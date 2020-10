Los capos que quisieron entrar a proyecto urbano de Ciudad Bolívar

Hay miedo en las calles de Bogotá y entre víctimas de la oficina sicarial de cobro de San Andresito de la 38, porque desde hace dos meses sus cabecillas están libres.

La Unidad Investigativa de EL TIEMPO reveló que entre los que han salido de la cárcel están Januario Hernández González, alias Juano; Yerson Triana, hijo del capo esmeraldero Horacio Triana, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, y Álvaro Mojica. Todos están vinculados a la organización criminal.



El vencimiento de términos es la figura que ha favorecido a estos sujetos, sobre los que recaen investigaciones por diferentes delitos como homicidio, desplazamientos forzados, despojo de tierras, entre otros.



(Además: La bodega de la 116 con Av. Suba donde nació una alianza de mafiosos)



Víctimas y testigos dentro del proceso que aún avanza en contra de estas personas, acusadas también de conformar una alianza con mafias de diferentes regiones del país, no solo están temerosos, sino desilusionados.



“Yo estoy muy decepcionado de ver cómo actúa la justicia en este país”, le manifestó a EL TIEMPO una fuente cercana al proceso.



A la libertad de los sindicados se suma que el sargento Wadith Velásquez, quien lideró la investigación que los llevó a prisión en noviembre del 2018 y fue el responsable de obtener las grabaciones que destaparon la ‘Ñeñepolítica’, está preso.



Esta situación inquieta porque podrían estar reactivando sus negocios ilegales. En una bodega de la calle 116 con avenida Suba, en Bogotá, se habrían realizado las reuniones en las que se acordaron algunos de los principales negocios criminales de esta estructura, y sus alianzas.



“Se estableció que existen, en efecto, cuatro organizaciones criminales que se han asociado para delinquir en forma de ‘outsourcing’ criminal en Colombia, a saber: ‘colegiado de la oficina’, ‘oficina de San Andresito de la 38’, ‘clan Triana Esmeralderos’ y ‘clan Herrera’, que si bien cada una tiene su territorialidad (Medellín, Bogotá, occidente de Boyacá, Cali), se han concertado para cometer conductas ilícitas como cobros extorsivos, secuestro, desplazamiento forzado, las amenazas, el despojo de tierras, homicidios”, se lee en un documento de la Fiscalía.

Uno de los hechos en los que estarían involucrados, y del que apenas se tiene conocimiento, es que esta estructura habría infiltrado un millonario proyecto de vivienda en la localidad de Ciudad Bolívar que no se ha llevado a cabo.

En esta bodega ubicada en la calle 116 con avenida Suba, en el norte de Bogotá, se realizaron reuniones donde idearon participar en el proyecto de Ciudad Bolívar. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO obtuvo los testimonios de personas que estuvieron en algunas de esas reuniones y que coinciden en mencionar que Álvaro Mojica trató de negociar la posesión de un extenso terreno sobre el que se desarrollaría un proyecto de vivienda en el que estaba involucrado el Distrito, en inmediaciones del parque Cerro Seco.



Estos hechos se remontan al 2013. Mojica, según un documento de la Fiscalía, sería el encargado de las finanzas del grupo delincuencial organizado (GDO) ‘clan Triana Esmeralderos’, liderado por los extraditados Horacio Triana Romero y Pedro Nel Rincón, alias Pedro Orejas.



(Lea también: El macabro prontuario de los sicarios del sanandresito de la 38)



Fue socio de Rafael Forero, un reconocido ‘tierrero’ de Ciudad Bolívar, pero tiempo después no solo se habría quedado con parte de sus predios, sino que estaría relacionado con la ocupación de otros, lo que le habría permitido entrar a negociar la venta de estas posesiones, que suman miles de metros cuadrados, para el desarrollo del proyecto.



Para este negocio, Mojica le habría asignado toda la responsabilidad a Miguel Ángel López, un narcotraficante del Valle que empezó a acordar los detalles de la negociación.



“Lo de Ciudad Bolívar me acuerdo que extendíamos ese plano y juntábamos dos escritorios para abrirle el plano de esa propiedad, y ahí se mostraba todo, el trabajo social que se iba a hacer, con ingenieros, iba a ser una legalización de predios, porque ninguna casa por allá tiene escrituras”, dijo una persona que estuvo en uno de esos encuentros.



No obstante, en mayo de 2016, Miguel Ángel López fue asesinado en Cali, y las negociaciones se frenaron. Un hombre cercano al fallecido y que lo acompañó varios años, le dijo a este diario que estuvo presente en las reuniones en las que se acordó vender la posesión de los terrenos a la firma que estaba adquiriéndolos para desarrollar el proyecto y que terminó, sin saberlo, involucrada con mafiosos.



(Le puede interesar: Capturan a presunto autor intelectual de muerte de concejal de Yacopí)



Para lograr el cometido de vender por una millonaria suma los predios de los que se había apropiado de manera irregular, Mojica habría usado la firma Inversiones Ciudad Bolívar Ltda., que fue sancionada por la Secretaría del Hábitat, según un documento al que tuvo acceso EL TIEMPO.



“Abrir investigación administrativa n.° 3-2016-05456-32 contra el registrado Inversiones Ciudad Bolívar (...) por la presentación extemporánea o no presentación de los balances de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2014”, se lee del auto proferido por la entidad. A continuación dice que “para el desarrollo de las actividades relativas a la enajenación de bienes inmuebles destinados a vivienda (...) se requiere que los interesados obtengan el registro de enajenación”.

La Unidad Investigativa estableció que las órdenes de libertad por vencimiento de términos con las que han terminado beneficiados estos delincuentes fueron apeladas por la fiscal que ahora lleva el caso, y que todos continúan vinculados judicialmente al proceso.

