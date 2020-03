Los 'coronakits' y otras prácticas en medio de la pandemia en Bogotá

Kit Coronavirus, así, con ese nombre los comerciantes comienzan a 'hacer su agosto' vendiendo en conjunto, guantes, tapabocas y geles en las calles para que la gente se haga a una especie de escudo contra la enfermedad. Lo que no se sabe es cuál es su procedencia y si son seguros.

"Es sábado estábamos dando una vuelta con mi novia en Usaquén y vi a dos hombres, uno vendía el Kit Coronavirus que era tapabocas, desinfectante y guantes y a otro que gritaba: Cuide usted su vida , no se deje coger la noche, compre sus tapabocas", contó un ciudadano.

También sobre la avenida Novena con calle 134 se ve un maniquí vestido con elementos de protección para la gripa y un aviso que promociona, en conjunto, la adquisición del mismo.

La verdad que hay seres humanos oportunistas para beneficiarse de desgracias, miren este hijo del diablo. Vendiendo por $2800 un maldito #coronakit vea usted mismo l9 que cotiene. (2 fotos) pic.twitter.com/nnd7lqKBMp — PaolaK (@PAOLAKHOURY) March 6, 2020

Por redes sociales también se conoce que en algunos sectores de la ciudad los ciudadanos han concurrido a almacenes y plazas para aprovisionarse de víveres y elementos de aseo.

Abusos en los precios

-“¿Señor tiene tapabocas N95, esos que sirven para protegerse del Coronavirus?”.

- “No señora, los vivos se apuraron más que usted y compraron por docenas, ahora están cobrando el triple”.



Esa es una conversación que se ha tornado repetitiva cuando los ciudadanos se acercan a una droguería para tratar de abastecerse de este elemento como forma de prevenir la adquisición del virus cuando llegué a Bogotá.



Incluso, por internet, el precio de estos elementos también ha aumentado de forma desproporcionada. “Antes de que se agravara todo el tapabocas N95 costaban 18.000 pesos y ahora, por el mismo, están cobrando a 80.000. Eso es un abuso”, dijo un ciudadano.



EL TIEMPO consultó la situación con la Secretaría de Salud por este tema y aunque aún no se ha radicado quejas formales sí se sabe que en el Ministerio de Salud ya está alertado y que va a poner en conocimiento de la Superintendencia esta situación.



Y aunque es normal que en el tema de oferta y demanda los precios aumenten, lo que no está bien son los abusos y los aumentos de hasta un 300 %.



Para Marisol Sánchez, directora de la Cámara de Dispositivos Médicos e Insumos para la Salud de la Andi, “la situación actual deja ver que la producción nacional, e incluso mundial no están siendo suficientes para atender la demanda de tapabocas”. Pero destacó ante medios de comunicación que las empresas nacionales están aumentando sus esfuerzos para incluso suplir mercados otros países.

* Si usted ha visto los coronakits envíenos la foto y su experiencia a carmal@eltiempo.com

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com