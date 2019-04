Estos son los seis consorcios precalificados para construir el metro

Los grupos internacionales Consorcio Metro de Bogotá, APCA Metro Capital, Consorcio Sunrise, APCA TransMimetro, Consorcio Línea 1 y Unión Metro Capital son los seis habilitados como finalistas que competirán por el contrato de construcción y operación de la primera línea del Metro de Bogotá, que debería estar listo para 2023.



Así lo confirmó este lunes la empresa Metro de Bogotá: "Después de un riguroso proceso de evaluación, llevado a cabo por un comité evaluador independiente, y tras la manifestación de la No Objeción de la banca multilateral fueron aceptados para participar en la última etapa del proceso de Licitación Pública Internacional".

De los siete consorcios iniciales que se presentaron, China Railway Group Limited no logró demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos, quedando por fuera de los precalificados finalistas.



Ahora, la empresa Metro indica que "los seis consorcios precalificados tendrán cuatro semanas para presentar comentarios y sugerencias a los textos de los pliegos, la minuta del contrato y los apéndices que contienen las especificaciones técnicas del proyecto".

Una vez se tenga la documentación completa, los seis grupos podrán presentar sus ofertas en agosto. Y, entre septiembre y octubre, la empresa Metro adjudicaría el contrato a quien presente la oferta más económica.



Ahora, quien se haga con el proyecto deberá realizar los diseños en detalle del sistema, conseguir la financiación parcial, construir y proveer trenes y equipo.



Además, asumirá su operación durante los primeros 20 años.



Andrés Escobar, gerente del proyecto, aseguró que el proceso de precalificación se ha adelantado con rigurosidad apoyándose en el seguimiento de entidades nacionales y oficinas de integridad de bancos multilaterales.



“La Empresa Metro adoptó de manera voluntaria estos mecanismos de transparencia, porque nos interesa proteger el proceso”, apuntó Escobar.

¿Quiénes conforman los grupos precalificados?

Consorcio Metro de Bogotá (España-México)

- FCC Concesiones de Infraestructura, S. L. U. Firma española que actualmente gestiona las líneas de metro de Málaga y Barcelona, y los tranvías de la Ciudad Condal, Zaragoza y Murcia.



- Carso Infraestructura y Construcción S. A. de C. V. Empresa mexicana especialista en proyectos de edificación, hidrocarburos y energía, industria, infraestructura, entre otras.



- Promotora del Desarrollo de América Latina S. A. de C. V. Firma mexicana filial de la holding Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (Ideal), con experiencia en megaautopistas.

APCA Metro Capital (China-Alemania)

- Controladora de Operaciones de Infraestructura. Firma mexicana especialista en obras civiles (incluye transporte).



- Power China International Group Limited. Participa en proyectos hídricos, de energía y de transporte (Ecuador, Bolivia y Venezuela).



- Simens Project Ventures GmbH. Interviene en proyectos de infraestructura.



- Strukton Integrale Projecten B.V. Atiende temas de infraestructura, como tren ligero, en los Países Bajos y Europa.



- ICA Constructora S. A. Construcción civil e industrial.

Consorcio Sunrise (Italia)

- Acciona Construcción. Experiencia en carreteras, ferrocarriles y túneles, líneas de alta velocidad, tramos de metro subterráneo y obras portuarias.



- Impregilo International Infrastructures N. V. Construye autopistas, ferrocarriles y plantas hidroeléctricas, entre otros.



- Ansaldo STS S. P. A. Tiene experiencia en señalización ferroviaria y de transporte.



- Hitachi Rail Italy S. P. A. Empresa de ingeniería de transporte ferroviario con sede en Italia. Fabrica vehículos ferroviarios.

APCA TransMimetro (China)

- China Harbour Engineering Company Ltd. Es una empresa subsidiaria de China Communications Construction Company (CCCC), que desarrolla proyectos de infraestructura, carreteras y puentes, ferrocarriles y aeropuertos. Tiene proyectos en Asia, África y Europa.



- Xi’an Metro Co. Ltd. Es una firma que se dedica a la inversión, construcción y operación de proyectos de metro urbano en China. Además gestiona proyectos de desarrollo inmobiliario.

Consorcio Línea 1 (Brasil)

- Obrascon Huarte Laín S. A., sucursal Colombia. Empresa española que ha ejecutado proyectos de ferrocarriles en Europa, Asia, África y América.



- Andrade Gutiérrez Engenharia S. A., sucursal Colombia. Esta firma brasileña hizo parte de la ejecución de líneas de metro en São Paulo y Río de Janeiro.



- Camargo Correa Infra Constructores S. A. Ha ejecutado más de 500 obras entre sistemas de metro y ferrocarriles.



- CCR S. A. es un grupo brasileño, accionista de la concesionaria ViaRio, responsable del Expreso Transolímpico, en Río de Janeiro.

Unión Metro Capital (Colombia-Corea)

- Sacyr Concesiones Colombia S. A. S. Gestiona infraestructuras de transporte colectivo con 35 millones de pasajeros al año.



- CAF Colombia S. A. S. Diseña, fabrica, mantiene y suministra equipos y componentes para sistemas ferroviarios en todo el mundo.



- Hyundai Engineering & Construction Co Ltd., sucursal Colombia, y Stoa S. A. R. Empresa de construcción general con sede en Seúl. Abarca ingeniería civil y ambiental, construcción, vivienda y centrales de energía eléctrica y nuclear.

