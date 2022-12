Se agota el tiempo para que el proyecto de presupuesto de la vigencia 2023, radicado por la administración de Claudia López el pasado 1.° de noviembre, sea debatido en el Concejo de Bogotá. El plazo máximo para que el documento pase por comisión y plenaria es el próximo sábado 10 de diciembre, sin embargo, una recusación en contra del concejal Venus Albeiro Silva alteró la ya de por sí ajustada agenda que se tenía para la discusión.

El cabildante del partido Liberal tiene plazo hasta el próximo viernes -un día antes de la fecha límite- para responder la recusación, la cual tendrá que resolverse en sesión plenaria. Si eso no ocurre antes, la junta de voceros de la corporación se quedará sin tiempo para agendar los dos debates que requiere el proyecto.



Este escenario preocupa a varios concejales, pues abriría la puerta para que el presupuesto pueda ser aprobado vía decreto sin ninguna objeción frente al articulado, situación que ha generado duros pronunciamientos en la corporación, pues no son pocos los cabildantes que consideran que nunca existieron garantías para adelantar el debate.



“No creo que en esto tenga nada que ver el concejal Venus Albeiro Silva. Yo debo decir que la mesa directiva de la corporación hizo la programación de tal forma en que no hubiera la posibilidad de discutir el presupuesto”, señaló la concejal María Victoria Vargas, del partido Liberal, durante la sesión del pasado 3 de diciembre.



Samir Abisambra, presidente del Concejo, respondió a los cuestionamientos. Señaló que quien aprueba la agenda es la junta de voceros y no la mesa directiva, y argumentó que entre noviembre y diciembre de 2022 hubo más de seis sesiones para discutir el presupuesto. Además, explicó qué viene para el trámite.



“Estamos esperando que el concejal Venus responda para poder citar a plenaria y resolver el impedimento. Si el concejal logra contestar, convocamos una Comisión de presupuesto para que tenga la oportunidad de votar”, dijo.



En conversación con EL TIEMPO, el concejal Venus Albeiro Silva señaló que, junto con su equipo de abogados, están analizando la recusación para poder negarla y que en el transcurso de la semana definirán si se toman o no los cinco días que la ley establece. “El problema es que la recusación llegó el sábado y los días empiezan a correr a partir de hoy lunes”, sostuvo.



Al respecto, el concejal del Polo Democrático Carlos Carrillo, quien en la sesión del pasado sábado señaló al presidente de la comisión de Hacienda Libardo Asprilla -ex funcionario de esta administración- de querer “dilatar” la discusión, manifestó que existen “los votos suficientes para hundir el proyecto”.



“Si la comisión llega a negarlo, la discusión se centrará en cuál es el proyecto que debe quedar: el que presentó la administración o el del año pasado, incrementando el IPC. Esas son las dos vías jurídicas quedan, repito, si se revuelcan las recusaciones”, concluyó Abisambra.



Asprilla, por su parte, dijo que inició los debates el 17 de noviembre y que la oposición tuvo hasta cuatro sesiones para discutir el presupuesto. “En caso de que no se alcance a votar en la comisión de hacienda, la Alcaldía Mayor debe sacar el presupuesto presentado en noviembre ante el Concejo de Bogotá”, concluyó.



Lo cierto es que el tiempo para debatir el proyecto en Comisión y Plenaria se agota. De hecho, para este domingo hay citadas dos sesiones (una de Gobierno y otra del Plan), por lo que habrá que esperar hasta el próximo lunes para saber si finalmente se resuelven las recusaciones y la discusión puede dar inicio.

REDACCIÓN BOGOTÁ

