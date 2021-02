Los principales debates en el Concejo esta semana

La agenda del Concejo de Bogotá estuvo movida en las sesiones de la primera semana de febrero. Plan para la reactivación económica de la capital y la moción de observación al secretario de salud que no prosperó fueron las principales discusiones del ente gubernamental. Las sesiones fueron virtuales acorde a las medidas de bioseguridad del Distrito.



Reactivación económica en Bogotá

Tras el levantamiento de la alerta roja en la capital, el Concejo de Bogotá debatió el pasado jueves un plan para reactivar la economía y comercio de la ciudad, que estuvo seriamente afectado durante el segundo pico de la pandemia.



Los tres puntos que tuvieron prioridad fueron: la reactivación económica y comercial de acuerdo a las medidas de mitigación del covid-19; apoyo al sector de hotelería, turismo, bares y restaurantes; y otros espacios que involucran el comercio y el empleo en Bogotá.



Varios de los concejales argumentaron que la economía en la ciudad está en crisis, pues las personas están perdiendo sus empleos y muchos comercios están cerrando por los parones comerciales que se dan producto las medidas tomadas durante la pandemia. El cabildante del Centro Democrático, Oscar Ramírez Vahos, aseguró que casi 60 mil empresas han cerrado en once meses, por lo que es necesario apoyar el sector económico.



El concejal, autor del plan de Reactivación Económica en Bogotá, Martín Alzate, dijo que el gobierno nacional no está planteando estrategias para responder a las necesidades de urgencia en la capital. Sin embargo, el cabildante opositor Andrés Forero criticó a la alcaldesa Claudia López, pues según él, la Alcaldía de Bogotá ha perseguido al comercio formal durante la pandemia y ha visto al empresario como un "enemigo".



Por su parte, los concejales de la Alianza Verde Lucía Bastidas y Diego Cancino afirmaron que este problema afecta de una manera directa a las mujeres, que se han visto más afectadas con la falta de trabajo. Por ello, es fundamental “feminizar el empleo y políticas públicas claras para enfrentar la pobreza de las mujeres”, dijo Cancino.



El debate se hizo ante la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público, y contó con la presencia de representantes del Distrito, organismos de control y grupos del sector comercial.

Moción de observación al secretario de salud

Tras 11 horas de debate en la sesión virtual del Concejo, fue negada con 15 votos a favor y 27 en contra la moción de observación que buscaba sacar del cargo al secretario de salud de Bogotá Alejandro Gómez, quien estuvo presente y se defendió. La alcaldesa Claudia López criticó a los cabildantes que apoyaron la moción.

En el @ConcejoDeBogota después de once horas en Sesión Plenaria fue negada la Moción de Observación al Secretario Distrital de Salud @AlejandroGL2014 con 15 votos por el Sí y 27 por el No — Concejo de Bogotá (@ConcejoDeBogota) February 4, 2021

Los 15 concejales que respaldaron la moción consideraban que hay una incertidumbre por parte del ente gubernamental en el manejo del plan de vacunación en Bogotá. “Sabemos que el plan de vacunación no va a estar completo este año y que tenemos que adaptarnos a vivir con esta pandemia, el riesgo del virus, el contagio y el colapso del sistema hospitalario permanentemente”, aseguró la concejal de la coalición Colombia Humana, Susana Muhamad, en un comunicado de prensa.



Otras razones en las que se basaron para votar a favor eran que no se vio un plan de manejo para mitigar los efectos de la pandemia durante el primer y segundo pico. Tampoco se mostraron conformes con las respuestas de Gómez durante los 5 días de controles políticos en el Concejo, exigiéndole al Distrito que fortalezca los mecanismos de rastreo del virus.



En el otro lado, los concejales en contra de la moción de observación, de mayorías del partido de gobierno local, Alianza Verde, argumentaron que el secretario y el Distrito han hecho un buen manejo en estrategias de salud pública para mitigar el contagio de covid-19 en la capital. Además, aseguraron que las cifras los respaldan, pues de los 616.843 casos positivos en Bogotá, solo 7.040 tuvieron que ser internados en centros médicos, asegura la concejal María Clara Name.



Por su parte, Alejandro Gómez mostró ante el Concejo el plan de manejo de vacunación de Bogotá y las estrategias desde el sector salud de cara al levantamiento de la alerta roja hospitalaria en Bogotá, tras superar el segundo pico de la pandemia en la ciudad.



Este debate no cayó bien a la alcaldesa Claudia López, quien criticó a los concejales promotores de la moción contra su secretario. López señaló de “mezquinos y oportunistas” a los 15 concejales que votaron a favor, además de decir que el debate fue promovido por “uribistas y petristas”.

Otras discusiones

Durante las sesiones de la semana, se aprobaron o discutieron otros temas en el cabildo de Bogotá. Se aprobó el proyecto para pagar a practicantes y pasantes en puestos distritales. Además hubo peticiones a la alcaldesa de aplazar, para el segundo semestre del año, el pago del impuesto predial y vehicular , dada la recién salida del segundo pico de la pandemia que provocó dificultades económicas en algunos sectores de la ciudadanía.



