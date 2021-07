Los cierres viales por la implosión en el CAN este domingo

Debido a los trabajos que se adelantarán este domingo en el Centro Administrativo Nacional (CAN), donde se hará la implosión del edificio que servía como sede del Ministerio de Defensa, se harán cierres viales sobre la calle 26.



El trabajo con los explosivos iniciará hacia las 10 a.m., pero una hora antes se cerrarán las estaciones Gobernación y CAN de TransMilernio. Además, se suspenderá el tráfico vehicular sobre la av. El Dorado entre las carreras 50 y 60 y en las carreras 54, 57 y 59, entre las calles 24 y 44 en los sectores del CAN y Salitre.

La ciclovía tendrá desvíos en el sentido occidente-oriente por la carrera 60 y de oriente-occidente por la carrera 50. En la zona se despejarán los edificios aledaños. A las 9:45 a.m. se suspenderá el paso de TransMilenio sobre el corredor de la calle 26. Diez minutos antes de la activación de los explosivos se hará una verificación de los dispositivos de seguridad.



La reanudación del paso de TransMilenio será sobre las 10:10 a.m. Las vías se empezarán a abrir de manera progresiva. Se tiene contemplado que hacia las 2:00 p.m. se de una reactivación total del tráfico.



