La Contraloría de Bogotá realizó una visita administrativa a los cementerios de Chapinero, Central, Sur y Parque Serafín en el marco de la investigación fiscal que adelanta a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) desde el pasado 25 de noviembre, luego de que la misma entidad denunciara presuntas irregularidades en la concesión para la administración de los servicios funerarios en dichos espacios.



Durante las visitas, que tienen como fin constatar la situación del contrato 415/2021 adjudicado a la firma Unión Temporal Cementerios del Distrito por más de 42.000 millones de pesos y cedido a un tercero, Gonzalo Sierra Vergara, subdirector de Agua y Saneamiento Básico de la Contraloría de Bogotá, dio a conocer varias presuntas irregularidades que se presentan en los cementerios.



Uno de los casos más graves se presenta en el cementerio de Chapinero, ubicado en la calle 68 con 88, en donde evidenciaron que actualmente no cuenta con servicio de gas para realizar las cremaciones.



“Nos encontramos que el día de ayer cortaron el gas al cementerio de Chapinero. Ese es un tema gravísimo para la ciudad. En ese punto ya tendría que entrar la Secretaría de Salud a investigar qué pasará con las personas que fallecen y que requieren del servicio. También tenemos conocimiento que deben (dinero) de aseo”, afirmó Sierra Vergara.



De acuerdo con el ente de control, la visita fiscal tendrá una duración de 30 días, por lo que a finales de diciembre se conocerán las conclusiones de la investigación. Esta no solo se concentra en el contrato 415/2022, sino en toda la contratación de la entidad, cuyo presupuesto anual asciende a los 495.000 millones de pesos anuales.



“En este momento no podemos afirmar contra quién va a recaer la responsabilidad, porque es justamente lo que arroja la visita fiscal es lo que va a determinar quiénes son los responsables y qué recursos se perdieron, si se perdieron, o qué recursos se invirtieron y no se han perdido”, agregó el funcionario.



Por su parte, la directora de la Uaesp Luz Amanda Camacho señaló que el operador tiene incumplimientos en las obras de mantenimiento y denunció el mal manejo de una fiducia que la unión temporal debía abrir para resguardar los recursos.

“Ellos debían abrir una fiducia que abrieron efectivamente, pero como tienen una lucha interna porque esto inició como una unión temporal de dos miembros distintos, y ahora es una Sociedad por Acciones Simplificada con tres; entonces se demandan entre ellos por la representación legal”, dijo en conversación con EL TIEMPO.



La funcionaria señaló que por este motivo la interventoría y la supervisión se ha tornado compleja. Pese a las explicaciones, la concejal de la Alianza Verde Lucía Bastidas dio a conocer el documento de una interventoría realizada la primera semana de septiembre en donde se evidenciarían fallos en el cumplimiento del objeto contractual por parte de Jardines de Paz y Luz S.A.S en el cementerio del Sur.



En el documento se enumeran los problemas que se presentan en ese lugar, que incluyen pabellones sucios, problemas en la recolección de residuos y falta de fumigación.



“Estaban avisados desde el 28 de septiembre y solo el día 30, faltando escasos minutos para el ultimátum se les ocurrió a la interventoría San Marcos y a Uaesp hacer un recorrido por los cementerios”, afirmó la cabildante sobre la segunda visita realizada en el marco de interventoría. Allí se evidencio la falta de guardas de seguridad —solo había uno—, que los hornos crematorios estaban apagados y que la capilla estaba encendida.



Por lo pronto, el ente de control anunció que en los próximos días se conocerán más resultados de las visitas administrativas en los otros cementerios.



REDACCIÓN BOGOTÁ