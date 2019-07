Los cabos sueltos del accidente de Niza, en Bogotá

Cuatro días después del accidente en la avenida Suba con calle 127 D, que dejó dos personas sin vida y seis heridos, sigue pendiente la respuesta sobre varios de los principales interrogantes de esa tragedia.



Las familias de las víctimas están en la incertidumbre. La conductora fue identificada como Claudia Patricia Suárez Obando, de 45 años.

La velocidad real del vehículo, el estado de salud de la mujer que iba al volante, sus antecedentes clínicos, un comparendo vigente, una moto en el piso que no aparece en los registros oficiales y una serie de posibles contradicciones en las versiones de las autoridades, dejan una estela de dudas.



En primer lugar hay un aparente choque de versiones oficiales. Veamos.



A la mañana siguiente del accidente, el teniente coronel Gustavo Blanco, comandante de la Dirección de Tránsito de Bogotá, en rueda de prensa aseguró que la conductora iba a unos 50 o 60 kilómetros por hora. Esto desvirtuaría la versión del exceso de velocidad como causa del accidente.



Luego, el oficial dijo que una de las hipótesis es que la mujer pudo acelerar el vehículo cuando, supuestamente, perdió el conocimiento momentáneamente.



Según el uniformado se determinó que la conductora no estaba embriagada, que el vehículo no tuvo ninguna falla mecánica y que antes del accidente iba entre 50 y 60 kilómetros.Pero, dijo, que posiblemente "por una condición médica especial perdió el conocimiento momentáneamente y eso ocasionó que acelerara el vehículo, perdiera el control y atropellara a estas personas".

Este problema de salud, según señaló, sería originado por una diabetes. "Estamos determinando esa parte médica", dijo el teniente coronel Gustavo Blanco.



Sin embargo, esa misma tarde del miércoles, la Secretaría de Movilidad expidió otro comunicado informando que la hipótesis del exceso de velocidad seguía vigente y además, reveló que la mujer, para ese momento, registraba una infracción vigente por violar los límites; de hecho, en el sitio del accidente los andenes son más altos que en la mayoría de la ciudad y varias personas señalan que el vehículo tenía que ir muy rápido para terminar encima de ellos.



"Aunque las causas del siniestro aún se encuentran en investigación, las hipótesis de las autoridades indican que el exceso de velocidad por parte de la conductora del vehículo fue uno de los principales factores que incidieron en este trágico evento", señala el comunicado de la Secretaria de Movilidad emitido en la tarde del miércoles.



Testigos de los hechos aseguraron que la mujer iba rápido y que luego de subirse al andén tumbó un semáforo que estaba ubicado en el separador.

Lo que se sabe hasta ahora es que la versión del desmayo momentáneo la dio la misma conductora a las autoridades y a los médicos que la atendieron, pero no ha sido determinada en medio de una investigación formal.

¿Hay o no cámaras de seguridad en el sector?

Otro de los interrogantes que se tienen es porqué en este sector de la ciudad, que es uno de los más concurridos porque en la zona confluyen la calle 127 y la avenida Suba y además hay un importante centro comercial, no hay cámaras de seguridad que hubieran registrado el accidente.



Hasta ahora no se conoce ningún video del momento en el que la camioneta SsangYong de placas HAZ 013 embiste a las personas que estaban esperando el cambio de semáforo. Las víctimas fatales fueron identificadas como Rita Antonia López y John Gerardo Ramírez Cuevas.



Según la Secretaría de Movilidad en la esquina del centro comercial Bulevar Niza no hay cámaras pero sí existe una ubicada en la avenida Suba con calle 127, una cuadra antes de donde ocurrió el siniestro. Cuando se le pidió a la entidad conocer este material ellos respondieron que este "se les había entregado a las autoridades competentes porque el caso es materia de investigación y que, dadas estas condiciones, no lo entregarían a los medios".



¿Qué pasó con la moto?

Un informe realizado por Citytv, muestra los videos y los testimonios de personas que estaban en el sitio y que sostienen que la camioneta embistió también a un motociclista. Varios de los testigos aseguraron que por varios minutos la moto estuvo abandonada en el lugar y que pensaron que el hombre que murió era su conductor.



Sin embargo, ni en el croquis del accidente, ni en los informes de las autoridades de Policía aparece mencionado ningún otro vehículo.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE CITYTV