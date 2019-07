Qué son los controladores semafóricos que tienen en jaque a Bocarejo

El destino que tendrán 471 controladores de semáforos cuya vida útil se estima en entre 7 y 17 años, y que según la Procuraduría General de la Nación se deberían utilizar en el Sistema de Semaforización Inteligente (SSI) que se está instalando en Bogotá, es uno de los argumentos que tuvo el Ministerio Público para destituir en primera instancia al secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, por 10 años para ocupar cargos públicos.

La sanción no dejó de sorprender al propio Bocarejo, quien anunció que apelará la decisión para dar las explicaciones del caso.



La historia de los controladores se remonta a enero de 1999 y noviembre del 2011, lapso en el que fueron comprados 333 de estos aparatos –unidades electrónicas del semáforo que garantizan el derecho de paso o prelación a actores viales como carros, motos, bicicletas y peatones–, cuya vida útil era de hasta siete años. Otros 138 adquiridos entre abril del 2013 y febrero del 2017 deben durar hasta 17 años, según un documento que reposa en el portal de contratación.

Desde el momento en que se abrieron los prepliego y antes de adjudicarse este contrato, para la Procuraduría era importante conocer el futuro de los mismos y sugería que la empresa que ganara la licitación los usara en la nueva red de semaforización.



En consecuencia, la Secretaría de Movilidad puso esa cláusula durante el proceso, pero recibió 28 observaciones por parte de las firmas interesadas en participar que advertían que dicha anotación favorecería directamente a un proveedor (Siemens), dejando a los demás en desventaja. Tras estudiar las observaciones, el Distrito optó por licitar el cambio de los controladores y buscar usos alternos a los que estaban empleando y que tenían vida útil.



Por eso en la Alcaldía no se entiende que a pesar de reconocer que a los controladores se les dará uso, el Ministerio Público insista en que solo se puedan utilizar en la nueva red, pues de no ser así se generaría un detrimento patrimonial cercano a los 13.000 millones de pesos. Según el organismo “corren el riesgo de quedar almacenados sin que se aproveche su vida útil y el paso del tiempo los deteriore hasta el punto de perder todo su valor”.



En un estudio realizado por la Secretaría de Movilidad para determinar qué le resultaba más costoso a la ciudad, si cambiar todos los controladores –incluidos los 471 que todavía tienen vida útil– o mantenerlos en uso, a riesgo de no ser compatibles con el nuevo sistema, el informe concluyó que a lo largo de los 20 años de vida útil que tienen los dispositivos se compensa la inversión inicial de cambiarlos todos.

Sobre el futuro de estos computadores, EL TIEMPO estableció que existen convenios con el IDU para utilizarlos en futuras obras o intersecciones. Por ejemplo, 120 de estos aparatos serán entregados próximamente a esa entidad.

Falta de planeación

Otra de las razones de la Procuraduría para la dura sanción al Secretario se fundamentó en supuestas “fallas de planeación” en la implementación de la semaforización. Para el ente de control, Movilidad, en cabeza de Bocarejo, “inició el proceso de licitación, y hasta la adjudicación del contrato lo llevó sin tener diseñado el sistema de comunicaciones para la semaforización inteligente, el cual es contemplado como soporte fundamental para su funcionamiento. Y esto demuestra que existía una clara posibilidad de que su ejecución se iniciara sin contar con ese apoyo tecnológico”.



Sobre esto, el Distrito argumentó que en la consultoría previa se definió el tipo de sistema de comunicación que se requiere. “Fruto de la buena planeación, hoy los dos proyectos avanzan en paralelo: la red de comunicaciones está funcionando y soporta el nuevo sistema semafórico y se han desplegado más de 400 puntos de los más de 1.200 proyectados en el contrato”, dicen desde la Administración Distrital.

Es pertinente recordar que esta licitación, adjudicada en diciembre del 2017, quedó en manos del consorcio Movilidad Futura 2050, conformado por Siemens y Sutec Sucursal Colombia. Con una inversión de $ 173.000 millones. La ejecución empezó en agosto del 2018.

Apelarán el fallo

Esta inhabilidad cobija, además del secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, a Diana Lucía Vidal Caicedo, subsecretaria de Servicios de Movilidad y a Carolina Pombo Rivera, directora de Asuntos Legales de esa secretaría.



Desde el Distrito anunciaron que apelarán el fallo y, por ahora, Bocarejo podrá seguir en su cargo hasta que se dé la sentencia en segunda instancia.



Para el alcalde Enrique Peñalosa, todo este proceso de semaforización que se ha hecho es correcto tanto técnica como éticamente. “Respetamos, pero no compartimos, las apreciaciones de la Procuraduría. Apelaremos, y estamos seguros de que la Procuraduría, cuando llegue al más alto nivel, va a encontrar que todo se hizo correctamente”, precisó el mandatario.

¿En qué va el cambio de semáforos?

La implementación del Sistema de Semáforos Inteligentes de Bogotá empezó el 31 de agosto del 2018, y hasta el pasado 21 de julio se han reemplazado 12.059 luminarias halógenas por led de las 19.082 existentes, lo que representa un avance del 63,2 por ciento.



En este mismo periodo, de los 3.857 semáforos para vehículos de aluminio en existencia se han reemplazado 2.137 por los fabricados en policarbonato, es decir que un 55,41 por ciento de la meta se ha cumplido.



Según la Secretaría de Movilidad, en total se deben instalar 1.200 armarios Auce (puntos de la red de comunicaciones conectados con la central semafórica y el suministro eléctrico), y a la fecha van 455 ( 37,92 por ciento).



De los controladores se conoció que se deben instalar 1.165 nuevos y van 161. También se habilitaron 193 intersecciones con semáforos inteligentes, y otras 234 intersecciones ya cuentan con el ícono de peatonal.

