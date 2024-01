Tome nota de las multas que podría recibir un ciclista en Bogotá, según la norma

Durante los últimos años, la Secretaría de Movilidad y la administración distrital de la capital han creado diversas estrategias en torno al uso de a bicicleta. Por esta razón, usted debe tener en cuenta cuáles son las normas que debe seguir para usar de una forma adecuada este tipo de transporte.





Entre otras cosas, el 2023, según la Secretaría de Movilidad, será recordado como 'el año de la bici'.



Así también informó que "diferentes estrategias se suman a estos resultados, como los más de 326.500 registros de bicicletas conseguidos, a través de la plataforma Registro Bici, de los cuales, más de 296.000 se lograron en esta administración".



Se debe resaltar que Bogotá cerro el año pasado con más de 630 kilómetros de ciclorrutas. 90 km fueron implementados durante la administración de la alcaldesa Claudia López, 110 km serán ejecutados en 2024 y 160 km más estarán en obra.



Por tal motivo, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones que se hacen con apuntes de las diferentes leyes del Gobierno Nacional.

Ciclistas usan la cicloruta de la calle 13, que será entregada el día de mañana. Bogota 30 de agosto del 2021. FOTO MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET Foto: Mauricio Moreno

Esto es lo que debe respetar un ciclista según el Código de Policía

Tenga en cuenta que, según en el artículo 95 de la ley 1811 de 2016, las bicicletas y triciclos deben sujetarse a las siguientes normas específicas:



1. Según el artículo 60 y 68 del Código Nacional de Tránsito, los ciclistas solo puede transitar por un carril.



2. Las vías exclusivas para servicio público colectivo no pueden ser ocupadas por ciclistas que circulen en grupo.



3. Los conductores podrán compartir espacios garantizando la prioridad de estos en el entorno vial.







4. No podrán llevar acompañante, excepto si su bicicleta tiene dispositivos diseñados especialmente para llevar personas.



5. Cuando transite en horas nocturnas, usted debe llevar dispositivos en la parte delantera que proyecten luz blanca, y en la parte trasera que reflecte luz roja.



6. Teniendo en cuenta el artículo 94 del Código Nacional de Tránsito, los conductores de estos tipos de vehículos y sus acompañantes deben vestir chalecos o chaquetas reflectivas.

Una zanja que atraviesa la calle afecta la movilidad de los conductores y ciclistas. Foto: Néstor Gómez / El Tiempo.

Cuanto valen las infracciones de tránsito en el 2024

De acuerdo con lo establecido en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, las infracciones quedan divididas de la siguiente manera:



A: Las infracciones de tipo A valen $173.733.



B: las infracciones de tipo B valen $346.667.



C: las infracciones de tipo C valen $650.000.



D: las infracciones de tipo D valen $1.300.000.



E: las infracciones de tipo E valen $1.950.000.



Aquí le contamos cuáles son algunas de las infracciones de tipo A.



A.1. No transitar por la derecha de la vía.



A.2. Agarrarse de otro vehículo en circulación.



A.3. Transportar personas o cosas que disminuyan su visibilidad e incomoden la conducción.



A.4. Transitar por andenes y demás sitios destinados al tránsito de peatones.



A.5. No respetar las señales de tránsito.



A.6. Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos.







A.7. Transitar sin dispositivos que permitan la parada inmediata o con ellos, pero en estado defectuoso.



A.8. Transitar por zonas prohibidas.



A.9. Adelantar entre dos vehículos automotores que estén en sus respectivos carriles.



A.10. Conducir por la vía férrea o por zonas de protección y seguridad.



A.11. Transitar por zonas restringidas o por vías de alta velocidad como autopistas y arterias, en este caso el vehículo no automotor será inmovilizado.



A.12. Prestar servicio público con ese tipo de vehículos. Además, el vehículo será inmovilizado por primera vez, por el término de cinco días, por segunda vez veinte días y por tercera vez cuarenta días.



Igualmente, los ciclistas que circulen en zonas restringidas, o no respeten las señales de tránsito, pueden ser multados. De no cumplir con los parámetros anteriormente mencionados, usted podría tener problemas con las autoridades de tránsito.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

