas horas es si los líderes de la comunidad emberá de La Florida estaban dispuestos a colaborar con la investigación.



Miembros de la comunidad hablaron de este suceso y explicaron el motivo de la reacción. “La familia de ella lo hizo por el dolor profundo de lo que pasó. Para ellos, lo que ocurrió fue un acto de irrespeto”, dijo Mariano Campo Arce, líder emberá en la UPI La Florida.



No obstante, Campo Arce manifestó que están dispuestos a colaborar. “Lo que hemos hablado es que toca llegar a acuerdos con las autoridades y con la Policía para articular y revisar lo que ha sucedido con los tres muertos. En este caso hay que esperar la reunión con las entidades”, señaló el líder de la comunidad.



De hecho, en la mañana del miércoles, líderes indígenas de la UPI La Florida permitieron el ingreso de agentes del CTI de la Fiscalía a este espacio.



Los emberás tomaron la decisión de abandonar este refugio por no ofrecer “garantías de seguridad necesarias” y explicaron que regresarán al parque Nacional en las próximas semanas.



Uno de los motivos que esgrimen los indígenas para abandonar este espacio es la distancia que los separa de las avenidas principales. Argumentan que solo cuentan con dos salidas: la carretera que conduce a la vía Funza-Siberia o la ciclorruta del puente de Guadua, que los saca a la calle 80.



“El año pasado hubo cuatro accidentes porque estamos muy lejos, la comida no es suficiente y nos toca salir a buscar”, señaló una mujer emberá en Arriba Bogotá.



La alcaldesa habló

En un consejo de seguridad en Engativá, Claudia López le hizo un llamado a la Fiscalía y pidió judicializar en el menor tiempo posible a los responsables del homicidio de Rivera. “Para Bogotá es inaceptable que sucedan estos casos”, dijo.



De igual forma, la mandataria señaló al Ministerio de Defensa y a la Unidad para las Víctimas por la situación que atraviesan las comunidades indígenas que están asentadas desde septiembre del año pasado en el parque Nacional.



“El accidente es doloroso, pero es que los indígenas no deberían estar deambulando por una carretera en Funza, deberían estar en sus resguardos. (...) Si en Colombia no hay paz y seguridad, en las ciudades vamos a seguir recibiendo desplazados. Mindefensa y la Unidad para Víctimas, es necesario que concreten el retorno seguro de la población antes de febrero”, dijo.



Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, respondió a estas declaraciones. “Lamentamos que el Puesto de Mando, citado para avanzar en el retorno de los emberá, haya sido aplazado debido a que la alcaldía incumplió la cita acordada”, dijo.



“Ramón no haga el ridículo ni se invente mentiras. Nadie citó hoy PMU. Pero, para que no tenga más excusas ni evasiones, queda citado para mañana a las 9 en mi oficina. (...) Lo espero sin falta”, dijo López.

REDACCIÓN BOGOTÁ