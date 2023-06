Con uniformados de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA) del Departamento Policía Cundinamarca y en articulación con la Fiscalía General de Nación se capturó, por orden judicial, a una persona por los delitos de hurto calificado y extorsión agravada.

Durante siete meses, investigadores de la Seccional de Investigación Criminal, adelantaron diferentes actividades investigativas y recopilación de elementos materiales probatorios como entrevistas, declaraciones juradas, reconocimientos en álbum fotográfico e interceptaciones de comunicaciones que permitieron la judicialización de esta persona.

Chats de extorsión en Fusagasugá Foto: Policía de Cundinamarca

En vía pública del barrio Coburgo del municipio Fusagasugá, se capturó por orden judicial a una persona, requerida por los delitos de hurto calificado y extorsión agravada; quien contactaba a los dueños de automotores que realizaban publicaciones en redes sociales para la venta de motocicletas de alto cilindraje.



Posteriormente, coordinaba un encuentro para ver el automotor y luego hurtaba las motocicletas mediante la modalidad de engaño, simulando una prueba de ruta, desapareciendo con el vehículo.

Finalmente, esta persona llamada al dueño del automotor y le exigía una suma de aproximadamente entre un millón quinientos a dos millones de pesos, para recuperar la motocicleta. Con esta captura, se esclarecen siete hurtos de motocicletas que se realizaron en los municipios de Fusagasugá, El Colegio, Sibaté y Soacha.



Si está siendo víctima de este tipo de extorsión en esta modalidad (dinero por bienes hurtados), donde los delincuentes exigen dinero a sus víctimas por la devolución de bienes, tenga en cuenta las siguientes

No se deje engañar

No confirme información personal que pueda ser usada por los delincuentes.



Grabe o deje soporte de las llamadas o conversaciones por redes sociales y tome atenta nota de aspectos como nombres, números de teléfono u otros elementos de información que suministren los delincuentes.



No realice ningún tipo de consignación por negociaciones paralelas o a escondidas de las autoridades, esto hace que los delincuentes posteriormente le exijan mayores cantidades de dinero.



Por último, no consigne, no haga ningún tipo de pago, no entre en pánico y simplemente diríjase a cualquier CAI o llame inmediatamente a la línea telefónica 165 del Gaula de la Policía Nacional; Yo no pago, Yo denuncio o la línea de emergencia 123, cualquier hecho que afecte la convivencia y seguridad ciudadana.

