Los cinco desafíos del nuevo secretario de Seguridad

Pasó la primera semana de Aníbal Fernández de Soto como nuevo secretario de Seguridad de Bogotá, y se lo ha visto muy activo: destacando capturas de la Fiscalía y la Policía, en recorridos locales como el que hizo en Suba o en estaciones y portales de TransMilenio el viernes pasado. También salió a condenar los actos de vandalismo ocurridos el miércoles en medio de una nueva jornada de desmanes.

Aunque apenas lleva un par de semanas de empalme y está aterrizando en su nuevo cargo, los desafíos en materia de seguridad que enfrenta la ciudad ya lo tienen trabajando de tiempo completo. Seguramente lo que más le está inquietando sean las recientes cifras de criminalidad en la ciudad, que midieron el comportamiento de los principales delitos durante el primer semestre de este año, y que evidencian un aumento continuo, principalmente en homicidios y hurtos a personas.



Sobre los asesinatos, los datos indican que entre enero y junio del 2021 hubo 553 casos, 47 más que en el 2020, cuando fueron 506. Solo en junio de este año fueron 117, y el mismo mes del año pasado se registraron 96. En cuanto a los hurtos a personas, en los primeros seis meses del 2020 fueron denunciados 39.917 robos, 5.706 menos que los denunciados durante el mismo periodo del 2021.



Pero los retos no se limitan a la seguridad ciudadana. Fernández de Soto también deberá ayudar a reconectar los enlaces entre la Policía Metropolitana de Bogotá y la Administración Distrital, afectadas por algunas declaraciones de la alcaldesa mayor, Claudia López, principalmente relacionadas con intervenciones del Esmad en medio de las protestas.



Aquí les presentamos los cinco principales puntos que seguramente marcarán la labor del nuevo secretario de Seguridad.

1. Bajar homicidios, que no ceden

La noche del jueves pasado, un taxista de 46 años de edad fue asesinado en la localidad de Usme, a pocos minutos del barrio Santa Librada. Al conductor, apuntan las primeras pistas, le dispararon en medio de un intento de hurto. Los asesinatos aumentaron en un 9,3 por ciento en el primer semestre de este año en la capital del país, y bajar esta tendencia es uno de los principales desafíos del nuevo secretario de Seguridad. De hecho, esta es también una prioridad del recién posesionado comandante de la Policía de Bogotá, el general Eliécer Camacho.



El promedio diario de muertes violentas en la ciudad es de tres, y según recientes análisis de la Secretaría de Seguridad, buena parte de estos asesinatos están siendo cometidos en medio de disputas territoriales entre bandas delincuenciales por el control del microtráfico. Es por esto que fortalecer la investigación criminal y la desarticulación de bandas, que potenció su antecesor, Hugo Acero, será fundamental.

2. Frenar los hurtos a personas

Alexandra Jiménez, residente del barrio Cedritos, en Usaquén, fue asaltada por tres hombres con cuchillo el pasado 21 de junio. Todo pasó cerca del club de Compensar de Suba y del conjunto residencial Bosques de Suba. Los delincuentes no la lastimaron, pero se llevaron su celular, entre otras pertenencias. Los ladrones, extranjeros, usaron su teléfono, se tomaron fotos que ella pudo ver porque se suben a una cuenta en internet. Pese a tener estas imágenes, no ha logrado recuperar su móvil ni que los capturen.Esta historia se repite de manera dramática en la ciudad.



En el primer semestre de este año hubo 45.623 robos, 5.706 más que los 39.917 del 2020. Solo en junio se reportaron 7.451 denuncias, 25,2 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado. Este es quizá el reto más difícil, y para ello será clave intervenir TransMilenio, donde se presentan la mayor parte de los hurtos a personas en la capital del país. Fernández de Soto ya realizó un recorrido en este sistema de transporte público.

3. Protestas y vandalismo

Esta semana, el secretario de Seguridad tuvo que enfrentar su primera jornada de protestas, que para algunos ya no son movilizaciones por causas sociales, sino citas de vándalos para enfrentarse con el Esmad. La noche del miércoles 7 de julio, en Yomasa, Usme, encapuchados retuvieron y vandalizaron cuatro buses del SITP (azules), y la respuesta del funcionario no se hizo esperar.



“Una cosa es protesta pacífica, otra cosa es la violencia y los actos delincuenciales. Frente a lo primero, diálogo y atención social. Frente a lo segundo, acción de la Fuerza Pública en defensa de los derechos de la ciudadanía y la protección de los bienes públicos”, escribió en su cuenta de Twitter.



Para los próximos días se espera que lleguen a la ciudad grupos de primeras líneas de todo el país, y los dispositivos de acompañamiento y seguridad serán claves para garantizar la manifestación pacífica y los derechos a la movilidad de quienes no hacen parte de estas jornadas de movilización.

4. Afinar la relación con la policía de bogotá

“Al Esmad y la policía le exigimos acatar nuestras instrucciones y protocolos. Mientras las desconozcan y no haya reforma eficaz a la Policía seguiremos teniendo riesgos a la vida”, dijo recientemente en su cuenta de Twitter Claudia López, alcaldesa de Bogotá, en un mensaje que no cayó bien en la Mebog. Lo hizo días después del fallecimiento de un manifestante, al parecer, por un artefacto disparado por un uniformado.



Este tipo de comentarios han afectado la relación entre la Alcaldía y la Metropolitana, aunque públicamente ambos digan que no es así. Es por esta razón que una de las tareas de Fernández de Soto será reafirmar estos lazos, que son claves para mejorar la seguridad de la ciudad. Y ya envió un mensaje en este sentido. “Nuestro propósito superior es la tranquilidad de los ciudadanos, trabajando con todo el Gobierno de Bogotá, apoyando a la Policía, coordinando acciones con el Gobierno Nacional y también con la Fiscalía”, dijo.

5. Lucha contra el narcotráfico

El lunes 22 de marzo de este año, la Policía de Bogotá supo que a la ciudad venía, desde el Cauca, una carga de marihuana que sería destinada a la venta en pequeñas dosis en parques y zonas públicas de la capital. Aunque no sabían cuánto ni en qué venía, investigadores detectaron un camión sospechoso en un parqueadero de Soacha. El automotor llevaba más de una tonelada del estupefaciente, y dos personas fueron capturadas.



Un hecho similar ocurrió en enero, en Suba. En una reciente alerta temprana, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre algunas rutas de narcotráfico que unen a la capital del país con algunos municipios cercanos. Además de esto, en barrios de distintos sectores hay alerta por la proliferación de ollas de microtráfico, además de un alto comercio de este tipo de sustancias a través de medios virtuales.



El nuevo secretario de Seguridad tendrá que recuperar algunos lugares, como parques, que le fueron arrebatados a la comunidad por parte de jíbaros y consumidores.

ÓSCAR MURILLO MOJICA

Redacción Bogotá. EL TIEMPO.

Twitter: @oscarmurillom

