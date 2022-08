Luego de que un juez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidiera levantar las medidas cautelares que suspendieron de forma provisional el Plan de Ordenamiento Territorial (2022-2035) Bogotá reverdece, no ha parado la lluvía de opiniones frente a la situación que desde el 31 de diciembre de 2021, cuando la alcaldesa expidió por decreto el POT, tiene enfrentados al Uribismo, particularmente al hoy senador Miguel Uribe, y a Claudia López.



(Le puede interesar: POT de Bogotá: Se caen las medidas cautelares que suspendieron su aplicación)

Frente a las medidas cautelares del POT: Surtió efecto la mermelada de Claudia López.



Lo que un juez decidió en derecho, otros lo revocan por interés.



Varios magistrados con familiares en la Alcaldía.



Magistrados tenían lista la decisión, ni siquiera hubo deliberación. — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) August 25, 2022

Una vez se conoció la decisión jurídica del Tribunal el primero en reaccionar fue precisamente Miguel Uribe, el senador del Centro Democratíco que instauró la demanda en contra del POT porque según su argumentación, no se habían dado los tiempos reglamentarios para una discusión de fondo sobre el proyecto en el Concejo de Bogotá.



“Es lamentable que lo que un juez decretó en derecho lo revoquen otros por interés. Surtió efecto la mermelada de López pues varios de los familiares de los magistrados que tomaron esta decisión trabajan hoy en la Alcaldía, incluso deja mucho que desear que ni siquiera hubo deliberación por parte de los magistrados pues una de ellas se declaró impedida pues si hija trabaja en la Secretaría de Planeación”, señaló Miguel Uribe.



En adición a ello, el senador de derecha dijo que cree que la decisión ya estaba lista, que no hubo deliberación y que el fallo demuestra la influencia política de López en el Tribunal. No obstante, la mandataria de la capital no se quedó callada ante las declaraciones de Uribe, con quien mantiene una relación tensa desde años atrás por las diferencias ideológicas sobre el futuro de la ciudad.

Mediante sus redes sociales, Claudia López dijo que Miguel Uribe no solo era un politiquero sino que además era un “anti bogotano” y un calumniador. “Ni los magistrados ni yo somos de su estirpe”, enfatizó la mandataria.



Pero ahí no quedó la discusión. López dijo, “muy a su pesar Bogotá tiene un POT que la reverdece, que hace justicia social y no negocio de tierras, que hace vivienda digna y no casas de miseria.Bogotá derrotó su infamia”.

Además de politiquero y anti bogotano no sea calumniador.

Ni los magistrados ni yo somos de su estirpe.

Muy a su pesar Bogotá tiene un POT que la reverdece, que hace justicia social y no negocio de tierras, que hace vivienda digna y no casas de miseria.

Bogotá derrotó su infamia. https://t.co/L2VrHQhUof — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) August 25, 2022

Sin embargo, luego de este fallo en favor de López y su POT, uno de los elementos que más preocupa es el costo económico que pudo haber dejado la suspensión que se extendió por tras meses. No obstante, expertos como Ómar Órostegui, director del centro de pensamiento Futuros Urbanos, señaló que esto no se puede calcular a ciencia cierta porque durante ese tiempo Bogotá tuvo los mecanismos que estaban contemplados en el decreto 190 de 2004.



Pero aclaró el experto que lo cierto es que lo que sí se vio afectado por los procesos jurídicos que adelantó el senador Uribe, fue la reglamentación de muchos temas importantes para la ciudad. Por su parte la Secretaría de Planeación trabaja para establecer cuáles pudieron haber sido las afectaciones reales que las medidas cautelares tuvieron sobre la ciudad y la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial.

Una fuerte arremetida

En medio de un evento que la alcaldesa lideró el pasado sábado desde la localidad de Usme dio unas fuertes declaraciones en contra del ‘uribismo’ y el ‘peñalosismo’ en las que señaló que la época en la que estas dos corrientes políticas obtenían votos a costillas de la gente humilde ya se había acabado.



"A los señores del 'uribismo' y del 'peñalosismo' que han hecho tanto por tumbar el POT porque les irrita que Bogotá tenga vivienda digna, y no a ellos negocios en sus bolsillos y les irrita que tengamos una ciudad cuidadora del medio ambiente y de la gente porque a ellos lo que les gusta y les da plata es la ciudad depredadora; esta ciudad señores del 'uribismo' y el 'peñalosismo' los derrotó porque ganó el cambio y el cambio va a seguir y el POT va a seguir y la ciudad cuidadora va a seguir y la vivienda digna va a seguir, porque no vamos a seguir siendo una Bogotá depredadora para que ustedes ganen a costillas de la pobreza de la gente más humilde de Bogotá”, anotó.



No obstante la alcaldesa no terminó ahí y por el contrario siguió lanzando dardos en contra de sus principales detractores. "La época en la que ustedes ganaban votos y plata a costillas de la gente, señores del 'uribismo' y del 'peñalosismo', se acabó tengan eso clarito y no vamos a permitir que vuelva".



López se mantuvo firme y siguió, "aquí (Bogotá) desde 2019 y en este año, en esta elección ganó el cambio, ganó la justicia social, la justicia ambiental y no vamos a permitir que ustedes y sus trampas y sus leguleyadas y su politiquería devuelvan a Bogotá y a Colombia a la miseria, el cambio señoras y señores llegó para quedarse y lo vamos a cuidar con toda", enfatizó la alcaldesa.



REDACCIÓN BOGOTÁ