En la mañana de ayer, comerciantes del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón protestaron porque no están satisfechos con las Zonas de Parqueo Pago que fueron habilitadas. Aseguran que las tarifas son demasiado altas y que eso ha afectado las ventas de sus negocios.



De esas bahías vivimos todos los del comercio de la zona, restaurantes, fruvers, droguerías, ferreterías, etc. Al poner cobro, los clientes están desistiendo de venir a la zona... FACEBOOK

Y aunque no se han establecido en el Salitre Occicdental, vecinos de este sector se unieron a la manifestación de rechazo y aseguran que también allí se va a establecer la estrategia de movildiad.



Según David Garzón, quien tiene una heladería italiana en Modelia, en la zona no hay ningún parqueadero público en más de 2 km a la redonda, por lo que la única forma de estacionar son las bahías implementadas en el centro comercial de Modelia desde el año 68 cuando se creó.



“De esas bahías vivimos todos los del comercio de la zona, restaurantes, fruvers, droguerías, ferreterías, etc. Al poner cobro, los clientes están desistiendo de venir a la zona, pues prefieren ir a otros lugares donde les cobran menos por el parqueo”, indicó Garzón.



Dijo además que el proyecto empezó mal porque nunca se le dijo a la comunidad lo que se estaba gestando. “Todo lo hicieron bajo acuerdos privados con algunos bares grandes. Las ventas de muchos se han bajado hasta en un 60 por ciento desde que hicieron eso; incluso, un fruver ya tuvo que cerrar, así pasará con los restaurantes pequeños y eventualmente con todo el comercio”, aseguró Garzón.



#ZonasdeParqueoPago



Comerciantes del barrio Modelia, en Fontibón protestaron en contra de las zonas de parqueo pago porque aseguran que sus ventas han bajado desde que se implementó la estrategia.



📹: Cortesía David Garzón pic.twitter.com/IPgzKMreLa — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) January 18, 2023

En el sector de Salitre Occidental se está en etapa de diálogo con la comunidad para llegar a consensos que permitan articular la implementación de este proyecto.. FACEBOOK

De acuerdo con la Terminal de Transportes, operadora las Zonas de Parqueo Pago en sectores como la Gobernación de Cundinamarca, el centro comercial Gran Estación, La Esmeralda, Ricaurte, El Campín, Museo Chicó, La Calleja, el centro comercial Palatino, Modelia, Park Way,Parque Nacional, Paloquemao, calle 122, entre otros, donde ya se implementó la estrategia, ya funcionaba el estacionamiento en vía informalmente, pero sin control.



Lo que busca la estrategia es organizar el servicio, regularlo y que las personas que lo usan le paguen a la ciudad por estacionar en el espacio público. “En el sector de Salitre Occidental se está en etapa de diálogo con la comunidad para llegar a consensos que permitan articular la implementación de este proyecto y, así, determinar en qué espacio y cuántos parqueaderos se harán”, dijo la operadora.



Ya son más de 5.000 los cupos de parqueo que el proyecto tiene al servicio de la ciudadanía en las localidades de Chapinero, Usaquén, Teusaquillo, Barrios Unidos, Puente Aranda, Los Mártires y Fontibón.

Los horarios en estas áreas de parqueo en vía son de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 10:00 p. m., y los sábados, domingos y festivos de 8:30 a. m.–10:00 p. m. No obstante, en algunas calles el horario cambia y se rige de acuerdo con la señal de tránsito.



Las tarifas son por fracciones de 10 minutos y varían entre 800 y 1.000 pesos para carro y entre 600 y 800 para moto. El pago debe ser por anticipado y se puede hacer a través de la aplicación Zona de Parqueo Pago o en efectivo directamente con los facilitadores de cada punto.



REDACCIÓN BOGOTÁ

